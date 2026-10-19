Dussehra 2026: दशहरे पर रावण का पुतला जलाने की परंपरा कितनी पुरानी है? जानें रामलीला से लेकर विजयादशमी तक का इतिहास
2026 में दशहरे के दिन रावण का दहन 20 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन देश के कई हिस्सों में रावण के पुतले जलाने की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 03:41:05 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 04:05:12 PM (IST)
दशहरे पर रावण दहन का इतिहास।
HighLights
- आज दशहरे के मौके पर देश भर में कई जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है।
- रामलीला के आखिर में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं।
- हालांकि, रावण दहन की परंपरा कब शुरू हुई, इसे लेकर कई ऐतिहासिक मान्यताएं हैं।
धर्म डेस्क। रामचरितमानस और रामायण की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन लंका पर विजय प्राप्त की थी और रावण का वध किया था। तभी से इस दिन को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और झूठ पर सच्चाई की जीत का प्रतीक है। 2026 में दशहरे के दिन रावण का दहन 20 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन देश के कई हिस्सों में रावण के पुतले जलाने की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण जलाने की परंपरा कब शुरू हुई और रामलीला के आयोजन का इतिहास कितना पुराना है?
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रावण जलाने की परंपरा कब शुरू हुई?
- आज दशहरे के मौके पर देश भर में कई जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है।
- रामलीला के आखिर में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं।
- हालांकि, रावण दहन की परंपरा कब शुरू हुई, इसे लेकर कई ऐतिहासिक मान्यताएं हैं।
- कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत की आज़ादी के बाद साल 1948 में झारखंड के रांची में रावण दहन का आयोजन शुरू हुआ था।
- साल 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने रांची में दशहरा मनाया था।
- कहा जाता है कि इसी दौरान रावण दहन किया गया था।
- हालांकि, इस घटना को पूरे भारत में रावण दहन की शुरुआत मानने के लिए काफी ऐतिहासिक सबूतों की ज़रूरत है।
रामलीला का आयोजन कब शुरू हुआ?
- रामलीला भगवान श्री राम के जीवन, वनवास, सीताहरण, रावण से युद्ध और जीत की कहानी का एक नाटकीय प्रदर्शन है। उत्तर भारत में रामलीला की परंपरा सदियों पुरानी है।
- माना जाता है कि रामलीला का आयोजन 16वीं और 17वीं सदी के आस-पास शुरू हुआ था।
- गोस्वामी तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस के पॉपुलर होने के बाद, उत्तर भारत में राम कथा के नाटकीय प्रदर्शन को और बढ़ावा मिला।
- शुरुआती दिनों में, रामलीला एक धार्मिक और सामाजिक त्योहार के तौर पर होती थी।
- समय के साथ, यह परंपरा देश के अलग-अलग हिस्सों में फैल गई और दशहरा समारोह का एक अहम हिस्सा बन गई।
रावण के पुतले जलाने की परंपरा कैसे शुरू हुई?
- पुराने समय से अब तक रावण के पुतलों के मौजूदा रूप के बारे में कोई खास जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि, समय के साथ पुतले बनाने का तरीका बदल गया है।
- पहले, पुतले बनाने के लिए मिट्टी, लकड़ी, घास और दूसरी लोकल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था।
- बाद में, कागज़, बांस और पटाखों का इस्तेमाल करके बड़े पुतले बनाने की परंपरा शुरू हुई।
- आज, देश के कई शहरों में 100 फीट से ज़्यादा ऊंचे रावण के पुतले बनाए जाते हैं।
- इस इवेंट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं।
- जगह-जगह बड़ी रामलीला, धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं।
रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं?
- दशहरे के दिन रावण, उसके बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाते हैं।
- धार्मिक परंपरा के अनुसार, यह आयोजन बुराई, अहंकार और अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देता है।विजयदशमी हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य, न्याय और नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए।
- दशहरे के दिन आप अपने नज़दीकी रामलीला मैदान या पंडाल में जाकर रावण दहन का कार्यक्रम देख सकते हैं।
- यह त्योहार न केवल धार्मिक आस्था से, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा है।