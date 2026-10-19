Dussehra 2026: दशहरे पर रावण का पुतला जलाने की परंपरा कितनी पुरानी है? जानें रामलीला से लेकर विजयादशमी तक का इतिहास

धर्म डेस्‍क। रामचरितमानस और रामायण की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन लंका पर विजय प्राप्त की थी और रावण का वध किया था। तभी से इस दिन को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और झूठ पर सच्चाई की जीत का प्रतीक है। 2026 में दशहरे के दिन रावण का दहन 20 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन देश के कई हिस्सों में रावण के पुतले जलाने की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण जलाने की परंपरा कब शुरू हुई और रामलीला के आयोजन का इतिहास कितना पुराना है?