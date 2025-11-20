घर में जरूर रखें ये 3 मुर्तियां, बढ़ेगी सुख-शांति और समृद्धि, बस दिशा का रखें खास ख्याल
Feng Shui Tips: चीनी वास्तुशास्त्र माने जाने वाले फेंगशुई में कई ऐसी मूर्तियों का उल्लेख है, जिन्हें सही दिशा में रखने से घर का माहौल शांत और सकारात्मक बना रहता है। आइए जानते हैं, फेंगशुई के अनुसार कौन-सी मूर्तियां घर में रखने से शुभ फल मिलते हैं।
घर में जरूर रखें ये 3 मुर्तियां।
धर्म डेस्क। फेंगशुई के अनुसार यदि घर में कुछ खास नियमों का पालन किया जाए तो जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। चीनी वास्तुशास्त्र माने जाने वाले फेंगशुई में कई ऐसी मूर्तियों का उल्लेख है, जिन्हें सही दिशा में रखने से घर का माहौल शांत और सकारात्मक बना रहता है। आइए जानते हैं, फेंगशुई के अनुसार कौन-सी मूर्तियां घर में रखने से शुभ फल मिलते हैं।
1. हाथी की मूर्ति - बढ़ाती है पॉजिटिव एनर्जी
फेंगशुई में हाथी की मूर्ति को बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि घर में हाथी की मूर्ति रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लकड़ी, धातु या क्रिस्टल से बनी हाथी की मूर्ति घर में रख सकते हैं—तीनों ही प्रकार शुभ माने जाते हैं।
2. लाफिंग बुद्धा - लाते हैं खुशहाली और बरकत
फेंगशुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखने से खुशहाली और समृद्धि आती है। इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना गया है।
साथ ही, बच्चों के स्टडी रूम या ड्रॉइंग रूम में लाफिंग बुद्धा रखने से भी घर में सौभाग्य बढ़ता है और सकारात्मक माहौल बना रहता है।
3. कछुए की मूर्ति - दूर करती है धन संबंधी समस्याएं
फेंगशुई में कछुआ धन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है।
यदि आप अपने घर में उत्तर दिशा में कछुए की मूर्ति रखते हैं, तो धन संबंधी परेशानियां कम होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
4. ध्यान रखने योग्य बातें
- फेंगशुई के अनुसार मूर्तियां रखते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
- टूटी हुई मूर्तियां कभी न रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।
- मूर्तियों का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना सकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है।
- मूर्तियों को हमेशा साफ-सुथरी जगह पर रखें और समय-समय पर उनके आस-पास की जगह को डस्ट-फ्री रखें।