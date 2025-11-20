घर में जरूर रखें ये 3 मुर्तियां, बढ़ेगी सुख-शांति और समृद्धि, बस दिशा का रखें खास ख्याल

धर्म डेस्क। फेंगशुई के अनुसार यदि घर में कुछ खास नियमों का पालन किया जाए तो जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। चीनी वास्तुशास्त्र माने जाने वाले फेंगशुई में कई ऐसी मूर्तियों का उल्लेख है, जिन्हें सही दिशा में रखने से घर का माहौल शांत और सकारात्मक बना रहता है। आइए जानते हैं, फेंगशुई के अनुसार कौन-सी मूर्तियां घर में रखने से शुभ फल मिलते हैं।

1. हाथी की मूर्ति - बढ़ाती है पॉजिटिव एनर्जी फेंगशुई में हाथी की मूर्ति को बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि घर में हाथी की मूर्ति रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लकड़ी, धातु या क्रिस्टल से बनी हाथी की मूर्ति घर में रख सकते हैं—तीनों ही प्रकार शुभ माने जाते हैं।