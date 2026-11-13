पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजन किया, भस्म आरती में हुए शामिल

धर्म डेस्‍क। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने शुक्रवार सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा-अर्चना की। रैना ने इंस्टाग्राम पर अपनी विज़िट का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्हें सुबह की पूजा और भस्म आरती के दौरान महाकाल की दिव्य ऊर्जा में डूबे हुए देखा जा सकता है।

मैं 2005 से इस जगह से जुड़ा हुआ हूं। जब मैं यहां इंडिया के लिए खेला था। राहुल द्रविड़ हमारे कैप्टन थे, और हमने इंदौर में बहुत सारे मैच खेले हैं। जब भी मैं यहां आता हूं, तो मैं बिल्कुल अलग इंसान बनकर वापस जाता हूं।”

उन्होंने कहा, “यहां आना एक बिल्कुल अलग दिव्य अनुभव है। पिछली बार मैं अपनी पत्नी के साथ आया था, और अब यहां आकर, मुझे अपने आस-पास बहुत शक्ति महसूस हो रही है।

उन्होंने लिखा, “महाकाल के दरबार में, सुख भी है और शक्ति भी।”

मीडिया से बात करते हुए, रैना ने इस विज़िट को “दिव्य अनुभव” बताया।

क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस पर भी बात की

रैना ने इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस पर भी बात की। उन्होंने आगे कहा, “हमारा विमेंस क्रिकेट बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारी सरकार इसे बहुत प्रमोट कर रही है। उन्होंने अभी वर्ल्ड कप भी जीता है, और टीम बहुत अच्छा कर रही है। चाहे वह BCCI हो, कोई और एसोसिएशन हो, या ये सभी लीग हो रही हों, अगर हमारी बेटियां आगे बढ़ती रहेंगी, तो देश भी आगे बढ़ेगा।”

उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित महाकालेश्वर मंदिर, भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण बहुत धार्मिक महत्व रखता है।

भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर की सबसे पवित्र रस्मों में से एक है, जो शुभ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 से 5:30 AM के बीच की जाती है।

मंदिर की परंपराओं के अनुसार, यह रस्म सुबह-सुबह बाबा महाकाल के कपाट खुलने के साथ शुरू होती है, जिसके बाद पंचामृत से पवित्र स्नान कराया जाता है, जो दूध, दही, घी, चीनी और शहद का पवित्र मिश्रण है।