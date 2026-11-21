धर्म डेस्क। नवंबर का आखिर कुछ राशियों के लिए अच्छी खबर ला सकता है। ज्योतिष के अनुसार, शुक्र 22 नवंबर, 2026 को एक बार फिर तुला राशि में जाएगा। खास बात यह है कि तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है, इसलिए इस राशि में इसकी स्थिति मजबूत मानी जाती है। इससे पहले शुक्र कन्या राशि में गया था। अब, जब यह वापस तुला राशि में आ गया है, तो इसके गोचर का असर कुछ राशियों पर देखा जा सकता है।
ज्योतिष में शुक्र को धन, वैभव, प्यार, शादी और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। इसलिए, शुक्र के इस राशि परिवर्तन का असर फाइनेंशियल स्थिति, नौकरी, बिजनेस और पर्सनल रिश्तों पर पड़ने की संभावना है। शुक्र 22 नवंबर से 1 जनवरी, 2027 तक तुला राशि में रहेगा।
शुक्र तुला और वृषभ दोनों राशियों का स्वामी है। इसलिए, शुक्र का तुला राशि में रहना अच्छा माना जाता है। यह राशि प्यार, पार्टनरशिप, रिश्तों और लग्जरी से जुड़ी है। चूंकि शुक्र अपनी वक्री चाल पूरी करके तुला राशि में लौट रहा है, इसलिए ज्योतिष की दृष्टि से इस गोचर को खास महत्व दिया जा रहा है। इन 5 राशियों को फायदा हो सकता है
मेष: शादीशुदा ज़िंदगी में टेंशन कम हो सकती है और जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। पार्टनरशिप में बिज़नेस करने वालों को फायदा होने की संभावना है। शादी की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
वृष: काम का स्ट्रेस कम हो सकता है। नौकरी बदलने की कोशिशें सफल होने की संभावना है। विरोधियों की परेशानियां दूर हो सकती हैं। हालांकि, खर्चों पर कंट्रोल करना ज़रूरी है।
मिथुन: स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लव रिलेशनशिप में गलतफहमियां दूर होने की संभावना है। राइटिंग, मीडिया और आर्ट के फील्ड में काम करने वाले लोगों को नए मौके मिल सकते हैं।
कन्या: अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। परिवार के मसले सुलझ सकते हैं। नौकरी और बिज़नेस में नए कॉन्टैक्ट फायदेमंद हो सकते हैं।
धनु: इनकम में बढ़ोतरी के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने का मौका मिल सकता है। बिजनेसमैन को नए क्लाइंट मिलने की संभावना है।
तुला राशि वालों की पर्सनैलिटी में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कर्क राशि वालों के घर के आराम बढ़ सकते हैं, जबकि सिंह राशि वालों को नए कॉन्टैक्ट से फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों को खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। मकर राशि वालों को करियर में मौके मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ट्रैवल और हायर एजुकेशन ज़रूरी होगी। मीन राशि वालों को फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में सावधान रहना चाहिए।