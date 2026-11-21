धर्म डेस्‍क। नवंबर का आखिर कुछ राशियों के लिए अच्छी खबर ला सकता है। ज्योतिष के अनुसार, शुक्र 22 नवंबर, 2026 को एक बार फिर तुला राशि में जाएगा। खास बात यह है कि तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है, इसलिए इस राशि में इसकी स्थिति मजबूत मानी जाती है। इससे पहले शुक्र कन्या राशि में गया था। अब, जब यह वापस तुला राशि में आ गया है, तो इसके गोचर का असर कुछ राशियों पर देखा जा सकता है।

ज्योतिष में शुक्र को धन, वैभव, प्यार, शादी और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। इसलिए, शुक्र के इस राशि परिवर्तन का असर फाइनेंशियल स्थिति, नौकरी, बिजनेस और पर्सनल रिश्तों पर पड़ने की संभावना है। शुक्र 22 नवंबर से 1 जनवरी, 2027 तक तुला राशि में रहेगा।

शुक्र तुला और वृषभ दोनों राशियों का स्वामी है। इसलिए, शुक्र का तुला राशि में रहना अच्छा माना जाता है। यह राशि प्यार, पार्टनरशिप, रिश्तों और लग्जरी से जुड़ी है। चूंकि शुक्र अपनी वक्री चाल पूरी करके तुला राशि में लौट रहा है, इसलिए ज्योतिष की दृष्टि से इस गोचर को खास महत्व दिया जा रहा है। इन 5 राशियों को फायदा हो सकता है मेष: शादीशुदा ज़िंदगी में टेंशन कम हो सकती है और जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। पार्टनरशिप में बिज़नेस करने वालों को फायदा होने की संभावना है। शादी की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।