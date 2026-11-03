12 में से 6 राशियों की किस्मत बदलेगी, अब शुरू होगा स्वर्ण युग, नवंबर में बड़े ग्रहों का महागोचर

धर्म डेस्‍क। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, नवंबर (नवंबर 2026) का महीना सिंह राशि वालों के लिए नई ज़िम्मेदारियां और कुछ अनुभव लेकर आ रहा है। इस महीने कुछ बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। इसका असर आपके करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर देखा जा सकता है। बृहस्पति पूरे महीने सिंह राशि के पहले चरण में रहेगा। तो, मंगल भी 12 नवंबर को इसी राशि में प्रवेश करेगा। इसके अलावा, शुक्र और बुध का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए जानते हैं कि किस राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा।

नवंबर के महीने में बृहस्पति सिंह राशि के पहले फेज़ में रहेगा। तो, केतु भी उसी फेज़ में रहेगा। 12 नवंबर को मंगल कर्क राशि से सिंह राशि में आएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। साथ ही, इस दौरान कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें।

6 नवंबर को शुक्र वक्री होकर कन्या राशि में आएगा। फिर, 14 नवंबर को गोचर करेगा। उसके बाद, शुक्र 22 नवंबर को तुला राशि में गोचर करेगा। बुध 13 नवंबर को तुला राशि में गोचर करेगा। फिर, सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएगा। शनि पूरे महीने मीन राशि में वक्री रहेगा। तो, राहु कुंभ राशि में रहेगा।

4 राशियों के लिए गोल्‍डन टाइम की शुरुआत, गुरु ने बदली राशि, सभी 12 राशियों पर होगा असर

इन राशियों पर खास असर

मेष राशिफल

मेष राशि वालों को इस दौरान धन और शिक्षा से जुड़े अच्छे फायदे मिल सकते हैं।

वृष राशि राशिफल

वृष राशि वालों को नौकरी के अच्छे मौके मिल सकते हैं। तरक्की के रास्ते खुलेंगे। साथ ही, धन से जुड़े पॉजिटिव नतीजे मिलेंगे।

सिंह राशिफल

बृहस्पति और मंगल का गोचर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। आप अच्छी लीडरशिप स्किल दिखाएंगे।

कन्या राशिफल

इस दौरान आपकी इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। आपको करियर में कई नए मौके मिलेंगे। दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलेगा।

तुला राशिफल

इस दौरान आपको अपने काम से संतुष्टि मिलेगी। साथ ही, पुराने कॉन्टैक्ट्स से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। काम पर आपको प्रमोशन मिलेगा।

धनु राशिफल

इस दौरान आपको अपने करियर में कुछ पॉज़िटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही, आपको अपना पैसा वापस मिलेगा। आपको नई ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँगी।