Ganesh Chaturthi 2025 Date: 26 या 27 अगस्त को कब है गणेश चतुर्थी? जानें तिथि, इतिहास और महत्व

धर्म डेस्क। Ganesh Chaturthi 2025 Date: गणेश चतुर्थी 2025 की तैयारियां पूरे देश में जोर-शोर से चल रही हैं। यह शुभ पर्व विघ्नहर्ता और बुद्धि-समृद्धि के देवता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कई राज्यों में इसे विनायक चतुर्थी या गणेशोत्सव कहा जाता है। यह पर्व सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का भी प्रतीक है।