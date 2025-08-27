Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: गणेश महोत्सव पर अपनों को भेजें शुभकामना संदेश, खुश होंगे बप्पा

धर्म डेस्क। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी 2025 पूरे देश में धूमधाम और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। श्रद्धालु गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। सोशल मीडिया से लेकर घर-घर तक शुभकामना संदेश भेजे जा रहे हैं।