Gita Updesh: ये 3 बुराइयां मनुष्य के लिए खोल देती हैं नर्क के द्वार, गीता के इस श्लोक में छिपा है रहस्य

धर्म डेस्क। भगवद गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन के ऐसे सत्य बताए हैं, जो व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं। गीता (Gita Updesh) के अनुसार, मनुष्य के पतन और दुखों का बड़ा कारण उसकी अपनी ही बुरी प्रवृत्तियां होती हैं।

श्रीकृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि तीन गुण ऐसे हैं, जो व्यक्ति को नर्क के द्वार तक ले जा सकते हैं। इन्हें छोड़ देना ही कल्याणकारी जीवन की कुंजी है। गीता का महत्वपूर्ण श्लोक (अध्याय 16, श्लोक 21) त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्।। अर्थ मनुष्य के पतन का कारण बनने वाले नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों आत्मा को नष्ट करते हैं। इसलिए इनका त्याग करना ही बुद्धिमानी है। 1. काम - वासना व्यक्ति को असंतोष की ओर ले जाती है गीता में ‘काम’ यानी वासना को सबसे बड़ी बाधा बताया गया है। मन में अत्यधिक इच्छाओं और वासनाओं का बढ़ना व्यक्ति को गलत कामों की ओर धकेलता है। इससे मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति पाप-अधर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। यही वजह है कि श्रीकृष्ण ने काम को पतन का कारण माना है।