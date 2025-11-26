विवाह के बाद देवी सीता को मुंह दिखाई में मिले थे अनोखे उपहार, किसी ने नई बहू को सौंप दिए पुत्र तो किसी ने दिया पूरा महल

धर्म डेस्क। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीराम और माता सीता का दिव्य विवाह हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और उत्साह से मनाया जाता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रभु राम और देवी सीता का विवाह हुआ था।

वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में इस मंगल अवसर का विस्तृत वर्णन मिलता है। विवाह पंचमी के रूप में बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अयोध्या में नई बहू के रूप में सीता का स्वागत धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान राम जनकनंदिनी सीता को ब्याह कर अयोध्या लेकर आए, तब अयोध्या नगरी आनंद से झूम उठी। महलों में उत्सव का माहौल था और पूरे राजमहल में नई बहू का भव्य स्वागत-सत्कार किया गया। देवी सीता की मुंह दिखाई में क्या मिला था उपहार? हिंदू परंपरा के अनुसार नई बहू को विवाह के बाद ससुराल में परिवार की ओर से मुंह दिखाई के उपहार दिए जाते हैं। माता सीता के साथ भी यही रस्म निभाई गई। उनकी तीनों सासों, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी ने उन्हें अनोखे और विशेष उपहार भेंट किए।