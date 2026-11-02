सूअर के मुख वाली वो उग्र देवी, जिनके आगे कांपती हैं बुरी शक्तियां! जानिए मां वाराही का रहस्यमयी सच

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में कई ऐसे देवी-देवताओं का वर्णन मिलता है, जिनकी उत्पत्ति बेहद रहस्यमयी मानी जाती है। इन्हीं में से एक हैं देवी वाराही। देवी भागवत पुराण से लेकर मार्कंडेय पुराण और वराह पुराण तक में उनका उल्लेख मिलता है। वाराही देवी का स्वरूप उग्र है और उन्हें भगवान विष्णु के वराह अवतार की आदिशक्ति माना जाता है।

वाराही नवरात्रि में होती है खास पूजा आषाढ़ गुप्त नवरात्रि को वाराही नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। यह नवरात्रि खासतौर पर वाराही देवी की पूजा को समर्पित है। मां वाराही को वैदिक और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। उनकी पूजा और अनुष्ठान मुख्य रूप से तांत्रिक विधि से किए जाते हैं।

पृथ्वी की रक्षक देवी हैं मां वाराही मां वाराही को पृथ्वी की रक्षक देवी के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यता है कि वे नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा देती हैं और अपने भक्तों को प्रचुरता और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा वे मां ललिता की शक्ति सेना की सेनापति भी हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार वाराही देवी सप्तमातृकाओं का हिस्सा हैं। शिव पुराण में वर्णित अष्टमातृकाओं में भी उनका नाम शामिल है। मां वाराही के अलग-अलग रूपों का वर्णन दुर्गा सप्तशती, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, वाराही तंत्र, श्री विद्या तंत्र ग्रंथ, देवी भागवत पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण और कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। आइए जानते हैं उनके इन रूपों के बारे में।

आदि वाराही: वराह अवतार की मूल ऊर्जा मां वाराही का आदि वाराही रूप भगवान विष्णु के वराह (सूअर) अवतार की मूल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। वे वराह स्वामी का स्त्री रूप हैं, जो पृथ्वी की रक्षा करती हैं, बुरी शक्तियों से बचाती हैं और इच्छाएं पूरी करती हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार की तरह ही उन्होंने भी अपने दांतों पर पृथ्वी को थाम रखा है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पानी में डूब गई थी, तब उन्होंने दुनिया को स्थिर करने और विनाश से बचाने में मदद की थी। लघु वाराही या उन्मत्त भैरवी: भय और अहंकार पर विजय दिलाने वाला रूप मां वाराही का दूसरा रूप लघु वाराही है, जिन्हें उन्मत्त भैरवी भी कहा जाता है। वे उन्मत्त भैरव की दिव्य पत्नी हैं। उन्मत्त भैरव, भैरव के आठवें दिव्य रूप हैं और अष्ट भैरवों का हिस्सा हैं। मां आदि शक्ति की आठ देवियों ने राक्षस अंधकासुर को खत्म करने में भगवान शिव की मदद की थी। यह रूप भक्तों को अपने भीतर के भय, अहंकार और लालच पर काबू पाने में मदद करता है। स्वप्न वाराही: भविष्य और अंतर्ज्ञान की देवी स्वप्न वाराही भविष्य और अंतर्ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। वे चंद्रमा पर विराजमान होकर भक्तों के अचेतन मन को जाग्रत करने में मदद करती हैं। उनका संबंध निद्रा अवस्था से है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहा हो, तो सोने से पहले स्वप्न वाराही का स्मरण करने से उसे सही मार्ग दिखाई देता है। अश्वारूढ़ा वाराही: मन की गति पर विजय का प्रतीक अश्व यानी घोड़ा मन और गति का प्रतीक है। अश्वारूढ़ा वाराही घोड़ों पर सवार होकर आती हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने मन की बेकाबू गति पर विजय पा ली है। मां का यह रूप लाल वस्त्र धारण करता है और उनके हाथों में पाश और अंकुश हैं। यह रूप दर्शाता है कि वे किसी भी भागती हुई वस्तु या व्यक्ति को पकड़कर वापस ला सकती हैं।