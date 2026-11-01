धर्म डेस्‍क। ज्योतिष में बुद्धि, ज्ञान, विस्तार और खुशहाली से जुड़े बृहस्पति ने 31 अक्टूबर, 2026 को सिंह (सिंह राशि) में गोचर कर लिया है। इस गोचर से लीडरशिप, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट जैसे विषयों पर फोकस होने की उम्मीद है।

बृहस्पति को गुरु के नाम से जाना जाता है और यह सीखने, गाइडेंस, स्पिरिचुअलिटी और अच्छी किस्मत से जुड़ा है। सूर्य द्वारा शासित सिंह राशि, अथॉरिटी, सेल्फ-एक्सप्रेशन, पहचान और लीडरशिप से जुड़ी है। बृहस्पति का गोचर राशि के आधार पर जीवन के अलग-अलग हिस्सों पर असर डाल सकता है। करियर की महत्वाकांक्षाएं, रिश्ते, शिक्षा, फाइनेंस और पारिवारिक मामले इन रीडिंग में खास तौर पर शामिल हो सकते हैं। यहां सभी 12 राशियों के लिए इस ट्रांज़िट का क्या मतलब हो सकता है, इसका एक-एक करके ओवरव्यू दिया गया है।

मेष गुरु का सिंह राशि में ट्रांज़िट क्रिएटिविटी, शिक्षा, रोमांस और खुद को एक्सप्रेस करने पर ज़्यादा ज़ोर दे सकता है। स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए नए आइडिया और मौके तलाश सकते हैं। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और पर्सनल इंटरेस्ट पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। वृष वृष राशि वालों के लिए, यह ट्रांज़िट घर, परिवार और घरेलू प्राथमिकताओं को फोकस में ला सकता है। आप अपने रहने की जगह को बेहतर बनाने, प्रॉपर्टी से जुड़े प्लान पर विचार करने या प्रियजनों के साथ ज़्यादा समय बिताने के बारे में सोच सकते हैं। घरेलू खर्चों और परिवार के बड़े फैसलों के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका आपको स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकता है।

मिथुन मिथुन राशि वालों के लिए कम्युनिकेशन, सीखना और नेटवर्किंग ज़रूरी हो सकते हैं। यह समय आपको नई स्किल्स डेवलप करने, प्रोफेशनल रिश्तों को मज़बूत करने या लिखने, मीडिया, बिज़नेस कम्युनिकेशन और टीचिंग से जुड़े मौकों को तलाशने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। पुराने कलीग्स या जान-पहचान वालों से फिर से जुड़ना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। कर्क ज्यूपिटर का कर्क से सिंह राशि में जाना, फाइनेंस, सेविंग्स, पारिवारिक जिम्मेदारियों और पर्सनल वैल्यूज़ की ओर ध्यान खींच सकता है। यह आपके बजट को रिव्यू करने, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने और लॉन्ग-टर्म प्रायोरिटीज़ पर विचार करने के लिए एक उपयोगी समय हो सकता है। सोच-समझकर बातचीत और सावधानी से प्लानिंग करने से आपको ज़रूरी फैसले लेने में मदद मिल सकती है। सिंह ज्यूपिटर के सिंह राशि में आने से, पर्सनल ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप खास थीम बन सकते हैं। आप नई जिम्मेदारियां लेने, डेवलपमेंट के मौके तलाशने या अपने आइडियाज़ को ज़्यादा खुलकर बताने के लिए प्रोत्साहित महसूस कर सकते हैं। पहचान पर फोकस हो सकता है, लेकिन लगातार कोशिश और रियलिस्टिक उम्मीदें ज़रूरी रहेंगी। कन्या कन्या राशि के लिए, यह ट्रांज़िट आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिक खोज और सीखने या घूमने में ज़्यादा दिलचस्पी को बढ़ावा दे सकता है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ पर फिर से विचार करना चाह सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए समय निकाल सकते हैं या अपने रोज़ाना के रूटीन से हटकर एक्सपीरियंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। फालतू खर्च को कंट्रोल में रखने से आपको बैलेंस बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

तुला ज्यूपिटर का ट्रांज़िट तुला राशि के लिए दोस्ती, प्रोफेशनल नेटवर्क, सहयोग और लॉन्ग-टर्म एम्बिशन को हाईलाइट कर सकता है। नए कनेक्शन या ग्रुप एक्टिविटीज़ अलग नज़रिए ला सकती हैं, जबकि मौजूदा रिश्ते भविष्य की योजनाओं को बनाने में मदद कर सकते हैं। हर मौके का पीछा करने के बजाय अच्छे कनेक्शन बनाने पर ध्यान दें। वृश्चिक वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियां और पब्लिक में पहचान फोकस में आ सकती है। आपको लीडरशिप दिखाने, मुश्किल काम करने या अपने लंबे समय के लक्ष्यों को फिर से देखने के मौके मिल सकते हैं। सहकर्मियों के साथ साफ बातचीत और अच्छे रिश्ते आपकी प्रोफेशनल कोशिशों में मदद कर सकते हैं। धनु बृहस्पति धनु राशि का स्वामी ग्रह है, जिससे इसका गोचर पारंपरिक ज्योतिषीय व्याख्याओं में एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। हायर एजुकेशन, यात्रा, आध्यात्मिकता और पर्सनल डेवलपमेंट आपका ध्यान खींच सकते हैं। अनुभवी लोगों से सीखना, नए नज़रिए तलाशना और सोच-समझकर ज़रूरी फैसले लेना फायदेमंद हो सकता है।