Shubh Sanket: राह में दिखने वाली ये चीजें देती हैं सौभाग्य का संदेश, बदल सकती हैं किस्मत

    अक्सर हम रास्ते में दिखाई देने वाले कई संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, जबकि शकुन शास्त्र के अनुसार ये छोटी-छोटी चीजें भी शुभ संदेश लेकर आती हैं। मान्यता है कि यदि घर से निकलते समय या यात्रा के दौरान कुछ विशेष वस्तुएं नजर आएं, तो वे आने वाले समय में सौभाग्य का संकेत होती हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 06:12:48 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 06:12:48 AM (IST)
    धर्म डेस्क। अक्सर हम रास्ते में दिखाई देने वाले कई संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, जबकि शकुन शास्त्र के अनुसार ये छोटी-छोटी चीजें भी शुभ संदेश लेकर आती हैं। मान्यता है कि यदि घर से निकलते समय या यात्रा के दौरान कुछ विशेष वस्तुएं नजर आएं, तो वे आने वाले समय में सौभाग्य का संकेत होती हैं। आइए जानते हैं ऐसे संकेतों के बारे में।

    रास्ते में दिखें ये चीजें, समझें शुभ संकेत

    यदि रास्ते में आपको मोरपंख, पीले रंग के फूल या जमीन पर पड़े सिक्के दिखाई दें, तो शकुन शास्त्र इसे बड़ा शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसे संकेत जल्द ही कोई सकारात्मक खबर मिलने या आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देते हैं।


    सुबह नजर आए ये संकेत, दिन बनेगा अच्छा

    काम पर जाते समय यदि सफाई कर्मचारी या सड़क साफ करते हुए कोई व्यक्ति दिख जाए, तो इसे भी अच्छा संकेत माना जाता है। कुछ मान्यताओं में रास्ते में भिखारी दिखना भी सौभाग्य से जोड़ा जाता है और इसका अर्थ होता है कि दिन सकारात्मक बीतेगा।

    जरूरी काम सफल होने के संकेत

    यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर निकल रहे हों और तभी शंख की ध्वनि सुनाई दे जाए, तो इसे शुभ माना जाता है। इसी तरह मंदिर की घंटियों की आवाज सुनना भी इस बात का संकेत है कि आपका महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकता है।

    शकुन शास्त्र की मान्यता

    शकुन शास्त्र कहता है कि यदि घर से निकलते समय रास्ते में चावल, गेहूं या अन्य अनाज दिखाई दे जाएं, तो यह संकेत देता है कि घर में धन-धान्य की कोई कमी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में इस अनाज को पक्षियों को डालना शुभ माना गया है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

