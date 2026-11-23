धर्म डेस्‍क। गुरु नानक देवजी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक जयंती गुरु नानक जयंती 2026) यह त्योहार सिख समुदाय के लिए बहुत खास होता है। इस दिन गुरुद्वारों में कई खास प्रोग्राम होते हैं। गुरु नानक देवजी ने लोगों को ज्ञान और एकता के रास्ते पर चलना सिखाया।