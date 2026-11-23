गुरु नानक जयंती 2026: गुरु नानक देवजी के अनमोल वचन, जो बदल देंगे आपका जीवन
गुरु नानक जयंती 2026: यह त्योहार सिख समुदाय के लिए बहुत खास होता है। इस दिन गुरुद्वारों में कई खास प्रोग्राम होते हैं। गुरु नानक देवजी ने लोगों को ज्ञान और एकता के रास्ते पर चलना सिखाया।
Publish Date: Mon, 23 Nov 2026 02:32:59 PM (IST)Updated Date: Mon, 23 Nov 2026 02:40:16 PM (IST)
नानक जी के अनमोल वचन।
HighLights
- लालच छोड़ो। मेहनत करके पैसे कमाओ।
- ज़िंदगी में कभी भी पैसे बर्बाद मत करो।
- इंसान को खुद पर विश्वास रखना चाहिए।
धर्म डेस्क। गुरु नानक देवजी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक जयंती गुरु नानक जयंती 2026) यह त्योहार सिख समुदाय के लिए बहुत खास होता है। इस दिन गुरुद्वारों में कई खास प्रोग्राम होते हैं। गुरु नानक देवजी ने लोगों को ज्ञान और एकता के रास्ते पर चलना सिखाया।
गुरु नानक जी के वचन
- ईश्वर एक है और वह हर जगह मौजूद है। हम सभी को ज़िंदगी में सबके साथ प्यार से रहना चाहिए।
- ज़िंदगी की मेहनत और ईमानदारी का कुछ हिस्सा गरीबों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में ज़रूर फ़ायदा होगा।
- ज़िंदगी में लालच छोड़ो और अपने हाथों से मेहनत करके पैसे कमाओ। ज़िंदगी में कभी भी पैसे बर्बाद मत करो।
- किसी का हक़ नहीं छीनना चाहिए। जब दूसरों का हक़ छीना जाता है, तो उन्हें ज़िंदगी में समाज में कभी इज़्ज़त नहीं मिलती।
- पैसा सिर्फ़ जेब तक ही सीमित रहना चाहिए। इसे दिल में जगह नहीं देनी चाहिए।
- इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और विनम्रता से जीवन जीना चाहिए।
- औरतों का अपमान नहीं करना चाहिए। मर्द और औरत दोनों को बराबर समझना चाहिए।
- इस दुनिया में इंसान को खुद पर विश्वास रखना चाहिए।
- जो इंसान सच्चे दिल से भगवान की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी डर नहीं लगता। क्योंकि भक्ति से मानसिक तनाव से राहत मिलती है।
- इंसान को हमेशा लोगों को प्यार, एकता, बराबरी, भाईचारा और रूहानी रोशनी का संदेश देना चाहिए।
- कभी घमंड मत करो, विनम्रता से जीवन जियो, क्योंकि घमंड ने बड़े-बड़े ज्ञानी भी बर्बाद कर दिए हैं।
- चिंता छोड़कर भक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। दुनिया को जीतने से पहले अपने विचारों को जीतना ज़रूरी है।