Guru Nanak Jayanti 2026: गुरु नानक जयंती कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस साल यह त्योहार शुक्रवार, 24 नवंबर को मनाया जाएगा। यह जयंती सिख धर्म के लोगों के लिए ज़्यादा खास मानी जाती है। गुरु नानक जयंती के दिन सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारों में जाकर गुरु नानक देव की शिक्षाओं को याद करते हैं। इसलिए इस दिन को गुरु पर्व और गुरु नानक प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है।

गुरु नानक जयंती का महत्व गुरु नानक जयंती कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस साल यह त्योहार 24 नवंबर को मनाया जाएगा। यह जयंती सिख धर्म के लोगों के लिए ज़्यादा खास मानी जाती है। गुरु नानक जयंती सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के जन्मदिवस के रूप में मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती के दिन सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारों में जाकर गुरु नानक देव की शिक्षाओं को याद करते हैं। इसलिए इस दिन को गुरु पर्व और गुरु नानक प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है।

गुरु नानक देव का जन्म गुरु नानक जयंती का इतिहास सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के जीवन और शिक्षाओं से जुड़ा है। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल, 1469 को तलवंडी में हुआ था। उन्होंने फ़ारसी, अरबी और संस्कृत भाषाओं में महारत हासिल की थी। उनकी शिक्षाओं में ईश्वर, सत्य और सेवा पर ज़ोर दिया गया था। गुरु नानक देव की शिक्षाएं सिख धर्म के लोग गुरु नानक को नानक, नानक देव, बाबा नानक और नानक शाहजी के नाम से जानते हैं। गुरु नानक देव ने एक ओंकार, यानी एक ईश्वर का संदेश दिया। इस दिन सिख धर्म के लोग रैलियाँ निकालते हैं, गुरुद्वारों में कीर्तन और लंगर का आयोजन करते हैं। सिख धर्म के लोग इस दिन को त्योहार की तरह मनाते हैं।