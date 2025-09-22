Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि पर अपनों को भेजें भक्ति भरी शुभकामनाएं, मां देंगी आशीर्वाद

धर्म डेस्क। Happy Shardiya Navratri 2025 Messages And Quotes: शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति उपासना और भक्तिभाव का प्रतीक है। यह नौ दिवसीय उत्सव मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 तक मनाई जाएगी।

इन नौ दिनों में व्रत, पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन, गरबा और डांडिया जैसे सांस्कृतिक आयोजन पूरे भारत में विशेष उत्साह के साथ होंगे। मंदिरों और घरों में दीप प्रज्वलित होंगे, देवी प्रतिमाओं की स्थापना होगी और वातावरण में मां दुर्गा के जयकारे गूंजेंगे।