Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि पर अपनों को भेजें भक्ति भरी शुभकामनाएं, मां देंगी आशीर्वाद
शुभ शारदीय नवरात्रि 2025 की शुभकामनाएं, संदेश और कोट्स: नवरात्रि 2025 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ समाप्त होगी, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, जो उत्सव के अंतिम दिन का प्रतीक है।
Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 07:47:25 AM (IST)
Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 07:47:25 AM (IST)
नवरात्रि पर अपनों को भेजें शुभकामनाएं। (फाइल फोटो)
HighLights
- नौ दिन मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना।
- व्रत, पूजा, भजन और सांस्कृतिक आयोजन होंगे।
- शुभकामनाएं और संदेशों से भक्तिमय माहौल गूंजेगा।
धर्म डेस्क। Happy Shardiya Navratri 2025 Messages And Quotes: शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति उपासना और भक्तिभाव का प्रतीक है। यह नौ दिवसीय उत्सव मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 तक मनाई जाएगी।
इन नौ दिनों में व्रत, पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन, गरबा और डांडिया जैसे सांस्कृतिक आयोजन पूरे भारत में विशेष उत्साह के साथ होंगे। मंदिरों और घरों में दीप प्रज्वलित होंगे, देवी प्रतिमाओं की स्थापना होगी और वातावरण में मां दुर्गा के जयकारे गूंजेंगे।
नवरात्रि केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि सामाजिक मेलजोल, सामूहिक शक्ति और सकारात्मकता का भी प्रतीक है। यही कारण है कि इस पर्व की प्रतीक्षा हर आयु वर्ग के लोग पूरे वर्ष करते हैं।
शारदीय नवरात्रि 2025
शुभ शारदीय नवरात्रि 2025 की शुभकामनाएं
- आपको आनंदमय और जीवंत नवरात्रि की शुभकामनाएं! मां दुर्गा आपको शक्ति, साहस और खुशी प्रदान करें।
- नवरात्रि की नौ रातें आपके जीवन में नई आशा, नए विश्वास और आशीर्वाद लेकर आएं।
- भक्ति से भरे हुए खुले दिल से नवरात्रि का स्वागत करते हैं। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
- इस नवरात्रि पर आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और सही चुनाव करने का ज्ञान प्राप्त हो। नवरात्रि की शुभकामनाएं!
- मां दुर्गा आप पर और आपके प्रियजनों पर अपना दिव्य आशीर्वाद बरसाएं। नवरात्रि की शुभकामनाएं!
- जैसे-जैसे आप इन नौ पवित्र दिनों में उपवास और प्रार्थना करते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। शुभ शारदीय नवरात्रि!
- हर नृत्य, हर प्रार्थना, हर उपवास आपको आनंद, आंतरिक शांति और सफलता के करीब लाएं।
- नवरात्रि 2025 की शुभकामनाएं! मां दुर्गा आपको आने वाले वर्ष के लिए शक्ति, ज्ञान और खुशी प्रदान करें।
- मां दुर्गा की दिव्य शक्ति आपके मार्ग पर प्रकाश और आपके प्रयासों में सफलता लाए।
- इस नवरात्रि, हर प्रार्थना आपको आपके सपनों के करीब लाए और हर दिन अवसर के नए द्वार खोले।
- इस पवित्र अवसर पर आपके परिवार पर समृद्धि और शांति का आशीर्वाद बना रहे। शुभ शारदीय नवरात्रि!
- गरबा और डांडिया की थाप पर नाचें और उत्सव की भावना का आनंद लें। नवरात्रि 2025 की शुभकामनाएं!
- मां दुर्गा के नौ रूप आपको ज्ञान, प्रेम और शक्ति प्रदान करें। शुभ शारदीय नवरात्रि!
- आपकी नवरात्रि आनंद, भक्ति और सौभाग्य से भरी हो। जय माता दी!
- आपको गरबा और डांडिया की लय से भरी रंगीन और जीवंत नवरात्रि की शुभकामनाएं। उत्सव का पूरा आनंद लें।
- मां दुर्गा का दिव्य आशीर्वाद आपको आनंद, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। शुभ शारदीय नवरात्रि!
- नवरात्रि का माहौल यहाँ है! डांडिया, भक्ति और दिव्य आशीर्वाद का समय। आपको नौ रातों की शुभकामनाएं।
शुभ शारदीय नवरात्रि 2025 संदेश
- इस नवरात्रि पर आपको अच्छे स्वास्थ्य, धन और सफलता का आशीर्वाद मिले। आपको सुखी और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं।
- इस नवरात्रि आपका जीवन खुशी और समृद्धि के रंगों से भरा रहे। शुभ शारदीय नवरात्रि!
- यह नवरात्रि आपके जीवन को खुशी और सफलता से रोशन करें। उत्सव का पूरा आनंद लें!
- नवरात्रि और हमेशा के दौरान मां दुर्गा का आशीर्वाद आप और आपके प्रियजनों के साथ रहे। आपको भक्ति, सकारात्मकता और प्रेम की नौ पवित्र रातों की शुभकामनाएं। नवरात्रि की शुभकामनाएं!
- नवरात्रि हमें रुकने, चिंतन करने और दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का मौका देती है। शांतिपूर्ण नवरात्रि हो।
- देवी का दिव्य प्रकाश आपके जीवन के हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करें। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
- मां दुर्गा आपको इस नवरात्रि शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करें। शुभ शारदीय नवरात्रि!
- प्रेम और भक्ति से भरी नवरात्रि की शुभकामनाएं। मां दुर्गा हमेशा आपका सही मार्गदर्शन करें।
- नवरात्रि का त्योहार आपके घर में शांति, सद्भाव और आशीर्वाद लाएं। खुश रहें और उत्सव का आनंद लें।
- नवरात्रि के अवसर पर, मेरी कामना है कि देवी दुर्गा आपके परिवार से बुराई को दूर करें, आपको सभी समस्याओं से बचाएं और आपको अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करें।
- मां दुर्गा के नौ रूप आपको अंतहीन खुशी और जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से लड़ने की ताकत दें। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
- जैसे-जैसे आप देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं, आपका जीवन शांति, आनंद और सफलता से भर जाए। नवरात्रि की शुभकामनाएं!
- मां दुर्गा आपके सभी दुखों को दूर करें और आपके जीवन में खुशी, आनंद और सफलता लाएं। नवरात्रि की शुभकामनाएं!
- मां दुर्गा आपको जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्ञान, शक्ति और साहस प्रदान करें। आपको धन्य नवरात्रि की शुभकामनाएं!
- मां दुर्गा आपको हर बाधा को दूर करने की शक्ति और साहस प्रदान करें। नवरात्रि की शुभकामनाएं!
- इस त्योहारी सीजन में आपका हृदय भक्ति से और आपका घर प्रेम से भर जाए।
- जैसे-जैसे आप इस नवरात्रि में उपवास और प्रार्थना करते हैं, आपको आंतरिक विकास और शांति का अनुभव हो। शुभ शारदीय नवरात्रि!
- मां दुर्गा आपको चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने का साहस प्रदान करें।
शुभ शारदीय नवरात्रि 2025 कोट्स
- "दिव्य माँ आपको सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति और ज्ञान प्रदान करे।"
- "अपने भीतर की देवी का आह्वान करें और उसे आपको सफलता और खुशी की ओर ले जाने दें।"
- "नवरात्रि भक्ति, उत्सव और चिंतन का समय है। इसके महत्व को अपनाएं।"
- "गरबा और डांडिया की थाप पर नाचें और नवरात्रि की भावना में आनंद लें।"
- "नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाएं।"
- "आपको खुशी और समृद्धि से भरी आनंदमय और धन्य नवरात्रि की शुभकामनाएं।"
- "मां दुर्गा आपको इस नवरात्रि शक्ति, साहस और ज्ञान प्रदान करें।"
- "देवी इस नवरात्रि आप पर और आपके परिवार पर अपना सर्वोत्तम आशीर्वाद बरसाएं।"
- "जैसे ही नवरात्रि की नौ रातें शुरू होती हैं, आपका जीवन प्रेम और प्रकाश से भर जाए।"
- "नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की उपस्थिति हवा में महसूस की जाती है। उसकी दिव्य ऊर्जा को अपनाएं।"
- "आपको प्यार और हंसी से भरी रंगीन और जीवंत नवरात्रि की शुभकामनाएं।"
शुभ शारदीय नवरात्रि 2025 व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस
- इस नवरात्रि पर, आपको सभी चुनौतियों का सामना मुस्कान के साथ करने की शक्ति मिले। नवरात्रि की शुभकामनाएं!
- यह नवरात्रि आपके जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता लाए। जय माता दी!
- जैसे-जैसे नवरात्रि के रंग आपके दिनों को उज्जवल करते हैं, आपका जीवन प्रेम और सकारात्मकता से चमकता रहे। नवरात्रि 2025 की शुभकामनाएं!
- मां दुर्गा के दिव्य आशीर्वाद से भरी नवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्य रहें और खुश रहें!
- मां दुर्गा की दिव्य उपस्थिति जीवन के हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करे। शुभ शारदीय नवरात्रि!
- मां दुर्गा आपको हर बाधा को दूर करने की शक्ति प्रदान करें। नवरात्रि की शुभकामनाएं!