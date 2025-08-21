मेरी खबरें
    26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज पर शनि-शुक्र का नवपंचम राजयोग बन रहा है। यह दुर्लभ योग मेष, सिंह और मीन राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी होगा। नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं। वैवाहिक जीवन में सुख और छात्रों के लिए सफलता मिलेगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 08:22:01 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 08:22:01 AM (IST)
    Hartalika Teej 2025 Lucky Zodiac: हरितालिका तीज पर बन रहे दुर्लभ संयोग से 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे तरक्की के रास्ते
    1. मेष राशि वालों को नौकरी और व्यवसाय में बड़ा लाभ।
    2. सिंह राशि के छात्रों को मेहनत से पढ़ाई में सफलता मिलेगी।
    3. मीन राशि वालों के नए संबंध भविष्य में लाभ देंगे।

    धर्म डेस्क। Hartalika Teej 2025 Lucky Zodiac: सनातन धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए हरितालिका तीज का बहुत बड़ा महत्व है। वह इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है व भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती है।

    हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त 2025 को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाई जाएगी। इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं।

    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार की तीज बेहद खास है। इस दिन शनि-शुक्र का दुर्लभ नवपंचम राजयोग बन रहा है। शनि मीन राशि में और शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे। दोनों ग्रह 120 डिग्री पर आकर इस शुभ योग का निर्माण करेंगे, जिससे कई राशियों को विशेष लाभ मिलेगा।

    आइए इस आर्टिकल में विस्तार से तीन राशियों के बारे में जानेंगे....

    मेष राशि

    नवपंचम राजयोग से मेष राशि का समय बेहद शुभ रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय में लाभ के योग हैं। यह समय निवेश के लिए अनुकूल रहेगा। आपको लंबी यात्रा से भी फायदा होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे मानसिक तनाव कम होगा। दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा।

    सिंह राशि

    सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, जिससे भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद उठाएंगे। छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई में सफलता दिलाने वाला होगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। शादीशुदा जातकों के जीवन में खुशियां आएंगी। सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। मनचाही सफलता मिलने की संभावना है।

    मीन राशि

    मीन राशि वाले इस समय नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी में तरक्की मिलेगा, जिससे वेतन भी बढ़ सकता है। नए संबंध भविष्य में फायदे का कारण बनेंगे। जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। यह योग मीन राशि वालों के लिए सौभाग्यशाली साबित होगा।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

