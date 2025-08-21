Hartalika Teej 2025 Lucky Zodiac: हरितालिका तीज पर बन रहे दुर्लभ संयोग से 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे तरक्की के रास्ते

धर्म डेस्क। Hartalika Teej 2025 Lucky Zodiac: सनातन धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए हरितालिका तीज का बहुत बड़ा महत्व है। वह इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है व भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती है।

हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त 2025 को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाई जाएगी। इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार की तीज बेहद खास है। इस दिन शनि-शुक्र का दुर्लभ नवपंचम राजयोग बन रहा है। शनि मीन राशि में और शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे। दोनों ग्रह 120 डिग्री पर आकर इस शुभ योग का निर्माण करेंगे, जिससे कई राशियों को विशेष लाभ मिलेगा।

आइए इस आर्टिकल में विस्तार से तीन राशियों के बारे में जानेंगे.... मेष राशि नवपंचम राजयोग से मेष राशि का समय बेहद शुभ रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय में लाभ के योग हैं। यह समय निवेश के लिए अनुकूल रहेगा। आपको लंबी यात्रा से भी फायदा होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे मानसिक तनाव कम होगा। दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा। सिंह राशि सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, जिससे भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद उठाएंगे। छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई में सफलता दिलाने वाला होगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। शादीशुदा जातकों के जीवन में खुशियां आएंगी। सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। मनचाही सफलता मिलने की संभावना है।