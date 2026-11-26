धर्म डेस्‍क। नवंबर के आखिरी दिनों में कई राशियों के लिए बहुत उथल-पुथल भरा समय सामने आ रहा है। कुछ राशियों के लिए अनुकूल तो किसी के लिए बहुत प्रतिकूल समय होगा। आइये विस्‍तार से पढ़ते हैं कि 26 नवंबर, गुरुवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा।

आज का राशिफल, दिनांक 26.11.2026 मेष - आज का दिन आपके लिए तनावपूर्ण रहेगा कार्य के सिलसिले में मानसिक तनाव चिंता बनी रहेगी व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहेगा आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर ले आर्थिक दृष्टि से आज अपने मित्रों से या परिजनों से आर्थिक मदद देना पढ़ सकती है आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी परिवार में विरोध बना रहेगा

वृषभ - आज आप अपने खानपान पर नियंत्रण रखें नहीं तो मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते है स्वास्थ्य में गिरावट के चलते डॉक्टरी सलाह अवश्य लें आज मानसिक तनाव से खुद को दूर रखें व्यापार व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की स्थिति में कोई बड़ी आर्थिक निर्णय न लें पारिवारिक संबंध सामान्य रहेंगे मिथुन - अपने कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव कर सकते हैं आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा व्यापार व्यवसाय में बड़ा निवेश आज आप कर सकते हैं आज घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे घर में मेहमानों का आगमन होगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा आज अपनी तनाव को कम करने के लिए परिवार के साथ समय व्यतीत करें

कर्क - आज का दिन अच्छा है विद्यार्थियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में लाभ रहेगा व्यापार व्यवसाय वालों के लिए दिन अच्छा है व्यापारिक लाभ के योग हैं नए कार्य की शुरुआत हो सकती है मित्रों के साथ लंबी यात्रा के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए सुखद समाचार मिलेगा परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे सिंह - आज आपको परिवार को लेकर काफी इमोशनल नजर आएंगे परिवार में किसी खास व्यक्ति से दूरी आज आपको अशांत कर सकती है व्यापारिक लोगों के लिए आज आर्थिक लाभ के योग सामान्य है हालांकि कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा नौकरी वालों के लिए पदोन्नति की संभावना है नया वाहन मकान खरीदने के योग बनेंगे कन्या - आज का दिन अच्छा है कार्यक्षेत्र में चल रहा विवाद खत्म होगा व्यापार व्यवसाय वालों के लिए सुखद समाचार मिलेगा शेयर मार्केट वालों के लिए आर्थिक लाभ के योग हैं विद्यार्थी को आज अपने क्षेत्र में लाभ मिलेगा करियर के लिए दिन अच्छा रहेगा नौकरी वालों के लिए अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा तुला - आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत देता है इस कारण आर्थिक नुकसान की संभावना है हालांकि शेयर मार्केट वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी नौकरी वालों का पुराना विवाद यथावत रहेगा लेकिन अधिकारियों का सपोर्ट आपको मिलेगा

वृश्चिक - आज आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने वाले हैं मौसम की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करना आज आपको मानसिक तनाव से मुक्त रखेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं आज आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होगी धनु - आज का दिन अच्छा है कोई सुखद समाचार आज आपको मिलेगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा किसी विशेष कार्य को लेकर चल रही योजना सफल होगी पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा घर में मलिक कार्यों के योग बनेंगे मकर - आज कार्य के सिलसिले में लंबी यात्राओं के योग हैं व्यापार व्यवसाय में नए लोगों से मुलाकात होगी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे मित्रों के साथ पुराना विवाद खत्म हो गया है न्यायालय पक्ष में विजय के योग हैं नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा