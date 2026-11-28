धर्म डेस्‍क। आज नवंबर महीने का आखिरी शनिवार है। हर दिन ग्रहों के प्रभाव के चलते किसी के लिए लाभ होता है, किसी के लिए हानि। अगले महीने राहु व केतु का बड़ा गोचर होने वाला है। आइये विस्‍तार से पढ़ते हैं कि 28 नवंबर, शनिवार का दिन किस राशि के लिए कैसा रहेगा।

आज का राशिफल, दिनांक 28.11.2026 मेष - आज आपको स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं व्यापार की दृष्टि से आज का दिन आर्थिक मंदी का सामना करना होगा कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है पारिवारिक लोगों से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है

वृषभ - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक दृष्टि से आज का दिन शानदार रहेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं मित्रों के साथ संबंधों में चल रहा मतभेद खत्म होगा मिथुन - आज का दिन अच्छा है कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा नए लोगों से जुड़ाव होगा करियर वालों के लिए दिन अच्छा है पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे मांगलिक कार्यों के घर में योग बन सकते हैं कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग हैं

कर्क - आज का दिन विवाद पूर्ण रहेगा कार्यक्षेत्र में साथियों से मतभेद की स्थिति बन सकती है किसी बड़े कार्य में रुकावट आ सकती है आर्थिक मुस्कान की संभावना है पारिवारिक लोगों की साथ संबंध सामान्य रहेंगे हालांकि प्रॉपर्टी संबंधी विवाद बना रहेगा नौकरी वालों के लिए मतभेद रहेंगे सिंह - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग हैं करियर वालों के लिए आज का दिन कठिनाइयों से भरा रहेगा विवादों से दूर रहे वाणी का उपयोग संभलकर करें पारिवारिक लोगों के साथ संबंध ठीक रहेंगे यात्रा में सावधानी रखें कन्या - आज का दिन अच्छा है कोई सुखद समाचार मिलेगा परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं नए कार्य की शुरुआत हो सकती है मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे नया वाहन मकान खरीद सकते हैं तुला - आज का दिन अच्छा है किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे मित्रों के साथ संबंधों में सुधार होगा व्यापार व्यवसाय वालों के लिए आज का दिन अच्छा है बड़े मुनाफे के योग होंगे रुका हुआ धन प्राप्त होगा पुराना निवेश धन लाभ देगा पारिवारिक माहौल शानदार रहेगा

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए सामान्य लाभदायक रहेगा हालांकि व्यापार व्यवसाय में साथी लोगों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रहेगी पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा नौकरी वालों के लिए कानूनी विवाद का सामना करना होगा धनु - आज का दिन अच्छा है व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग हैं हालांकि आज दांपत्य जीवन में कुछ बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है किसी खास व्यक्ति से मतभेद बढ़ेंगे नौकरी वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा शेयर मार्केट में मुस्कान की संभावना है यात्रा आदि में सावधानी रखें मकर - आज का दिन अच्छा है आर्थिक लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में आप बड़े परिवर्तन की योजना बना सकते हैं पारिवारिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा मित्रों से आर्थिक मदद मिलेगी नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है सम्मान की वृद्धि होगी कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ेगा