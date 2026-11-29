धर्म डेस्‍क। Rashifal 29 Nov 2026: अब यह नवंबर का आखिरी संडे है। इसके बाद साल का आखिरी महीना भी शुरू हो जाएगा। हर दिन किसी के लिए अच्‍छा तो किसी के लिए खराब रहता है। यह सब ग्रहों के चलते होता है। आइये समझते हैं कि 29 नवंबर, रविवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा।

आज का राशिफल, दिनांक 29.11.2026 मेष - आज स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसानदायक हो सकता है स्वास्थ्य का ख्याल रखें व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग हैं आर्थिक उतार-चढ़ाव बना रहेगा नौकरी वालों के लिए विवाद की स्थिति बन सकती है पारिवारिक लोगों से संबंध सामान्य रहेंगे जमीनी विवाद से दूर रहे

वृषभ - आज का दिन अच्छा है रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे स्वास्थ्य में लाभ रहेगा व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग हैं नए कार्य की शुरुआत हो सकती है मित्र के साथ दिन अच्छा रहेगा नौकरी वालों के लिए पदोन्नति की संभावना है पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे लंबी यात्रा के योग हैं मिथुन - आज का दिन अच्छा है आर्थिक लाभ के योग हैं व्यापार व्यवसाय में लाभ बना रहेगा आय के नए रास्ते बनेंगे शेयर मार्केट में लाभ होगा व्यापारिक लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा पारिवारिक संबंधों में उतार-चढ़ाव खत्म होगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा परिवार के साथ लंबी यात्रा के योग हैं

कर्क - आज का दिन अच्छा है किसी कार्य विशेष को लेकर मन में चल रही योजना सफल होगी आर्थिक लाभ के योग सामान्य है व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ अर्जित करेंगे नौकरी वालों के लिए आज विवादों से दूर रहे पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में मतभेदों के बावजूद तालमेल बना रहेगा सिंह - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं व्यापार व्यवसाय वालों के लिए दिन सामान्य लाभदायक रहेगा आर्थिक निर्णय सोच विचार कर ले खर्चो पर नियंत्रण रखें पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद बने रहेंगे ससुराल पक्ष से विवाद की संभावना है कन्या - आज का दिन अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन के साथ लाभ अर्जित कर सकते हैं नए व्यापार की शुरुआत की हो सकती है मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बनेगी स्वास्थ्य मैं लाभ रहेगा पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे घर में नए मेहमान का आगमन होगा तुला - आज का दिन अच्छा है घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ दिन अच्छा रहेगा परिवार के साथ किसी फंक्शन में शामिल हो सकते हैं व्यापार व्यवसाय बड़े लाभ के योग हैं किसी बड़े कार्य की शुरुआत हो सकती है इस स्थान परिवर्तन के योग हैं

वृश्चिक - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा स्वास्थ्य का ख्याल रखें मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं यात्रा आदि में सावधानी रखें नया वाहन मकान खरीदने की योजना बन सकती है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आज आप कई बड़े अनुबंध कर सकते हैं मित्रों का सहयोग मिलेगा धनु - आज का दिन विवादों से दूर रहे वाणी का उपयोग संभलकर करें पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर न्यायालय पक्ष जाना पड़ सकता है आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में स्थिति सामान्य रहेगी शेयर मार्केट में लाभ के योग काम है व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेगा मकर - आज का दिन अच्छा है किसी मांगलिक कार्य में परिवार के साथ सम्मिलित हो सकते हैं व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं आर्थिक नीतियां लाभदायक रहेगी परिवार में किसी व्यक्ति का जॉब लग सकता है किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी शेयर मार्केट से लाभ उठा सकते हैं नौकरी में पदोन्नति की संभावना है