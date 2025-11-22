22 नवंबर 2025 का राशिफल: जानें आज सभी राशियों का भाग्य, किसे मिलेगा लाभ और किसे रखनी होगी सावधानी
Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 05:57:20 AM (IST)
Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 05:57:20 AM (IST)
22 नवंबर 2025 का राशिफल
धर्म डेस्क। आज का दिन 12 राशियों के लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कहीं मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं, तो कहीं स्वास्थ्य और निर्णयों में सतर्क रहने की सलाह है। कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और स्वास्थ्य चारों स्तर पर ग्रहों की चाल महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।
यहां देखें अपना राशिफल
मेष - आज का दिन अच्छा है आज पुराने निवेश के चलते कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ के योग निर्मित होंगे आज के दिन कोई वस्तु खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा परिवार में उन लोगों से दूरी रखें जो आपके प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं स्वास्थ्य मौसम के हिसाब से बिगड़ सकता है अपना ख्याल रखें
वृषभ - आज कोई भी सफलता बड़ी परिश्रम से आपको प्राप्त होगी किसी कार्य को लेकर अत्यधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है कार्यक्षेत्र में सफलता की योग बन रहे हैं परंतु अपनी सीक्रेट बातें हर किसी से सझा ना करें परिवार बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है
मिथुन - आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता कोई भी निर्णय सोच विचार कर ले खासकर व्यापार संबंधी व्यवसाय संबंधी कार्य में डिसीजन सोच विचार कर ले आज आपके परिचित लोगों के द्वारा आपके साथ घात किया जा सकता है जीवनसाथी और बच्चे आज आपके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे
कर्क - आज सफलता पाने के लिए अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी नए कार्यों की शुरुआत करना होगा आज कुछ लोगों से आर्थिक मदद मांगनी पड़ सकती है कार्यक्षेत्र में विवाद से दूरी बनाएं वाहन आदि के चलने में सावधानी रखें
सिंह - दिन अच्छा है अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है सफलता पाने के लिए आज कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने का विचार मन में आ सकता है लेकिन अभी परिवर्तन करने से बच्चे आज आपके पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं नौकरी वर्ग वालों के लिए आज का दिन कुछ परेशानियों भरा रह सकता है
कन्या - आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है कार्यक्षेत्र में आम लोगों का सहयोग प्राप्त होगा आर्थिक तौर से आज खर्च की अधिकता होगी परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा आज किसी विवाद के कारण मन अशांत रहेगा
तुला - दिन अच्छा है कुछ नए कार्य की तलाश जो काफी समय से आपके मन में चल रही थी वैसा कार्यक्षेत्र आज आपको मिलने वाला है आर्थिक तौर से परिवार के लोगों के मित्रों का साथ मिलेगा आज परिवार के साथ कहीं जाने का विचार बन सकता है कुछ नए लोगों से जुड़ना होगा
वृश्चिक - आज मन में कुछ नया करने का विचार आएगा जिसका आप अपनी लाइफ में क्रियान्वित करने में सफल होंगे आज कुछ बाहरी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है अपनी बातें हर किसी से साझा ना करें नहीं तो कार्य में बाधा आ सकती है आज अपने कार्य को लेकर पत्नी से सलाह लें सफल होंगे
धनु - आज का दिन अच्छा है सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे कहीं बाहर जाने का परिवार के साथ रहने का आज योग बनेगा अपने पार्टनर के साथ में व्यापार व्यवसाय में नया परिवर्तन नया प्रयोग सफल होगा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कार्य क्षेत्र में सम्मान प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होगी
मकर - आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता आज आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी कर्ज का बोझ बढ़ सकता है परिवार में कुछ बातों को लेकर संपत्ति को लेकर मतभेद की स्थिति निर्मित होगी मन अशांत रहेगा
कुंभ - आप अत्यधिक परिश्रमी है आज आपको आपके परिश्रम का फल मिलने वाला है कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं नए प्रयोग करने से ना घबराए कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा अपने इष्ट मित्रों से आर्थिक सहयोग मदद प्राप्त होगी परिवार के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है
मीन - आज परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग निर्मित होंगे दिन अच्छा कहा जा सकता है आर्थिक क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं नौकरी वालों के लिए सम्मान पद प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होगी आज कोई बड़ा निवेश फ्यूचर के लिए आप कर सकते हैं।