22 नवंबर 2025 का राशिफल: जानें आज सभी राशियों का भाग्य, किसे मिलेगा लाभ और किसे रखनी होगी सावधानी

धर्म डेस्क। आज का दिन 12 राशियों के लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कहीं मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं, तो कहीं स्वास्थ्य और निर्णयों में सतर्क रहने की सलाह है। कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और स्वास्थ्य चारों स्तर पर ग्रहों की चाल महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।

यहां देखें अपना राशिफल

मेष - आज का दिन अच्छा है आज पुराने निवेश के चलते कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ के योग निर्मित होंगे आज के दिन कोई वस्तु खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा परिवार में उन लोगों से दूरी रखें जो आपके प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं स्वास्थ्य मौसम के हिसाब से बिगड़ सकता है अपना ख्याल रखें

वृषभ - आज कोई भी सफलता बड़ी परिश्रम से आपको प्राप्त होगी किसी कार्य को लेकर अत्यधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है कार्यक्षेत्र में सफलता की योग बन रहे हैं परंतु अपनी सीक्रेट बातें हर किसी से सझा ना करें परिवार बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है मिथुन - आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता कोई भी निर्णय सोच विचार कर ले खासकर व्यापार संबंधी व्यवसाय संबंधी कार्य में डिसीजन सोच विचार कर ले आज आपके परिचित लोगों के द्वारा आपके साथ घात किया जा सकता है जीवनसाथी और बच्चे आज आपके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे

कर्क - आज सफलता पाने के लिए अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी नए कार्यों की शुरुआत करना होगा आज कुछ लोगों से आर्थिक मदद मांगनी पड़ सकती है कार्यक्षेत्र में विवाद से दूरी बनाएं वाहन आदि के चलने में सावधानी रखें सिंह - दिन अच्छा है अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है सफलता पाने के लिए आज कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने का विचार मन में आ सकता है लेकिन अभी परिवर्तन करने से बच्चे आज आपके पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं नौकरी वर्ग वालों के लिए आज का दिन कुछ परेशानियों भरा रह सकता है कन्या - आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है कार्यक्षेत्र में आम लोगों का सहयोग प्राप्त होगा आर्थिक तौर से आज खर्च की अधिकता होगी परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा आज किसी विवाद के कारण मन अशांत रहेगा तुला - दिन अच्छा है कुछ नए कार्य की तलाश जो काफी समय से आपके मन में चल रही थी वैसा कार्यक्षेत्र आज आपको मिलने वाला है आर्थिक तौर से परिवार के लोगों के मित्रों का साथ मिलेगा आज परिवार के साथ कहीं जाने का विचार बन सकता है कुछ नए लोगों से जुड़ना होगा