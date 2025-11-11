Wedding Card Vastu: शादी का कार्ड बनवाते समय न करें ये गलतियां, वरना विवाह में आ सकती हैं बाधाएं

मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 08:31:43 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 08:31:43 AM (IST)
    धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का पवित्र बंधन माना जाता है। इस मंगल कार्य की शुरुआत शादी के कार्ड से होती है, जिसके माध्यम से शुभ अवसर पर लोगों को आमंत्रित किया जाता है।

    यह कार्ड न केवल निमंत्रण का प्रतीक होता है, बल्कि शुभ शुरुआत का भी संकेत माना जाता है। इसलिए शादी का कार्ड बनवाते समय वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है।

    शादी का कार्ड कैसा होना चाहिए?

    naidunia_image

    शादी की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है। ऐसे में कई लोग अपने वेडिंग कार्ड पर भगवान गणेश की तस्वीर लगवाते हैं ताकि विवाह में कोई विघ्न न आए। हालांकि, वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि शादी के बाद अधिकतर कार्ड या तो फेंक दिए जाते हैं या किसी पेड़ के नीचे रख दिए जाते हैं।


    इस तरह भगवान गणेश की तस्वीर का अपमान होता है, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके बजाय आप कार्ड के भीतर या ऊपर ‘श्री गणेशाय नमः’ या ‘शुभ मंगलम’ जैसे शुभ वाक्य लिख सकते हैं, जो समान रूप से शुभ माने जाते हैं।

    शादी के कार्ड पर न करें ये गलतियां

    आजकल यूनिक डिजाइन के चक्कर में लोग कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन की तस्वीर लगवाने लगे हैं।

    लेकिन वास्तु शास्त्र में यह अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे नजर दोष (Evil Eye) का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में अनजाने तनाव या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।

    कैसा होना चाहिए शादी के कार्ड का रंग?

    शादी के कार्ड के रंग का चयन भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए।

    शुभ रंग - लाल, पीला, गुलाबी, केसरिया या सुनहरा रंग सबसे शुभ माने जाते हैं। ये रंग ऊर्जा, समृद्धि और मंगल कार्य का प्रतीक हैं।

    इन रंगों से बचें - काला, भूरा या ग्रे रंग के कार्ड से परहेज करें। इन्हें नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना गया है।

    वास्तु टिप्स

    • कार्ड बनवाने से पहले शुभ मुहूर्त और पूजा-पाठ अवश्य करवाएं।

    • कार्ड को सबसे पहले भगवान के चरणों में अर्पित करें, उसके बाद ही बांटने की शुरुआत करें।

    • कार्ड पर 'शुभ विवाह', 'शुभारंभ' या 'शुभ लग्न' जैसे सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

