    Bajrang Bali Angry Signs: हनुमान जी नाराज होने पर देते हैं ये संकेत, जानें किन गलतियों को करने से बचें?

    Bajrang Bali Angry Signs: हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिर जाकर हनुमान जी की आराधना करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। मान्यता है कि यह संकेत हो सकते हैं कि हनुमान जी आपसे नाराज हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 11:27:48 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 11:27:48 AM (IST)
    धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली की पूजा-अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिर जाकर हनुमान जी की आराधना करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं।

    लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। मान्यता है कि यह संकेत हो सकते हैं कि हनुमान जी आपसे नाराज हैं।

    इन संकेतों से पहचानें बजरंगबली की नाराजगी

    अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक से अड़चनें आने लगें, घर में झगड़े बढ़ने लगें या आर्थिक हानि होने लगे, तो यह संकेत हो सकता है कि बजरंगबली की कृपा आपसे दूर हो गई है। साथ ही यदि आपके महत्वपूर्ण काम बार-बार बिगड़ने लगें, तो यह भी पवनपुत्र की अप्रसन्नता का इशारा माना जाता है।

    सपनों में आने वाले संकेत

    अगर सपने में हनुमान जी क्रोधित अवस्था में दिखाई दें, तो यह इस बात का प्रतीक हो सकता है कि वे आपसे रुष्ट हैं। इसी तरह अगर किसी को सपने में बंदर गुस्से में नजर आए, तो यह भी हनुमान जी की नाराजगी का एक संकेत माना जाता है।


    क्या करें जब दिखें ये संकेत

    अगर आपको लगता है कि बजरंगबली आपसे नाराज हैं, तो सबसे पहले उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार और शनिवार के दिन व्रत रखें और जरूरतमंदों की सहायता करें।

    इन बातों का रखें ध्यान

    • मंगलवार को भूलकर भी नमक का सेवन न करें।

    • इस दिन मांस-मदिरा का सेवन करने से बचें।

    • दूसरों से विनम्रता और सद्भाव से व्यवहार करें।

    • हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर, तेल और लाल फूल अर्पित करें।

    इन उपायों से हनुमान जी की कृपा पुनः प्राप्त की जा सकती है और जीवन की नकारात्मकताएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं।

