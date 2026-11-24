धर्म डेस्‍क। वैदिक ज्योतिष में, कुछ ही ग्रहों की चाल इतनी जिज्ञासा पैदा करती है और इतना बदलाव लाती है जितना कि राहु और केतु, जो लूनर नोड्स (शैडो प्लैनेट्स) का ट्रांज़िट। जहां कुछ बदलाव ग्रोथ और सफलता के मौके लाते हैं, वहीं कुछ ऐसे चैलेंज भी पेश करते हैं जो सीखने और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं।

इस ट्रांज़िट के दौरान, राहु के मकर (कैप्रिकॉर्न) में जाने की उम्मीद है, जबकि केतु कर्क (कैर्क) में जाएगा। ये शैडो प्लैनेट्स मिलकर हमारी इच्छा, कर्म के सबक, लगाव और स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाते हैं। यह ट्रांज़िट हमारी बाहरी इच्छाओं को एक गहरे मकसद के साथ जोड़ने का मौका देता है।

धनु राशि के लिए, आने वाला राहु-केतु का ट्रांज़िट—जो नवंबर के आखिर से 5 दिसंबर, 2026 के बीच शुरू होगा और लगभग 18 महीने यानी 2028 के बीच तक चलेगा—राहु को दूसरे घर (मकर: पैसा, परिवार, वाणी) में और केतु को आठवें घर (कर्क: शेयर्ड रिसोर्स, बदलाव, छिपे हुए मामले) में ले जाएगा। यह एक्सिस को मौजूदा तीसरे और नौवें घर (कुंभ में राहु, सिंह में केतु) से हटाकर फाइनेंस, फैमिली डायनामिक्स और अंदरूनी बदलाव की ओर ले जाएगा।

केतु ट्रांजिट ♋कर्क राशि में 5 दिसंबर, 2026, शनिवार, शाम 7:28 बजे

राहु ट्रांजिट ♑मकर राशि में 5 दिसंबर, 2026, शनिवार, शाम 7:28 बजे

धनु राशि के जातक इन दिनों शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। इससे पहले वे साढ़े साती का भी दंश झेल चुके हैं। अब 5 दिसंबर को होने जा रहा राहु का गोचर उनके लिए क्‍या नई मुसीबत लाएगा या राहत देगा, यहां जानने की कोशिश करते हैं।

18 महीने रहेगा गोचर का असर

यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में अंक 9 आता है, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। इस गोचर के दौरान, राहु का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा जबकि केतु का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। धनु लग्न के जातक धन का निर्माण करेंगे और इस 18 महीने के गोचर के दौरान दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा एक प्रमुख फोकस बन जाएगी।

आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं, विशेषकर संचार, व्यवसाय या निवेश के माध्यम से। आध्यात्मिक रूप से, ज्योतिष, ध्यान, उपचार विज्ञान या मनोविज्ञान में आपकी रुचि काफी बढ़ सकती है।

उपाय: शनिवार के दिन शराब और मांसाहार से बचें और उचित पूजा के बाद अपनी दाहिनी कलाई पर पीला धागा पहनें।

राहु 5 दिसंबर, 2026 को कुंभ राशि से मकर (धनु राशि का दूसरा घर) में जाएगा और यह गोचर लगभग 18 महीनों तक धनु राशि पर असर डालेगा।

जीवन पर होगा यह प्रभाव

• फाइनेंशियल स्थिति और खर्चे: इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन खर्चों में अचानक बढ़ोतरी की संभावना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल रिस्क लेने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें।

• वाणी और परिवार: आप बोलने में होशियार रहेंगे, लेकिन जल्दबाजी या कठोर शब्दों से बचें। पारिवारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होगा।

• करियर और कॉन्टैक्ट्स: यह समय कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन और छोटी यात्राओं के मामले में महत्वपूर्ण हो सकता है। काम पर नए लोगों से मिलने से तरक्की के मौके मिलेंगे।

धनु (2026–2028) के लिए खास बातें

• पैसा और फाइनेंस (राहु दूसरे घर में): सेविंग्स, इनकम ग्रोथ और फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस बढ़ेगा। बिना सोचे-समझे खर्च करने या बहुत ज़्यादा बड़े फाइनेंशियल दांव लगाने से सावधान रहें।

• परिवार और वाणी (राहु दूसरे घर में): फैमिली मामले सेंटर स्टेज पर होंगे। सोच-समझकर बात करने से घर या करीबी लोगों में गलतफहमियों से बचने में मदद मिलेगी।

• बदलाव और शेयर्ड मामले (केतु 8th हाउस में): पुरानी उलझनें सुलझने के साथ ही विरासत, टैक्स, इंश्योरेंस, या जॉइंट फाइनेंस के लिए शांत और ज़्यादा अलग नज़रिए की उम्मीद करें।

• हेल्थ और वेल-बीइंग: रूटीन चेक-अप और रेगुलर सेल्फ-केयर को प्रायोरिटी देने से बदलती एनर्जी और इमोशनल स्ट्रेस को बैलेंस करने में मदद मिलती है।