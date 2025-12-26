कैसा होगा आपके लिए साल 2026? कैलेंडर ही नहीं, इन आदतों को बदलकर चमकाएं अपनी किस्मत

डिजिटल डेस्क। ''किसी काम की अच्छी शुरुआत, आधा काम पूरा होने के बराबर होती है।" यह कहावत साल के पहले दिन पर पूरी तरह सटीक बैठती है। 01 जनवरी 2026 केवल कैलेंडर बदलने की तारीख नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए एक 'नई ऊर्जा' का प्रतीक है। वास्तु शास्त्र और मान्यताओं के अनुसार, साल के पहले दिन की गई गतिविधियां आपके आने वाले 365 दिनों की रूपरेखा तय करती हैं।

पहले दिन इन 5 गलतियों से बचें

साल के पहले दिन घर का माहौल खुशनुमा रखें। बहस या झगड़ा करने से साल भर मानसिक अशांति और नकारात्मक ऊर्जा बनी रह सकती है।

इस दिन न तो उधार दें और न ही लें। वास्तु के अनुसार, पहले दिन धन का बाहर जाना पूरे साल की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

सूर्योदय से पहले उठना शुभ माना जाता है। देर तक सोने से आलस्य बढ़ता है, जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा बन सकता है।

नए साल के स्वागत के लिए सात्विक भोजन अपनाएं। यह न केवल स्वास्थ्य बल्कि मन की शुद्धता के लिए भी जरूरी है।

घर के मुख्य द्वार और कोनों में रोशनी रखें। गंदगी या कबाड़ जमा होने से माता लक्ष्मी के आगमन में बाधा आती है।

सफलता के लिए 'शुभ शुरुआत'

मंदिर जाकर या घर के पूजा स्थल पर दीप जलाकर ईश्वर का धन्यवाद करें।

दिन की शुरुआत माता-पिता के पैर छूकर करें; बड़ों का आशीर्वाद जीवन में सकारात्मकता और सौभाग्य लाता है।

एक डायरी लें और अपने पूरे साल के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें।

याद रखें, एक अनुशासित और सकारात्मक शुरुआत आपके पूरे साल को खुशहाल बनाने की क्षमता रखती है।

