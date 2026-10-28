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महाभारत में धृष्टद्युम्न कौन था जो हवन कुंड की अग्नि में से प्रकट हुआ था? पिछले जन्‍म में यही था एकलव्‍य

धृष्टद्युम्न पांचाल राजा द्रुपद के बेटे थे। वे महाभारत में एक अहम किरदार थे। वे कुरुक्षेत्र युद्ध के दूसरे दिन से आखिरी दिन तक पांडवों के सेनापति थे। वे पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी के भाई थे। धृष्टद्युम्न अग्नि देवता के आंशिक अवतार थे। अपने पिछले जन्म में वे एकलव्य थे। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था।

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 02:18:33 PM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 02:42:03 PM (IST)
महाभारत में धृष्टद्युम्न कौन था जो हवन कुंड की अग्नि में से प्रकट हुआ था? पिछले जन्‍म में यही था एकलव्‍य
हवन कुंड की अग्नि से प्रकट हुए थे धृष्टद्युम्न।

HighLights

  1. वे पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी के भाई थे।
  2. धृष्टद्युम्न अग्नि देवता के आंशिक अवतार थे।
  3. अपने पिछले जन्म में वे एकलव्य थे।

धर्म डेस्‍क। महाभारत केवल एक महाकाव्‍य ही नहीं, बल्कि भारतीय जीवन मूल्‍यों का प्रतिनिधि करने वाला एक महाग्रंथ भी है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में जीवन की कई समस्‍याओं, दुविधाओं का उल्‍लेख और समाधान मिलता है। इसमें अनेक पात्र हैं, पात्रों की भरमार है। आज हम आपको ऐसे ही एक पात्र का परिचय कराने जा रहे हैं। इस पात्र का नाम है धृष्टद्युम्न। आइये जानते हैं इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ।

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कौन थे धृष्टद्युम्न, क्‍या थी पृष्‍ठभूमि

धृष्टद्युम्न पांचाल राजा द्रुपद के बेटे थे। वे महाभारत में एक अहम किरदार थे। वे कुरुक्षेत्र युद्ध के दूसरे दिन से आखिरी दिन तक पांडवों के सेनापति थे। वे पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी के भाई थे। धृष्टद्युम्न अग्नि देवता के आंशिक अवतार थे। अपने पिछले जन्म में वे एकलव्य थे। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था।


धृष्टद्युम्न का परिवार

  • पिता: द्रुपद

  • बहनें: द्रौपदी, शिखंडिनी

  • भाई: शिखंडी, उत्तमौजा, युधमन्यु, सुरथ, शत्रुंजय, सत्यजित जूनियर, प्रियदर्शन, ध्वजकेतु

  • बेटे: क्षत्रधर्मन, क्षत्रंजय, मानद, सत्यधृति

ऐसे हुआ था जन्‍म

द्रोणाचार्य ने अर्जुन से द्रुपद को बंदी बनवाने के बाद, द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया। द्रुपद बहुत गुस्से में था कि उसका आधा राज्य द्रोणाचार्य ने ले लिया है। वह द्रोण को मारना चाहता था। उसके कई बेटे और शिखंडिनी नाम की एक बेटी थी, लेकिन कोई भी द्रोणाचार्य को नहीं मार सका।

उसने एक ऐसा बेटा बनाने के लिए यज्ञ करने का फैसला किया जो द्रोणाचार्य को मार सके। महर्षि याज और महर्षि उपयाज के मार्गदर्शन में, द्रुपद और उनकी पत्नी ने यज्ञ शुरू किया।

जल्द ही, द्रोण को मारने के लिए पैदा हुआ बेटा एक जवान आदमी के रूप में आग से निकला। द्रुपद ने उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा। फिर, आग से एक खूबसूरत लड़की निकली। द्रुपद ने उसका नाम द्रौपदी रखा।

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धृष्टद्युम्न ने राजकुमारी से किया विवाह

एक बार, सुधन्वा (काशी के राजकुमार) ने एक राजकुमारी पर हमला किया, जो एक तीर्थ की ओर जा रही थी। राजकुमारी किसी तरह बच निकली और तीर्थ की ओर भागी। वहाँ उसने धृष्टद्युम्न को प्रार्थना करते देखा। वह दौड़कर उसके पास गई और उसे काशी के राजकुमार के बारे में बताया जो उसका पीछा कर रहा था। धृष्टद्युम्न ने अपना आग्नेय धनुष उठाया और अकेले ही काशी और सुधन्वा को हरा दिया। फिर, धृष्टद्युम्न ने राजकुमारी से शादी कर ली। उनके कई बेटे हुए जिनके नाम क्षत्रधर्मन, क्षत्रंजय, मानद और सत्यधृति थे।

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काशी और पौंड्रक वासुदेव से लड़ाई

पौंड्रक वासुदेव ने कृष्ण पर हमला करने का फैसला किया। पौंड्रक वासुदेव ने अंग के राजा और किरात के राजा को अपनी तरफ कर लिया। काशीराज (काशी के राजा) और उनके बेटे सुधन्वा भी पौद्रक वासुदेव की मदद करने आए। धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांचाल सेना कृष्ण की मदद करने आई।

इसके बाद हुए युद्ध में, कृष्ण, धृष्टद्युम्न और प्रद्युम्न ने आसानी से अपने दुश्मनों को हरा दिया। धृष्टद्युम्न ने काशी की सेना को खत्म कर दिया। काशीराज मारा गया और पौद्रक वासुदेव भाग गए। सुधन्वा और सुदक्षिणा (पौद्रक वासुदेव के बेटे) ने अग्नि कृत्या बनाई और उससे अपनी बात मनवाई। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र अग्नि कृत्या पर भेजा। सुदर्शन चक्र ने अग्नि कृत्या और काशीपुर शहर को खत्म कर दिया। फिर धृष्टद्युम्न और प्रद्युम्न ने सुदक्षिणा और उसकी सेना को मार डाला।

कुरुक्षेत्र युद्ध

  • पांचालों ने युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ने का फैसला किया क्योंकि द्रौपदी की शादी पांडवों से हुई थी। वे धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडवों के लिए एक अक्षौहिणी लाए।

  • महाभारत युद्ध में द्रुपद के सभी बेटे मारे गए। युद्ध के 15वें दिन, द्रोणाचार्य ने द्रुपद को मार डाला।

  • पांडवों ने तय किया कि अब धृष्टद्युम्न के लिए अपने जीवन का मकसद पूरा करने का समय आ गया है: द्रोण को मारना।

  • उन्होंने तय किया कि वे द्रोणाचार्य को केवल छल से ही मार सकते हैं। वे जानते थे कि द्रोणाचार्य अपने बेटे अश्वस्तम्मा की बहुत परवाह करते थे।

  • युद्ध के दौरान, भीम ने जाकर अश्वस्तम्मा नाम के एक हाथी को मार डाला। फिर युधिष्ठिर द्रोण के पास आए और कहा, "अश्वस्तम्मा मर गया है।" द्रोण चौंक गए।

  • वह अपने रथ में बैठ गए और ध्यान करने लगे। फिर धृष्टद्युम्न उनके पास गए और उनके शव को काट डाला। लेकिन द्रोणाचार्य की आत्मा पहले ही उनके शरीर से निकल चुकी थी।

कमाल के तलवारबाज़ थे

  • धृष्टद्युम्न एक कमाल के तलवारबाज़ थे। महाभारत के समय में वे लगभग किसी भी दूसरे तलवारबाज़ को हरा सकते थे। उन्हें तलवारबाज़ी के कई स्टाइल पता थे, ज़्यादातर योद्धाओं से ज़्यादा।

  • वे एक बहुत अच्छे तीरंदाज़ भी थे।धृष्टद्युम्न को अपने भाई सत्यजित के उलट, युद्ध में बहुत मज़ा आता था।

  • लेकिन जल्द ही, कुरुक्षेत्र युद्ध में हिंसा देखकर, उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है। वह अपना मकसद (द्रोणाचार्य को मारना) भी पूरा करना चाहते थे।

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