धर्म डेस्‍क। महाभारत केवल एक महाकाव्‍य ही नहीं, बल्कि भारतीय जीवन मूल्‍यों का प्रतिनिधि करने वाला एक महाग्रंथ भी है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में जीवन की कई समस्‍याओं, दुविधाओं का उल्‍लेख और समाधान मिलता है। इसमें अनेक पात्र हैं, पात्रों की भरमार है। आज हम आपको ऐसे ही एक पात्र का परिचय कराने जा रहे हैं। इस पात्र का नाम है धृष्टद्युम्न। आइये जानते हैं इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ।

कौन थे धृष्टद्युम्न, क्‍या थी पृष्‍ठभूमि धृष्टद्युम्न पांचाल राजा द्रुपद के बेटे थे। वे महाभारत में एक अहम किरदार थे। वे कुरुक्षेत्र युद्ध के दूसरे दिन से आखिरी दिन तक पांडवों के सेनापति थे। वे पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी के भाई थे। धृष्टद्युम्न अग्नि देवता के आंशिक अवतार थे। अपने पिछले जन्म में वे एकलव्य थे। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था।

धृष्टद्युम्न का परिवार पिता: द्रुपद

बहनें: द्रौपदी, शिखंडिनी

भाई: शिखंडी, उत्तमौजा, युधमन्यु, सुरथ, शत्रुंजय, सत्यजित जूनियर, प्रियदर्शन, ध्वजकेतु

बेटे: क्षत्रधर्मन, क्षत्रंजय, मानद, सत्यधृति ऐसे हुआ था जन्‍म द्रोणाचार्य ने अर्जुन से द्रुपद को बंदी बनवाने के बाद, द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया। द्रुपद बहुत गुस्से में था कि उसका आधा राज्य द्रोणाचार्य ने ले लिया है। वह द्रोण को मारना चाहता था। उसके कई बेटे और शिखंडिनी नाम की एक बेटी थी, लेकिन कोई भी द्रोणाचार्य को नहीं मार सका। उसने एक ऐसा बेटा बनाने के लिए यज्ञ करने का फैसला किया जो द्रोणाचार्य को मार सके। महर्षि याज और महर्षि उपयाज के मार्गदर्शन में, द्रुपद और उनकी पत्नी ने यज्ञ शुरू किया। जल्द ही, द्रोण को मारने के लिए पैदा हुआ बेटा एक जवान आदमी के रूप में आग से निकला। द्रुपद ने उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा। फिर, आग से एक खूबसूरत लड़की निकली। द्रुपद ने उसका नाम द्रौपदी रखा। धृष्टद्युम्न ने राजकुमारी से किया विवाह एक बार, सुधन्वा (काशी के राजकुमार) ने एक राजकुमारी पर हमला किया, जो एक तीर्थ की ओर जा रही थी। राजकुमारी किसी तरह बच निकली और तीर्थ की ओर भागी। वहाँ उसने धृष्टद्युम्न को प्रार्थना करते देखा। वह दौड़कर उसके पास गई और उसे काशी के राजकुमार के बारे में बताया जो उसका पीछा कर रहा था। धृष्टद्युम्न ने अपना आग्नेय धनुष उठाया और अकेले ही काशी और सुधन्वा को हरा दिया। फिर, धृष्टद्युम्न ने राजकुमारी से शादी कर ली। उनके कई बेटे हुए जिनके नाम क्षत्रधर्मन, क्षत्रंजय, मानद और सत्यधृति थे।