मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indira Ekadashi 2025 पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, मिलेगा सुख-शांति और आर्थिक समृद्धि का आशीर्वाद

    Indira Ekadashi 2025 Date and Shubh Muhurat: वैदिक पंचांग के अनुसार हर माह की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मानी जाती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विष्णुजी के साथ महादेव की आराधना करने से जीवन की हर समस्या दूर होती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 03:07:33 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 03:07:33 PM (IST)
    Indira Ekadashi 2025 पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, मिलेगा सुख-शांति और आर्थिक समृद्धि का आशीर्वाद
    Indira Ekadashi 2025: किन चीजों से करें महादेव का अभिषेक

    HighLights

    1. इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व
    2. शिवलिंग पर चढ़ाएं 21 बेलपत्र
    3. आर्थिक तंगी दूर करेगा गन्ने का रस

    आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इंदिरा एकादशी 2025 का व्रत (Indira Ekadashi Vrat Date) 17 सितंबर को रखा जाएगा। यह तिथि 17 सितंबर को रात 12:21 बजे से शुरू होकर रात 11:39 बजे तक रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिवजी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है।

    शिवलिंग पर अर्पित करें ये वस्तुएं (Shivling Pooja)

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इंदिरा एकादशी के दिन शिवलिंग पर विशेष वस्तुएं चढ़ाने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है।

    • बेलपत्र: शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अर्पित करने से सभी संकट दूर होकर सुख-शांति बनी रहती है।

    • दूध, दही और शहद: इनसे अभिषेक करने पर महादेव साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और कारोबार में तरक्की मिलती है।

    • गन्ने का रस: आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने और समृद्धि की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना उत्तम माना जाता है।

    पूजा के समय देसी घी का दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए और शिव मंत्रों का जप करना चाहिए।

    शिव मंत्र (Lord Shiva Mantra)

    1. नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्॥

    2. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥

    3. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

    धार्मिक महत्व

    इंदिरा एकादशी पर उपवास और पूजा करने से साधक को पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। साथ ही, शिवलिंग पर विशेष वस्तुएं अर्पित करने से घर-परिवार में खुशहाली आती है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.