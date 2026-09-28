शनि की ढैय्या क्या है? जो पल भर में अमीर को गरीब बना देती है

धर्म डेस्‍क। हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय का देवता और कर्म का फल देने वाला माना जाता है। ज्योतिष में शनि देव को नौ ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग आमतौर पर शनि देव की साढ़े साती के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ढैय्या के बारे में कम जानते हैं। तो शनि देव की ढैय्या क्या है? आइए जानते हैं।

कब शुरू होती है ढैय्या जब शनि ढाई साल बाद अपनी राशि बदलते हैं, तो दो राशियों पर शनि की ढैय्या का असर शुरू होता है और दो राशियों से ढैय्या खत्म होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार न्याय और कर्म का प्रतीक ग्रह शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। शनि की ढैय्या के असर में आने वाले लोगों को जीवन में कई मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ सकता है।

जानिए साढ़े साती और ढैय्या के बारे में सभी देवताओं में शनि को सख्त स्वभाव वाला और न्याय का देवता माना जाता है। इसलिए, उनके नाम के उच्चारण से ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। इस डर का एक मुख्य कारण 'साढ़े साती' और 'ढैय्या' का असर है; इस दौरान माना जाता है कि शनि व्यक्ति को उसके गलत कामों की सज़ा देते हैं। आम धारणा है कि साढ़े साती के दौरान मेहनत का फल देर से मिलता है और जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या शनि देव सच में सिर्फ दुख लाने वाले ग्रह हैं? क्या 'साढ़े साती' और 'ढैय्या' का मतलब हमेशा दुख और नुकसान होता है? आइए इन सवालों के जवाब जानें।