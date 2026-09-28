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शनि की ढैय्या क्या है? जो पल भर में अमीर को गरीब बना देती है

वैदिक ज्योतिष के अनुसार न्याय और कर्म का प्रतीक ग्रह शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। शनि की ढैय्या के असर में आने वाले लोगों को जीवन में कई मु...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 08:57:19 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 09:04:39 PM (IST)
शनि की ढैय्या क्या है? जो पल भर में अमीर को गरीब बना देती है
शनि की साढ़े साती और ढैया।

HighLights

  1. सभी देवताओं में शनि को सख्त और न्याय का देवता माना जाता है।
  2. उनके नाम के उच्चारण से ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है।
  3. इस डर का एक मुख्य कारण 'साढ़े साती' और 'ढैय्या' का असर है।

धर्म डेस्‍क। हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय का देवता और कर्म का फल देने वाला माना जाता है। ज्योतिष में शनि देव को नौ ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग आमतौर पर शनि देव की साढ़े साती के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ढैय्या के बारे में कम जानते हैं। तो शनि देव की ढैय्या क्या है? आइए जानते हैं।

कब शुरू होती है ढैय्या

जब शनि ढाई साल बाद अपनी राशि बदलते हैं, तो दो राशियों पर शनि की ढैय्या का असर शुरू होता है और दो राशियों से ढैय्या खत्म होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार न्याय और कर्म का प्रतीक ग्रह शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। शनि की ढैय्या के असर में आने वाले लोगों को जीवन में कई मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ सकता है।


जानिए साढ़े साती और ढैय्या के बारे में

सभी देवताओं में शनि को सख्त स्वभाव वाला और न्याय का देवता माना जाता है। इसलिए, उनके नाम के उच्चारण से ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। इस डर का एक मुख्य कारण 'साढ़े साती' और 'ढैय्या' का असर है; इस दौरान माना जाता है कि शनि व्यक्ति को उसके गलत कामों की सज़ा देते हैं।

आम धारणा है कि साढ़े साती के दौरान मेहनत का फल देर से मिलता है और जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या शनि देव सच में सिर्फ दुख लाने वाले ग्रह हैं? क्या 'साढ़े साती' और 'ढैय्या' का मतलब हमेशा दुख और नुकसान होता है? आइए इन सवालों के जवाब जानें।

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शनि देव से लोग क्यों डरते हैं?

सूर्य पुत्र शनि को कर्म, न्याय, अनुशासन और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है। वे भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ज्योतिष के अनुसार, शनि की गति दूसरे ग्रहों की तुलना में धीमी होती है। शनि आमतौर पर एक राशि में ढाई साल तक रहते हैं और उसी राशि में वापस आने में उन्हें पूरे 30 साल लगते हैं।

इस लंबे समय के कारण, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार 'साढ़े साती' या 'ढैय्या' का अनुभव करना पड़ता है। इस दौरान प्रोफेशनल मुश्किलें या पैसे का तनाव महसूस होना, सेहत की दिक्कतें और मेंटल स्ट्रेस बढ़ना होता है। इन अनुभवों से यह सोच बनी है कि 'शनि सिर्फ़ दुख लाते हैं'; लेकिन, शनि का असली मकसद इंसान को ज़िम्मेदार, समझदार और ज़मीन से जुड़ा बनाना है।

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क्या शनि सिर्फ़ सज़ा देते हैं?

यह एक बड़ी ग़लतफ़हमी है कि शनि सिर्फ़ सज़ा देने वाले हैं। ज्योतिष में शनि को 'राजयोग' देने वाला ग्रह भी माना जाता है। जो लोग मेहनत और नेकी के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें शनि देव: लंबे समय तक चलने वाली और हमेशा रहने वाली सफलता देते हैं। स्थायी धन और समाज में सम्मान मिलता है। मुश्किलों से लड़ने के लिए मज़बूत पर्सनैलिटी देते हैं।

शनि देव से डरने की ज़रूरत सिर्फ़ उन्हें है जो बुरे काम करते हैं, अन्याय का साथ देते हैं, गलत काम करते हैं या कमज़ोरों का शोषण करते हैं। जो लोग अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए शनि देव कोई 'क्रूर गुरु' नहीं, बल्कि एक 'बेहतरीन गाइड' हैं जो ज़िंदगी को सही रास्ते पर लाते हैं।

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शनि देव को कौन से गुण प्रिय हैं?

एक जज कभी किसी बेगुनाह इंसान को सज़ा नहीं देता। यही बात शनि देव के बारे में भी सच है। अगर आपका व्यवहार ऐसा है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है:

सच्चाई और ईमानदारी: शनि हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो सच्चाई पर अड़े रहते हैं।

मेहनती लोगों का सम्मान: जो लोग गरीब, ज़रूरतमंद और मज़दूर वर्ग का सम्मान करते हैं और उनकी मदद करते हैं, उनसे शनि देव कभी नाराज़ नहीं होते।

अनुशासन और कर्तव्य: शनि उन लोगों को अच्छे नतीजे देते हैं जो समय के पाबंद होते हैं और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं।

जानवरों पर दया: शनि उन लोगों को बुरी नज़र से नहीं देखते जो बेज़ुबान जानवरों, खासकर कौओं और काले कुत्तों को खाना खिलाते हैं।

राजा विक्रमादित्य और शनि की साढ़े साती

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य को अपने घमंड पर बहुत घमंड था। शनि की साढ़े साती के दौरान, राजा को अपना राज खोना पड़ा, जंगल में भटकना पड़ा और चोरी करते हुए पकड़े गए और उनके हाथ-पैर भी काट दिए गए। लेकिन जब राजा ने बड़े सब्र से अपना काम किया और उनका घमंड खत्म हो गया, तो शनि देव ने उन्हें उनका राज वापस कर दिया और पहले से दोगुना वैभव दिया।

मतलब: शनि देव इंसान का घमंड खत्म करके उसे शुद्ध सोने जैसा चमका देते हैं।