धर्म डेस्‍क। नवग्रहों में गुरु पद प्राप्त बृहस्पति 31 अक्टूबर को कर्क राशि छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन सामान्य नहीं, बल्कि अतिचारी गति से होने वाला विशेष गोचर है। ज्योतिषीय मान्यता है कि इसके प्रभाव से देश-दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नीतियों तथा सामाजिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के प्रति जनमानस का रुझान बढ़ेगा। वहीं बृहस्पति का केतु से युति तथा शनि से दृष्टि संबंध वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर प्राकृतिक परिस्थितियों तक नए संकेत दे रहा है। ज्योतिषाचार्य पं.अमर डब्बावाला ने बताया भारतीय ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बैंकिंग, ब्याज दर, स्वर्ण, अनाज, विकास तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व का कारक माना गया है। ज्योतिष गणना के अनुसार सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश से आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के योग बनेंगे। विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र, औद्योगिक विकास और निवेश संबंधी नीतियों में बदलाव दिखाई दे सकते हैं। भारतीय राजनीति के साथ विश्व के राजनीतिक परिदृश्य पर भी इसका प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है।

किस राशि पर कैसा रहेगा प्रभाव -मेष : मित्रों का सहयोग मिलेगा। संपत्ति में वृद्धि के योग। -वृषभ : संपत्ति से जुड़े मामलों में नई रूपरेखा तय होगी। -मिथुन : मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रुके कार्य आगे बढ़ेंगे। -कर्क : निवेश से पहले विचार करें। खर्च बढ़ने के संकेत। -सिंह : धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। अनुकूल परिस्थितियों का सहयोग मिलेगा। -कन्या : आर्थिक नुकसान की आशंका। लेनदेन में सावधानी रखें। -तुला : पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिलने के योग। -वृश्चिक : नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। महत्वपूर्ण मुलाकातें होंगी। -धनु : भाग्य का साथ मिलेगा। अचानक सकारात्मक परिवर्तन के योग। -मकर : निर्णय सोच-समझकर लें। सावधानी से आगे बढ़ें। -कुंभ : विवादों से दूर रहें। संयम बनाए रखना हितकर होगा। -मीन : वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। धैर्य से काम लें।