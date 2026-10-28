देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को कर्क से सिंह राशि में करेंगे गोचर, सभी 12 राशियों पर पड़ेगा प्रभाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ेगा। गुरु को ज्ञान, धन, संतान, विवाह, भाग्य और सुख-समृद्धि का कारक माना जाता है।

इस गोचर से कुछ राशियों के लिए करियर में उन्नति, कारोबार में विस्तार और आर्थिक लाभ के अवसर बनने की संभावना जताई जा रही है। वहीं, कुछ राशियों के जातकों को खर्च, निर्णय और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मेष, कर्क, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है। हालांकि, इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में गुरु की स्थिति और अन्य ग्रहों के योग पर भी निर्भर करता है। सभी 12 राशियों पर गुरु गोचर का प्रभाव मेष: करियर और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत बनने और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी। वृषभ: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रह सकती है। घर, संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। मिथुन: संवाद कौशल और संपर्कों के माध्यम से लाभ मिल सकता है। नौकरी और कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना हितकर रहेगा। कर्क: आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए काम आगे बढ़ने की संभावना है। पारिवारिक सहयोग मिल सकता है। हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना और योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी होगा। सिंह: गुरु का आपकी राशि में प्रवेश आत्मविश्वास और नई योजनाओं को गति देने वाला माना जा रहा है। करियर में अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं, लेकिन निर्णय लेते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं।