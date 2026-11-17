धर्म डेस्क। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा तिथियों में से एक मानी जाती है। यह दिवाली के ठीक 15 दिन बाद मनाई जाती है। इसे देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन सभी देवता काशी नगरी में आते हैं और दिवाली मनाते हैं। इसी वजह से इस दिन काशी और दूसरी जगहों पर दीये जलाए जाते हैं।

इसी दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। हालांकि, आप में से बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि कार्तिक पूर्णिमा पर और भी घटनाएं हुई थीं। आइए हम आपको इस त्योहार से जुड़ी कुछ और कहानियां बताते हैं।

1. भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार मुख्य रूप से राक्षस त्रिपुरासुर पर भगवान शिव की जीत की याद में मनाया जाता है। इस जीत से खुश होकर भगवान शिव ने उनकी तारीफ़ की और भगवान विष्णु ने उन्हें 'त्रिपुरारी' नाम दिया। इस दिन के पीछे एक मशहूर कहानी भी है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया था और त्रिपुरासुर का वध किया था और तब से काशी में इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। आज भी कई जगहों पर देव दिवाली पर दीये जलाने की परंपरा जारी है। 2. भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार कार्तिक पूर्णिमा की कहानियों में एक और मशहूर कहानी यह है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया था, जिसे मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसका कारण यह था कि महाप्रलय के कारण पूरा ब्रह्मांड पानी में डूब गया था और उस समय भगवान विष्णु ने जीवों की भलाई के लिए मछली का रूप लिया था। यह भी माना जाता है कि आज भी भगवान विष्णु कार्तिक महीने में मछली के रूप में पानी में रहते हैं।