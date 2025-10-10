Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर छलनी से क्यों देखते हैं पति का चेहरा? जानें इस परंपरा का धार्मिक रहस्य

धर्म डेस्क। इस साल करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का व्रत शुक्रवार, 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। देशभर में यह पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं, आधुनिक समय में अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा जीवनसाथी पाने की इच्छा से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस व्रत की शुरुआत सुबह सरगी से होती है और समापन रात को चंद्र दर्शन के बाद छलनी से पति का चेहरा देखकर किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ पर पति का चेहरा छलनी से ही क्यों देखा जाता है? आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे का रहस्य।

कब मनाया जाएगा करवा चौथ? हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। यह दिन करवा माता को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन करवा माता की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि आती है।