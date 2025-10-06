मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Karwa Chauth Sargi: 'सरगी' के बिना अधूरा है सुहाग का व्रत, थाली की ये 5 चीजें हैं सबसे खास

    Karwa Chauth Sargi: करवा चौथ का यह पर्व केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि प्रेम, आस्था और परंपरा का उत्सव है। अगर सरगी थाली पौष्टिक और संतुलित हो, तो पूरा दिन ऊर्जा और शांति से भरा रहता है। सरगी के हर निवाले में सास का आशीर्वाद और परिवार का प्रेम समाया होता है। यही इस त्यौहार की सबसे बड़ी सुंदरता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 04:20:00 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 04:26:35 PM (IST)
    Karwa Chauth Sargi: 'सरगी' के बिना अधूरा है सुहाग का व्रत, थाली की ये 5 चीजें हैं सबसे खास
    करवा चौथ 2025: सरगी थाली के बिना अधूरा है सुहाग का व्रत

    HighLights

    1. करवा चौथ 2025 की सरगी थाली
    2. सरगी में जरूरी पांच पौष्टिक चीजें
    3. सुहागिनों का पवित्र व्रत सरगी से शुरू

    धर्म डेस्क, नईदुनिया: करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) सुहागिन महिलाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक पर्व है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि पति-पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। इस बार यह पवित्र व्रत 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। व्रत शुरू करने से पहले जो भोजन किया जाता है, उसे सरगी कहा जाता है, और इसका विशेष महत्व होता है।

    सरगी की थाली आमतौर पर सास द्वारा अपनी बहू को दी जाती है, जिसमें पोषक और पारंपरिक व्यंजन शामिल होते हैं। सरगी केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि यह दिनभर उपवास रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत भी है। आइए जानते हैं, सरगी थाली में कौन-सी पांच चीजें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

    सेवइयां

    सरगी की थाली सेवइयों के बिना अधूरी मानी जाती है। दूध, घी और चीनी में बनी सेवइयां हल्की और पचने में आसान होती हैं। यह कार्बोहाइड्रेट और मिठास का सही संतुलन देती हैं, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और व्रत के दौरान थकान महसूस नहीं होती।

    ताजे फल

    फलों का सेवन सरगी में बेहद जरूरी है। सेब, केला, अनार या मौसमी जैसे फल शरीर में जल की मात्रा बनाए रखते हैं और प्राकृतिक शुगर से ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनमें मौजूद विटामिन और फाइबर डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, जिससे व्रत का दिन सहजता से बीतता है।

    ड्राई फ्रूट्स

    काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट जैसे सूखे मेवे सरगी का अहम हिस्सा हैं। इनमें हेल्दी फैट, प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखते हैं और लंबे समय तक भूख महसूस नहीं होने देते।

    मीठी मठरी

    सरगी में मीठी मठरी न केवल स्वाद बढ़ाती है, बल्कि पेट को भी लंबे समय तक भरा रखती है। मैदा या सूजी से बनी यह मठरी सुनहरी तली हुई होती है और इसे खाने से मन में संतुष्टि और खुशी का भाव आता है।

    दूध या हर्बल टी

    सूर्योदय से पहले एक गिलास दूध पीना सरगी का आवश्यक हिस्सा है। इलायची, केसर या हल्दी वाला दूध पाचन को ठीक रखता है और शरीर को सुकून देता है। कुछ महिलाएं हर्बल या ग्रीन टी लेना पसंद करती हैं, जो ताजगी और सतर्कता बनाए रखती है।

    इसके अलावा कई घरों में सरगी में हलवा, पराठा या सब्जी जैसे हल्के व्यंजन भी शामिल किए जाते हैं। मिठाई जैसे लड्डू या बर्फी भी थाली की शोभा बढ़ाते हैं।

    यह भी पढ़ें- Dhanteras 2025 पर जरूर करें ये खास उपाय, धन के देवता कुबेर और लक्ष्मी जी की बरसेगी कृपा

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.