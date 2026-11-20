धर्म डेस्‍क। ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सुंदरता, आकर्षण, कला, वैवाहिक सुख और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। शुक्र 22 नवंबर, 2026 को शाम 4:52 बजे अपनी ही राशि तुला में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह गोचर सभी 12 राशियों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव ला सकता है।

इस गोचर के दौरान, खासकर प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति, नौकरी और व्यवसाय से जुड़े मामलों में बदलाव देखे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के तुला राशि में प्रवेश का मेष से मीन राशि तक के लोगों पर क्या असर पड़ेगा और क्या उपाय करने चाहिए।

शुक्र गोचर 2026: सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर होगा? मेष राशि यह गोचर मेष राशि वालों के लिए शादी और पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में खास तौर पर अहम होगा। अपने जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मिठास बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की भावनाओं को समझना ज़रूरी होगा। काम की जगह पर आपके काम की तारीफ़ हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थितियों से दूर रहें जिनसे सहकर्मियों के साथ अनबन हो। प्रेम संबंधों में जल्दबाज़ी में फ़ैसले लेने से बचें। अपनी सेहत को लेकर भी लापरवाही न करें। उपाय: शुक्रवार को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को सफ़ेद कपड़े या सफ़ेद खाने की चीज़ें दान करें। वृष राशि वृष राशि वालों को इस दौरान अपनी सेहत, नौकरी और रोज़ाना की ज़िम्मेदारियों पर खास ध्यान देना होगा। काम की जगह पर कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत और अनुशासन से मुश्किलों को दूर कर पाएंगे। बिज़नेस पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें और गैर-ज़रूरी खर्चों पर कंट्रोल रखें। निजी रिश्तों में धैर्य रखने से स्थिति बेहतर होगी।

उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें खुशबूदार सफ़ेद फूल चढ़ाएं। मिथुन राशि मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर प्यार, शिक्षा और क्रिएटिव कामों के लिए अच्छा हो सकता है। स्टूडेंट्स को अपनी स्किल्स और टैलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है। लव रिलेशनशिप में अट्रैक्शन बढ़ेगा और ज़िंदगी में खुशियां आ सकती हैं। पुराने खर्चों और फाइनेंशियल मामलों में जिम्मेदारियों की प्लानिंग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उपाय: हर दिन पूरी श्रद्धा से 'ॐ शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें। कर्क राशि कर्क राशि के लोग इस दौरान घर, परिवार और आराम पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आप घर के रेनोवेशन, डेकोरेशन या गाड़ी खरीदने जैसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल बनाए रखने के लिए सदस्यों के साथ समय बिताएं। काम पर कलीग्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। मेंटल शांति और हेल्थ के लिए भी समय निकालें। उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें सफेद फूल चढ़ाएं। सिंह राशि सिंह राशि वालों के लिए यह ट्रांज़िट एडवेंचर, कॉन्फिडेंस और नई कोशिशों को बढ़ावा दे सकता है। भाई-बहनों और दोस्तों के साथ रिश्तों में सुधार की संभावना है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो कोई भी फैसला लेने से पहले सभी बातों की जांच कर लें। आपको सोशल और धार्मिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। बातचीत के दौरान शब्दों के चुनाव में सावधानी बरतें। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और ज़रूरतमंदों की मदद करें। कन्या राशि कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर पैसे के मामलों और पारिवारिक जीवन के लिहाज़ से अहम होगा। इनकम बढ़ाने के नए तरीके मिल सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करते समय अच्छी तरह रिसर्च करना ज़रूरी है। परिवार में किसी शुभ काम या प्लान के बारे में बात हो सकती है। लोग आपकी वाणी और व्यवहार से प्रभावित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में रेगुलर रहना चाहिए।

उपाय: भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं। तुला राशि क्योंकि शुक्र का यह गोचर तुला राशि में हो रहा है, इसलिए इस राशि के लोगों के लिए यह खास महत्व रखता है। इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी में सुधार हो सकता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। आप अपने लुक्स, कपड़ों और आराम पर खर्च कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप में आपको कोई नया मौका मिल सकता है। बिज़नेस करने वालों को नए कॉन्टैक्ट और बिज़नेस के मौके मिल सकते हैं। हालांकि, स्टूडेंट्स को सफलता के लिए कड़ी मेहनत करते रहना होगा। उपाय: 'ॐ द्रां द्रां स शुक्राय नमः' मंत्र का जाप पूरे विश्वास के साथ करें। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय विदेश, लंबी यात्राओं, खर्चों और पर्सनल लाइफ से जुड़े मामलों को अहमियत दे सकता है। विदेश से जुड़े कामों में नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन बढ़ते खर्चों पर कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और ध्यान रखें कि लव रिलेशनशिप में छोटी-छोटी बातों पर कोई गलतफहमी न हो। पूरी नींद और आराम को प्राथमिकता दें। उपाय: छोटी लड़कियों को खीर या सात्विक खाना खिलाएं। धनु राशि धनु राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर दोस्ती, सोशल कॉन्टैक्ट और इच्छाओं की पूर्ति के नए मौके ला सकता है। वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जा सकता है। नए लोगों से कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, जो भविष्य में काम आ सकता है। लव लाइफ में मिठास आने की संभावना है। इनकम के साथ-साथ सेविंग्स पर भी ध्यान देना ज़रूरी होगा।