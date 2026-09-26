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जल शांत रखना मेरा काम, बाण चलाना तुम्हारा...द्रौपदी स्वयंवर की इस कथा में छिपा है सफलता का सबसे बड़ा रहस्य!

महाभारत में द्रौपदी स्वयंवर के समय जब अर्जुन जल में मछली का प्रतिबिंब देखकर निशाना साधने जा रहे थे, तब उन्होंने श्रीकृष्ण से पूछा कि जब संपूर्ण प्रयास...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 06:47:39 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 06:47:39 PM (IST)
जल शांत रखना मेरा काम, बाण चलाना तुम्हारा...द्रौपदी स्वयंवर की इस कथा में छिपा है सफलता का सबसे बड़ा रहस्य!
द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन को लक्ष्य संधान का ज्ञान देते भगवान श्रीकृष्ण। (AI जनरेटेड)

धर्म डेस्क। महाभारत के अनुसार, जीवन में जब भी हम कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, तो अक्सर मन में असफलता का भय और परिणाम की चिंता हावी होने लगती है। यही चिंता हमारी एकाग्रता, साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है।

महाभारत का द्रौपदी स्वयंवर प्रसंग हमें यह अद्भुत सीख देता है कि हमारा ध्यान कभी भी परिणाम पर नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य, कर्म और निरंतर प्रयासों पर केंद्रित होना चाहिए।

पौराणिक प्रसंग: लाक्षागृह, द्रौपदी स्वयंवर और कृष्ण-अर्जुन संवाद

दुर्योधन के षड्यंत्र से लाक्षागृह की अग्नि से सुरक्षित बच निकलने के बाद पांडव अपनी पहचान छिपाकर वन में रह रहे थे। इसी दौरान राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। पांडव ब्राह्मण वेश में स्वयंवर में पहुंचे, जहां भगवान श्रीकृष्ण भी उपस्थित थे और उन्होंने पांडवों को पहचान लिया।


स्वयंवर की प्रतियोगिता अत्यंत कठिन थी- ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना साधना था, वह भी ऊपर देखकर नहीं बल्कि नीचे तेल/पानी के पात्र में दिख रहे प्रतिबिंब को देखकर।

जब अर्जुन निशाना साधने आगे बढ़े, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें एकाग्रता और प्रयास का नियम समझाया:

अर्जुन का संशय- केशव! जब धनुष मुझे ही उठाना है, बाण मुझे ही चलाना है और निशाना भी मुझे ही साधना है, तो फिर इस कार्य में आपकी क्या भूमिका है?"

श्रीकृष्ण का उत्तर- हे अर्जुन! तुम्हारा काम है धनुष उठाना, जल में प्रतिबिंब देखना और पूरी एकाग्रता से बाण छोड़ना- अर्थात अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्म को पूर्ण निष्ठा से करना। और मेरा काम है- तुम्हारे बाण छोड़ते ही जल की लहरों को शांत रखना ताकि प्रतिबिंब डिगे नहीं, और वायु की गति को स्थिर रखना ताकि तुम्हारा बाण भटक न जाए। तुम केवल अपना सर्वश्रेष्ट कर्म करो, परिस्थितियों को तुम्हारे अनुकूल बनाना मेरा दायित्व है।"

अर्जुन ने श्रीकृष्ण के वचनों को शिरोधार्य किया, केवल अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित किया और मछली की आँख में सटीक भेद कर दिया।

श्रीकृष्ण के उपदेश: मुश्किल काम को भी आसान बनाने वाली 8 बातें

1. शुरुआत से पहले परिणाम की चिंता छोड़ें

काम शुरू करने से पहले "सफल होंगे या नहीं?" सोचने से केवल मानसिक ऊर्जा नष्ट होती है। अपना पूरा ध्यान केवल प्रथम कदम और वर्तमान स्थिति पर लगाएं।

2. नियंत्रण और नियंत्रण से बाहर की चीजों में अंतर समझें

आपकी मेहनत, तैयारी, अनुशासन और निर्णय आपके नियंत्रण में हैं; जबकि दूसरों की प्रतिक्रिया, बाहरी परिस्थितियां और अंतिम परिणाम आपके नियंत्रण से बाहर हैं। अपनी पूरी शक्ति उन्हीं चीजों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं।

3. लक्ष्य के बजाय 'प्रक्रिया' (Process) पर ध्यान दें

केवल अंतिम परिणाम को सोचने से तनाव बढ़ता है। कार्य को छोटे-छोटे दैनिक लक्ष्यों में बांटें। जैसे परीक्षा की चिंता करने के बजाय प्रतिदिन निश्चित घंटे पढ़ने की आदत डालें।

4. प्रतिदिन अपने प्रयास को थोड़ा बेहतर बनाएं

बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। प्रतिदिन अपने काम में थोड़ा-थोड़ा सुधार करें, पुरानी गलतियों से सीखें और खुद को कल से बेहतर बनाएं।

5. असफलता को अंतिम निर्णय न मानें

यदि मनचाहा परिणाम न मिले तो निराश न हों। असफलता यह सिद्ध नहीं करती कि आपका प्रयास बेकार था, बल्कि वह आपको नया अनुभव और बेहतर रणनीति बनाने का अवसर देती है।

6. दूसरों से तुलना करने से बचें

हर व्यक्ति का जीवन, परिस्थितियां और यात्रा भिन्न होती है। दूसरों की प्रगति देखकर खुद को कम न आंकें। आपकी एकमात्र प्रतिस्पर्धा आपके अपने बीचे हुए कल से होनी चाहिए।

7. ईमानदारी और अनुशासन को प्राथमिकता दें

नियमितता और अनुशासन कई बार जन्मजात प्रतिभा से भी ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। जब आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहेंगे, तो परिणाम चाहे जो हो, मन में आत्म-संतोष बना रहेगा।

8. हर कार्य से पहले खुद से एक सवाल पूछें- इस समय मेरे हाथ में क्या है?

यह सीधा सवाल आपका ध्यान व्यर्थ की चिंता से हटाकर तुरंत वर्तमान कर्म पर ले आता है। यदि परीक्षा है तो पढ़ाई आपके हाथ में है; यदि नया व्यवसाय है तो पहला कदम आपके हाथ में है।

(नोट: यह आलेख महाभारत के पौराणिक प्रसंगों, श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोग दर्शन और जीवन प्रबंधन के व्यावहारिक सिद्धांतों पर आधारित है।)

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