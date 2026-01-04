Magh Mela 2026: क्या है कल्पवास और क्यों छोड़ देते हैं श्रद्धालु एक महीने के लिए घर-बार

धर्म डेस्क। भारत में आपको अलग-अलग पर्व और त्योहारों में अलग- अलग नियम देखने को मिलते रहते हैं। ऐसा ही कुछ आपको प्रयागराज की धरती पर आयोजित होने वाले माघ मेले के दौरान भी देखने को मिलेगा। कड़ाके की सर्दी के बीच यहां हजारों श्रृद्धालु कठोर नियमों का पालन करते हैं, जिनमें से एक है कल्पवास, इसमें छोटे-छोटे तंबुओं में रहकर जीवन के कठोर नियमों का पालन करना होता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की पावन भूमि पर लगने वाला माघ मेला हर वर्ष आस्था, तपस्या और संयम का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। ठंड के मौसम में संगम तट पर हजारों श्रद्धालु अस्थायी तंबुओं में रहकर एक महीने तक कठोर नियमों का पालन करते हैं। इस विशेष साधना को ही कल्पवास कहा जाता है। पौष पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक चलने वाला यह व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि लोग अपने घर-परिवार को छोड़कर एक महीने तक यहां क्यों निवास करते हैं।