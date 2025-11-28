महाकाल की भस्म आरती में कैसे हों शामिल? यहां पढ़ें बुकिंग से लेकर ड्रेस कोड का पूरा प्लान

धर्म डेस्क। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित भगवान शिव का वह पवित्र स्थान है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अनोखा माना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह दक्षिणमुखी शिवलिंग है, जिसे बेहद शक्तिशाली और दुर्लभ माना जाता है। शिप्रा नदी के तट पर बसे इस मंदिर में रोज सुबह होने वाली भस्म आरती दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है।

उज्जैन जाने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और दर्शन में कोई परेशानी नहीं होती। महाशिवरात्रि या सिंहस्थ कुंभ में दर्शन का अलग ही अनुभव मिलता है, पर भीड़ ज्यादा रहती है। गर्मी (अप्रैल-जून) में तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिससे कतार में खड़े होना मुश्किल हो सकता है। मानसून में बारिश से यात्रा में दिक्कत आ सकती है।

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य है।

अगर आप भी उज्जैन में महाकाल के दर्शन या भस्म आरती में शामिल होने का मन बना रहे हैं, तो यहाँ पढ़ें यात्रा का पूरा प्लान, बुकिंग प्रक्रिया और मंदिर के नियम।

महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन और आरती का टाइम-टेबल

मंदिर खुलने का समय - सुबह 4:00 बजे से रात 11:00 बजे तक

भस्म आरती का समय - सुबह 4:00 बजे से 6:00 बजे तक (केवल बुकिंग पर)

सुबह की आरती - लगभग 7:00 बजे

मध्याह्न पूजा - दोपहर में

संध्या आरती - शाम 7:00 से 7:30 बजे

शयन आरती - रात 10:30 से 11:00 बजे

भस्म आरती में कैसे शामिल हों? (Bhasm Aarti Booking Guide)

भस्म आरती में शामिल होने के लिए निम्न नियम और प्रक्रिया जरूरी हैं-

1. ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य

भस्म आरती की बुकिंग मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट से होती है - shrimahakaleshwar.com

2. ड्रेस कोड का पालन बेहद जरूरी

पुरुष - केवल धोती पहन सकते हैं

महिलाएं - साड़ी या सलवार-सूट अनिवार्य

3. मोबाइल और बैग ले जाना मना है

इन्हें मंदिर परिसर में उपलब्ध लॉकर में जमा करना होता है।

4. पहचान पत्र साथ रखें

प्रवेश से पहले आईडी वेरिफिकेशन किया जाता है।

5. समय से पहले पहुँचें

आरती शुरू होने से काफी पहले भक्तों की भीड़ जुट जाती है।

भस्म आरती की टिकट कब और कैसे बुक करें?

भस्म आरती की टिकट 60 दिन पहले खुल जाती है।

एक अकाउंट से 10 लोगों तक की बुकिंग की जा सकती है।

बुकिंग फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व बेसिस पर होती है, इसलिए जल्दी बुकिंग करें।

महाकालेश्वर यात्रा के लिए कितने दिन जरूरी हैं?

यदि उद्देश्य केवल महाकाल दर्शन है, तो 1–2 दिन पर्याप्त हैं।

Day 1 - सुबह भस्म आरती

गर्भगृह और मंदिर के अन्य हिस्सों का दर्शन

Day 2 - उज्जैन के अन्य प्रसिद्ध मंदिर

काल भैरव मंदिर

हरसिद्धि माता मंदिर

मंगलनाथ मंदिर

चार धाम मंदिर

महाकालेश्वर मंदिर कैसे पहुँचें?

ट्रेन से दिल्ली, मुंबई, जयपुर, वाराणसी सहित कई शहरों से उज्जैन जंक्शन के लिए ट्रेन उपलब्ध है।

हवाई जहाज से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर (देवी अहिल्या बाई होल्कर एयरपोर्ट) है, जो उज्जैन से लगभग 55 किमी दूर है। यहाँ से टैक्सी/बस आसानी से मिल जाती है।

सड़क मार्ग से बस, टैक्सी या अपनी कार से उज्जैन पहुँचना बेहद आसान है। मंदिर तक लोकल रिक्शा या कैब आसानी से उपलब्ध है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या बिना बुकिंग सामान्य दर्शन कर सकते हैं?

हाँ, सामान्य दर्शन बिना बुकिंग के हो जाते हैं, लेकिन भस्म आरती और गर्भगृह दर्शन के लिए ऑनलाइन पास अनिवार्य है।

2. गर्भगृह दर्शन की टिकट कितनी है?

750 रुपये और 1500 रुपये के दो विकल्प उपलब्ध हैं। कुछ शर्तों के साथ महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त दर्शन भी मिलता है।

3. क्या महिलाएं भस्म आरती में शामिल हो सकती हैं?

हाँ, लेकिन ड्रेस कोड का पालन जरूरी है।

4. VIP दर्शन क्या होता है?

यह एक पेड सुविधा है, जिसमें कम समय में दर्शन कराए जाते हैं।

5. दर्शन में कितना समय लगता है?

आम दिनों में 1–3 घंटे, त्योहारों पर इससे अधिक समय लग सकता है।