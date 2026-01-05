मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Magh Snan 2026: घर पर भी स्नान कर पा सकते हैं तीर्थ स्नान के समान पुण्य, जानें सही विधि और नियम

    माघ मास को सनातन परंपरा में स्नान, दान और साधना का विशेष काल माना गया है। वर्ष 2026 में माघ मास 3 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है, जिसके साथ माघ मेले और ग ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 04:19:48 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 04:19:48 PM (IST)
    Magh Snan 2026: घर पर भी स्नान कर पा सकते हैं तीर्थ स्नान के समान पुण्य, जानें सही विधि और नियम
    माघ मास 2026 का आरंभ 4 जनवरी से हो चुका है।

    HighLights

    1. माघ मास 2026 का आरंभ 3 जनवरी से हो चुका है
    2. माघ स्नान आत्मशुद्धि और पापक्षय का प्रमुख साधन है
    3. सात्विक जीवनशैली, दान और जप पुण्य को बढ़ाते हैं

    धर्म डेस्क: माघ मास 2026 (Magh Snan 2026) का आरंभ 3 जनवरी से हो चुका है। सनातन परंपरा में इस मास को स्नान, दान और साधना का विशेष काल माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान आत्मशुद्धि और पापक्षय का प्रमुख साधन है।

    naidunia_image

    घर पर भी गंगाजल मिलाकर स्नान करना फलदायी

    इस मास में जल में विशेष दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, जिससे स्नान मात्र से मन, शरीर और विचार शुद्ध होते हैं। यदि तीर्थ स्थान पर स्नान संभव न हो, तो घर पर ही माघ स्नान करना भी फलदायी माना गया है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य और जल देवता का स्मरण करें। स्नान के जल में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाना, तिल या कुशा (पवित्र घास) का प्रयोग करना और मौन, जप या भगवान विष्णु का स्मरण करना शास्त्रसम्मत विधि मानी जाती है। माघ मास में केवल स्नान ही नहीं, बल्कि संयमित जीवनशैली भी आवश्यक है।


    naidunia_image

    स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सात्विक भोजन, सीमित निद्रा और संयमित वाणी का पालन करें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दान, जप और सेवा करने से माघ स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा और नियम का पालन ही माघ स्नान का मूल आधार है।

    यदि विधि के अनुसार घर पर स्नान किया गया, तो यह तीर्थ स्नान के समान पुण्य देता है। यह साधना मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करती है और जीवन में स्थायित्व व आंतरिक बल को मजबूत करती है।

    माघ मास 2026 – स्नान तिथियां
    क्र. पवित्र स्नान तिथि दिनांक (2026) टिप्पणी / महत्त्व
    1 पौष पूर्णिमा स्नान 03 जनवरी 2026 माघ मेले की शुरुआत और प्रथम स्नान
    2 मकर संक्रांति स्नान 14 जनवरी 2026 सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का स्नान
    3 मौनी अमावस्या स्नान 18 जनवरी 2026 सबसे पवित्र स्नान (मौन में स्नान)
    4 बसंत पंचमी स्नान 23 जनवरी 2026 बसंत ऋतु के आगमन का शुभ स्नान
    5 माघी पूर्णिमा स्नान 01 फरवरी 2026 श्रीमद् माघ पूर्णिमा तिथि स्नान
    6 महाशिवरात्रि स्नान 15 फरवरी 2026 माघ मेले का अंतिम स्नान

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.