Magh Snan 2026: घर पर भी स्नान कर पा सकते हैं तीर्थ स्नान के समान पुण्य, जानें सही विधि और नियम

धर्म डेस्क: माघ मास 2026 (Magh Snan 2026) का आरंभ 3 जनवरी से हो चुका है। सनातन परंपरा में इस मास को स्नान, दान और साधना का विशेष काल माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान आत्मशुद्धि और पापक्षय का प्रमुख साधन है।

घर पर भी गंगाजल मिलाकर स्नान करना फलदायी इस मास में जल में विशेष दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, जिससे स्नान मात्र से मन, शरीर और विचार शुद्ध होते हैं। यदि तीर्थ स्थान पर स्नान संभव न हो, तो घर पर ही माघ स्नान करना भी फलदायी माना गया है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य और जल देवता का स्मरण करें। स्नान के जल में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाना, तिल या कुशा (पवित्र घास) का प्रयोग करना और मौन, जप या भगवान विष्णु का स्मरण करना शास्त्रसम्मत विधि मानी जाती है। माघ मास में केवल स्नान ही नहीं, बल्कि संयमित जीवनशैली भी आवश्यक है।

स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सात्विक भोजन, सीमित निद्रा और संयमित वाणी का पालन करें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दान, जप और सेवा करने से माघ स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा और नियम का पालन ही माघ स्नान का मूल आधार है। यदि विधि के अनुसार घर पर स्नान किया गया, तो यह तीर्थ स्नान के समान पुण्य देता है। यह साधना मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करती है और जीवन में स्थायित्व व आंतरिक बल को मजबूत करती है।