1100 साल पुराना है MP का यह माला देवी जैन मंदिर, पहाड़ी काटकर बनाया गया गर्भगृह, जानिए क्या है इसका इतिहास

धर्म डेस्क। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है, जो करीब 1100 साल से भारतीय इतिहास और स्थापत्य कला की कहानी समेटे हुए है। पहाड़ी की प्राकृतिक चट्टान को काटकर बनाए गए इस मंदिर का नाम माला देवी मंदिर है। यहां जैन तीर्थंकरों की प्राचीन प्रतिमाएं, बारीक नक्काशी और अनोखी बनावट देखने को मिलती है। गुर्जर-प्रतिहार काल की कला का नमूना माना जाने वाला यह मंदिर जैन धर्म की ऐतिहासिक विरासत से भी जुड़ा है।

नौवीं शताब्दी में हुआ था मंदिर का निर्माण माला देवी मंदिर विदिशा से करीब 38 किलोमीटर दूर ग्यारसपुर की पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण नौवीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी लगभग 850 से 900 ईस्वी के बीच माना जाता है। इस हिसाब से मंदिर करीब 1100 साल पुराना है।

इसकी सबसे खास बात इसकी बनावट है। मंदिर का एक हिस्सा पहाड़ की प्राकृतिक चट्टान को काटकर बनाया गया है, जबकि बाकी हिस्सा तराशे गए पत्थरों से तैयार किया गया है। यहां प्रवेश मंडप, सभा मंडप, गर्भगृह और परिक्रमा की व्यवस्था दिखाई देती है। मंदिर के नक्काशीदार स्तंभ, पत्थरों की जालियां और ऊंचा शिखर उस दौर की स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। भगवान शांतिनाथ और पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं हैं खास मंदिर में भगवान शांतिनाथ की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा विशेष महत्व रखती है। इसके साथ हिरण का चिह्न बना है, जो जैन परंपरा में भगवान शांतिनाथ का पहचान चिह्न है। यहां भगवान पार्श्वनाथ की प्राचीन प्रतिमा और प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ से जुड़ी यक्षिणी चक्रेश्वरी की मूर्ति भी मौजूद है। अंबिका और पद्मावती जैसी यक्षिणियों की आकृतियां भी मंदिर की मूर्तिकला को खास बनाती हैं।