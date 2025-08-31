Masik Rashifal September 2025: मेष, वृषभ, कर्क और कन्या राशि वालों के लिए शानदार रहेगा जुलाई का महीना, पढ़िए सम्पूर्ण मासिक राशिफल

प. हर्षित शर्मा द्वारा प्रस्तुत यह मासिक राशिफल आपके स्वास्थ्य, वित्त, करियर और प्रेम जीवन के लिए गहन मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह राशिफल न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है, बल्कि यह भी सुझाता है कि आप इस महीने को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आइए, सभी 12 राशियों के लिए विस्तृत भविष्यवाणियों पर गौर करें और जानें कि सितंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है।

धर्म डेस्क। सितंबर 2025 का महीना सभी राशियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय लेकर आ रहा है, जिसमें कुछ राशियों के लिए सकारात्मक बदलाव और अवसर होंगे, जबकि अन्य को सावधानी और संयम की आवश्यकता होगी।

यह महीना आपके लिए बेहद सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। आप अपने अंदर नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करेंगे, जबकि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में भी राहत मिलेगी। परिवार और आपके लिए इस महीने खुशियों के मौके बढ़ेंगे। इस माह आप कोई नया योजना बना सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत या व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़ा हो।

समझदारी से निर्णय लेने और समय के अनुसार कदम उठाने से आपका प्रदर्शन बेहतर बनेगा। इस महीने विरोधी वर्ग आपके बनते काम में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए साफ-सुथरे और ठोस काम की रणनीति प्रभावी साबित होगी। परिवार में मंगलमय योग बनेंगे

व्यापार और व्यवसाय के लिहाज से महीना सामान्य स्थिति की ओर बढ़ेगा, जिससे आप आराम से अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे। शेयर मार्केट में निवेश के लिए यह समय संगत अवसर लेकर आ सकता है, जो समझदारी से उठाने पर लाभदायक हो सकता है। नौकरी पेशे से जुड़े लोगों के लिए थोड़ी सतर्कता जरूरी होगी ताकि कार्य संबंधित बाधाओं से बचा जा सके।

कैरियर - इस महीने करियर को लेकर बड़े परिश्रम की ज़रूरत रहेगी। मेहनत के बल पर आपका भाग्य पलट सकता है और आपको मनचाहा जॉब ऑफर मिल सकता है। महीने के आख़िरी हिस्से में वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा अपने अधिकारियों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, जिसका असर आपके जॉब पर भी पड़ सकता है।

इस महीने बड़े साझेदारी या डील की संभावना भी बनती है, खासकर व्यापार क्षेत्र में। भविष्य में इन कदमों से आपको लाभ देखने को मिलेगा।

वित्त- यह महीना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो सभी कार्य की शुरुआत आप इस समय करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सुधरेगा और आपको प्रमुख अवसर मिलेंगे। साथियों और सहयोगियों से आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है, जिससे आपकी योजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

खान-पान पर थोड़ा संयम रखें और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि स्वास्थ्य में सुधार हो सके। योगा, ध्यान और हल्के व्यायाम से स्वास्थ्य लाभ मिलने की संभावना है। संतुलित आहार, पर्याप्त जल-पान और नियमित नींद आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करेंगे।

स्वास्थ्य- स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में आप मौसमी बीमारी की गिरफ्त में आ सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। घर के वरिष्ठ सदस्यों, माता-पिता या उनके स्वास्थ्य को लेकर भी मानसिक चिंता बनी रहेगी। महीने के मध्य भाग में ऐसी संभावना है कि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत की खास देखरेख करें।

यह महीना आपके लिए ठीक-ठाक रहने की संभावना है। आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ उदासीनता महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं और परिवार में किसी खास व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। महीने के दौरान आपको कुछ अप्रिय समाचार मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत में व्यापार-व्यवसाय की स्थिति सामान्य रहेगी, आपको इस महीने अधिक भाग-दौड़ करनी पड़ सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में निवेश करने के लिए यह अच्छा समय हो सकता है।

अपने दिल की बात साफ-साफ व्यक्त कर दें। इससे आपके रिश्ते में स्पष्टता आएगी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना आसान होगा। ध्यान रखिए, इससे पहले अपने पार्टनर के मनोभावों को समझना भी जरूरी है, ताकि कोई एकतरफा रवैया न बने और आपके प्रेम के रास्ते में कोई बाधा न आए। मौसम के हिसाब से यह महीना प्रेम-प्रस्ताव के लिए अनुकूल माना जा सकता है, इसलिए अपने रिश्ते को नएपन के साथ लें और अपने प्यार को साझा करें।

लव - इस महीने आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने की योजना बना सकते हैं। आपका साथी आपके विचारों और पसंदों के अनुरूप होगा, अगर आपने अभी तक अपने मन की बात खुलकर नहीं कही है, तो यह समय बात करने के लिए बेहद उपयुक्त है।

घर के वातावरण में आपसी सामंजस्य रहेगा और परिवार के साथ बच्चों के साथ भी आनंददायक समय बिताने को मिलेगा। इस महीने किसी विशेष कार्य के कारण लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है और किसी खास कार्य की पूर्ति से मन प्रसन्न रहेगा। वाहन चलाने में सतर्क रहने की सलाह है। शेयर बाजार में काम कर रहे लोगों के लिए लाभ के संकेत मजबूत हैं, लेकिन किसी पर भी अत्यधिक विश्वास न करें

स्वास्थ्य - इस महीने स्वास्थ्य के बारे में कुछ सावधानियां जरूरी रहेंगी. पुराने रोग फिर से उभरने के आसार बन सकते हैं, जिसकी वजह से शारीरिक असुविधा भी उठानी पड़ सकती है. साथ ही परिवार के बीच खासकर पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता बनी रहने की संभावना है. मौसम के बदलाव के अनुसार अपनी सेहत का खास ध्यान रखें, भोजन पर नियंत्रण बनाए रखें और हल्के-फुल्के फिटनेस स्तर को बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

वित्त - इस महीने कामकाज के क्षेत्र में आपको काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है. आपके सहयोगी और सहयोगी पार्टनर आपके हितों के खिलाफ जाएंगे, जिससे कामकाजी माहौल अस्थिर हो सकता है. साझेदारी में शामिल व्यक्ति आपके साथ संबंध खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे व्यापार की स्थिति बिगड़ सकती है और आर्थिक कमजोर पड़ने लगेगी. इस महीने बड़े जोखिम उठाने से बचें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है.

कैरियर - इस महीने जातकों के लिए करियर के लिहाज से स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। जिस क्षेत्र में आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफलता पाने में अभी आपको समय लगेगा। प्रयास को बनाए रखना ही बेहतर होगा। मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को दिमाग में नहीं ठहरने दें।

सार्थक और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका प्रयास सार्थक सिद्ध होगा और करियर में आगे बढ़ने के अच्छे परिणाम मिलेंगे। महीने के अंत या उत्तरार्ध में आपको कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना भी नजर आ रही है।

लव - यह महीना आपकी लव लाइफ के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। अगर आपका किसी की तरफ़ एक खास दिल है, तो इस समय वही व्यक्ति आपके सामने अपने विचार रख सकता है। यानी संभव है कि आपका प्रेमी या प्रेमिका आपका प्रपोज़ल स्वीकार कर ले, जिससे आपकी लव लाइफ में सुखद और आनंददायक पल आएंगे। इस महीने आप अपने साथी के साथ रोमांस और गहरे एहसासों का अनुभव करेंगे, और आपका रिश्ता और भी मजबूत होने के संकेत दिखेंगे।

मिथुन

यह महीना आपके लिए सामान्यतः उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। इस महीने परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यात्रा के दौरान सावधानी रखें। आर्थिक स्थिति इस महीने उतार-चढ़ाव भरी रह सकती है और आपको किसी से उधार लेने की स्थिति बन सकती है।

नौकरी,कार्य क्षेत्र वाले लोगों के लिए यह महीना सामान्यतः ठीक-ठाक रहेगा। परिवार में आपसी मतभेद की स्थिति बन सकती है और पैतृक संपत्ति को लेकर मनमुटाव देखने को मिलेगा। इस महीने आप अपने किसी पुराने कार्य को फिर से शुरू कर सकते हैं।

स्वास्थ्य - इस महीने स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा अधिक सतर्क रहने की जरूरत है. मौसमी बीमारियाँ तेजी से फैल सकती हैं, जिससे आप स्वयं या आपके घर के अन्य सदस्य आसानी से संक्रमित हो सकते हैं. अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो वर्षा में भीगने से बचना अहम है; नमी और ठंड से रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।

बाहर के खाने-पीने से दूरी बनाए रखें और अपने भोजन को साफ-सुथरे तरीके से लें. आपका खान-पान साधारण और हल्का रखें. भारी तले और मसालेदार खाद्य पदार्थों से परहेज करें ताकि पाचन तंत्र सामान्य बना रहे. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ताजे फलों-सब्जियों का सेवन बढ़ाएं

वित्त - इस माह की आर्थिक स्थिति मिलने-जुली रहेगी, लेकिन गिरावट की अनुभूति नहीं होगी. अपने करीबी दोस्तों के सहयोग से आप आर्थिक चुनौतियों से उबरने में सफल होंगे. इस महीने व्यापार या व्यवसाय से जुड़ा कोई नया अवसर मिल सकता है, जिसे सही तरीके से लागू करने में आप सक्षम होंगे और इससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी. साथ ही अगले कदम के रूप में अपने लिए किसी नए व्यावसायिक या स्वरोजगार योजना को भी आप इस माह अपने दिमाग में ठोस रूप दे सकते हैं.

कैरियर - यह महीना आपके करियर के लिए बेहतरीन संकेत ला रहा है, लेकिन इसके साथ अधिक मेहनत भी जरूरी होगी. साथ ही आपका मनपसंद कार्यक्षेत्र भी इस समय आपको मिल सकता है. अपने उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुर रिश्ते बनाए रखना इस महीने आपके कार्य में सफलता दिलाने में मदद करेगा. अधिकारीगण आपके प्रति सौम्य दृष्टिकोण दिखाएंगे और इसी वजह से आपको पदोन्नति जैसी सकारात्मक अपेक्षाएं भी सफल हो सकती हैं.

लव - यह महीना लव लाइफ के लिए खासा खुशनुमा रहने वाला है. आप और आपका पार्टनर साथ मिलकर कई रोमांचक पल बिताएंगे, जैसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना और एक-दूसरे के करीब आना. इस महीने आप दोनों मिलकर कुछ समय केवल एक-दूसरे के साथ बिताएंगे, जिससे आपके रिश्ते में नई नमी और ताजगी आएगी. आपका साथी कई दिन से अपनी दिल की बात कहना चाह रहा है, और संभव है कि इस महीने वही मौका आपको साझा करेगा. यानी महीने के अंत तक आपके बीच खुली बातचीत होगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे

कर्क

यह महीना आमतौर पर आपकी राशि वालों के लिए ठीक-ठीक रहेगा। खुद का ख्याल रखें और व्यर्थ के कामों में धन खर्च से बचें। इस माह आर्थिक परेशानियां संभव है, जिसका एक कारण परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकता है। किसी पुराने विवाद के उभर कर सामने आने की संभावना है, जिसके कारण आपको न्यायालय पक्ष में जाना पड़ सकता है।

अपनी जमा-पूंजी को संभालकर रखें और नदी-यात्राओं या नदी के उपयोग में अतिरिक्त सावधानी बरतें। व्यर्थ खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें नहीं तो आप कर्ज में फंस सकते हैं। इस महीने प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में विरोधी वर्ग आपको परेशान कर सकते हैं; वाणी पर संयम बनाए रखें और विवाद से दूर रहने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य - इस महीने स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चिंताएं रहेंगी। पुराने रोगों के बार-बार उभरने की संभावना बनेगी, जिसकी वजह से शारीरिक तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही घर के अंदर पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रहेगी। मौसमी बदलावों के अनुसार अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें और खान-पान पर नियंत्रण बनाए रखें ताकि आप बेहतर रूप से फिट रह सकें।

वित्त - यह महीना आपके कार्यस्थल पर कठिन चुनौतियों लेकर आ सकता है. आपके सहयोगी या साथ काम करने वाले लोग आपको और आपकी योजनाओं को लेकर असहमति जता सकते हैं, जिससे कामकाज में टकराव बढ़ सकता है. पार्टनरशिप के साथ जुड़े लोग आपके विचारों के विरुद्ध जा सकते हैं या संबंधों में दूरी पैदा कर सकते हैं, जिससे व्यापार संचालन पर असर पड़ सकता है. आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है और गिरावट का अनुभव हो सकता है. इस महीने किसी बड़े जोखिम से बचना ही बेहतर है, वरना नुकसान उठाने की संभावना बढ़ सकती है.

कैरियर - इस महीने करियर के मामले में तुला राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जिस क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने में अभी आपको कुछ समय लगेगा। अपने प्रयास बनाए रखें। मन में नेगेटिव विचारों को आने से रोकिए और सार्थक कोशिश पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस रास्ते पर चलते रहने से आपके करियर में आगे लाभ दिखेगा, और आने वाले समय में सफलता मिल सकती है। महीने के अंत या उत्तरार्ध में आपको किसी प्रकार की शुभ समाचार की प्राप्ति की संभावना भी बनती है।

लव - यह महीना आपके प्रेम जीवन के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है. अगर आपका एक तरफा प्यार रहा है, तो इस माह आपके पार्टनर की ओर से स्पष्ट संकेत मिल सकते हैं और वे आपके सामने अपनी बात रख सकते हैं. इसका मतलब यह है कि वे आपके प्रपोजल को स्वीकार कर सकते हैं, जिससे आपकी लव लाइफ में सुखद और आनंददायक पल आएंगे. इस पूरे समय के दौरान आपके रिश्ते में मधुरता और खुशी बने रहने के आसार हैं, और आप अपने साथी के साथ इस महीने का हर पल आनंदपूर्वक इंजॉय कर पाएंगे.

सिंह

महीना आपके राशि के अनुरूप शांत और ठीक-ठाक रहेगा। इस समय घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा, जिससे घर-परिवार का माहौल माहौल खुशगवार रहेगा। मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे, जो परिवार की खुशियों और समृद्धि को बढ़ाएंगे। आप किसी खास कार्य के सिलसिले में बाहर की यात्रा भी कर सकते हैं। परिवार के भीतर आपसी सामंजस्य बना रहेगा और पुराने मतभेद दूर होंगे।

व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ के संकेत मजबूत होंगे, जिससे आमदनी में वृद्धि की उम्मीद दिखेगी। कहीं से अवरुद्ध धन मिल सकता है, जिससे आपके आगे के प्रोजेक्ट्स और काम पूरे होने में सहूलियत होगी। यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी लाभकारी होगा और कार्यक्षेत्र में सफलता के अच्छे संकेत मिलेंगे। भूमि-भवन खरीदने के योग भी बन रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखना फायदेमंद रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए यह महीना शुभ परिणाम दे सकता है।

स्वास्थ्य - इस महीने के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना जरूरी होगा, क्योंकि काम के बढ़ते ओवरलोड और तेज भाग दौड़ से और मन दोनों पर असर पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. मौसम के अनुसार अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें और खराब मौसम में बाहर जाने से बचें।

परिवार में स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याओं के संकेत बन सकते हैं; जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह लेने में देर न करें. कुल मिलाकर यह महीना स्वास्थ्य के मामले में मिला-जुला रहेगा, इसलिए उचित देखभाल और सतर्कता बनाए रखना फायदेमंद होगा।

वित्त - इस महीने आय के मामले में आपके लिए लाभ के संकेत स्पष्ट हैं। किसी भी रुके हुए काम को फिर से शुरू किया जा सकता है, और इसमें आपके सहयोगी या मित्रों का आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है। साझेदारी करते समय अपने साथियों का चयन सावधानी से करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इस महीने आपके लिए एक बड़ा ऑफ़र मिल सकता है, और आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो यह महीना आपके लिए सकारात्मक रहेगा।

कैरियर - यह महीना करियर में तरक्की चाहता हर कर्म जातक के लिए लाभकारी रहेगा। आपके अधिकारियों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे और आपके व्यवहार से वे प्रसन्न होंगे, जिससे आपको पदोन्नति मिलने की संभावना बन जाएगी। इस महीने का समय आपके लिए सुखद रहेगा, और आपके कार्य के प्रति आपके निष्ठावान समर्पण से आपको आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे।

लव - इस महीने लव लाइफ के बारे में कुछ उतार-चढ़ाव की संभावना है। आपके प्रेम पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से वे नाराज भी हो सकते हैं और आपसे दूरी बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं।

इस समय दोनों के बीच समझ की कमी दिखाई दे सकती है और आपसी तालमेल बिठाने में आपको बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में बेहतर यह होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय निकालकर बाहर घूमने जाएं।

कन्या

यह माह खास तौर पर आपकी राशि वाले लोगों के लिए शुभ रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चुनौतियां परिवार में देखने को मिल सकती हैं। इस महीने किसी भी अनावश्यक काम में न उलझें वरना आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें और अपनी व्यक्तिगत बातें किसी के साथ साझा न करें, अन्यथा आपके रुके हुए कार्य में बाधा आ सकती है। इस माह पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी के साथ कुछ मतभेद संभव हैं और बाहर घूमने का प्लान भी रद्द हो सकता है।

संयम बना कर बोलें और झगड़े से दूर रहें; जल्द ही किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो जाने की संभावना है, जिससे आपका रुका हुआ काम फिर से लागू होकर मन प्रसन्न रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना सावधानी से कदम रखने का है; पद-स्तर के अधिकारियों के साथ मतभेद से बचें ताकि कार्यस्थल पर किसी प्रकार का नुकसान न हो।

स्वास्थ्य - यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ सावधान रहने का हो सकता है। मौसमी बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं, जिससे आपके बजट पर भी असर पड़ सकता है और इस दौरान खर्चे बढ़ने की संभावना रहती है। कहीं न कहीं आपके इस महीने का बजट अस्थिर हो सकता है।

परिवार के किसी अन्य सदस्य की स्वास्थ्य समस्याएं भी आपके लिए कठिनाई खड़ी कर सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, और मौसम के प्रभाव से बचकर रहें ताकि आप स्वस्थ रहें और आर्थिक बोझ भी हल्का रहे।

वित्त - इस महीने कन्या राशि के जातकों के लिए किसी खास क्षेत्र में बड़ा निवेश करने के संकेत मिलते हैं, जिसका परिणाम भविष्य में सुखद रहेगा। अगर आप अपने व्यापार-व्यवसाय में बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो इस महीने थोड़ा इंतजार करें; अभी बदलाव करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। बड़ी रकम किसी अपरिचित व्यक्ति को देने से बचें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है।

कैरियर - यह महीना कैरियर के लिहाज से आपके लिए अपेक्षाकृत रहेगा. जिन परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, उनमें आपको सफलता मिलने की संभावना बने रहने की उम्मीद है. साथ ही जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां निकट भविष्य में आपको मार्गदर्शक व्यक्ति का संपर्क प्राप्त हो सकता है जो आपकी करियर यात्रा में मार्गदर्शन देगा. ऐसे मार्गदर्शक के अनुभव और सलाह आपके कौशल को निखारेंगे और आपको करियर के क्षेत्र में स्पष्ट दिशा प्रदान करेंगे.

लव - यह महीना प्यार और रोमांस के लिए काफी खास रहने वाला है। आपके लव पार्टनर के साथ आपकी अवधि थोड़ा अधिक प्रफुल्लित और खुशहाल रहेगी, और आप दोनों के बीच रोमांस का माहौल बनेगा। साथ ही आप लोग मिलकर अपने साथी के साथ कहीं घूमने की योजना भी बना सकते हैं, जिसे आप दोनों आनंदित ढंग से एन्जॉय करेंगे।

मौसम का भी भरपूर आनंद उठाने के मौके इस महीने खुलेंगे, जिससे आपके लव लाइफ में सुखद और रोमांचक पल आयेंगे। इस महीने आपको कोई खुशखबरी भी आपके पार्टनर से मिल सकती है, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी।

तुला

यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ कामों को लेकर कार्यस्थल पर आपके लोगों से मतभेद बढ़ सकते हैं। फिर भी आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा; पुराना कर्ज आदि इस महीने उतर सकता है, जिससे आप खुद को काफी सहज महसूस करेंगे। इस महीने किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ होगा।

अपने पुराने व्यवसाय में आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है, जिससे आपका रुका हुआ कार्य फिर से गति पकड़ लेगा। नौकरी करने वालों के लिए यह महीना उत्तम रहने वाला है! इस महीने व्यर्थ के खर्चों से बचें और शत्रु पक्ष से खुद की सुरक्षा रखें। इस महीने मांगलिक कार्य के योग बनेगे और परिवार में आनंद के अवसर नज़र आएंगे; घर में कोई नया मेहमान आ सकता है।

स्वास्थ्य - यह महीना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ संकेत लेकर आया है। आप गंभीर बीमारी से निजात पा सकते हैं और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहेंगे। खान-पान में संयम बनाए रखें और बाहरी भोजन से बचें। अपनी सेहत बनाये रखने के लिए नियमित व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं; इन दोनों के सहारे आप इस महीने स्वास्थ्य के मामले में भाग्यशाली रहेंगे।

वित्त - यह महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद फायदेमंद रहने वाला है। आपको एक खास ऑफर मिलेगा जिसे अपनाकर आप बड़ा निवेश कर सकते हैं, और साथ ही अपने व्यापार-व्यवसाय में इस महीना बड़े परिवर्तन करेंगे जिससे आपको उल्लेखनीय आर्थिक लाभ होंगे।

महीने के उत्तरार्ध में आपको एक बड़ी वित्तीय मदद मिल सकती है, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे। इससे आप आर्थिक रूप से खुद को और अधिक मजबूत महसूस करेंगे। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए यह समय आपके पक्ष में है।

करियर - यह महीना आपके करियर के लिए शानदार रहने वाला है. जिस क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने की पूरी संभावना है, और साथ ही आपकी पदोन्नति के भी संकेत दिख रहे हैं. इसके अलावा विदेश जाने के अवसर भी बन सकते हैं।

इस महीने कार्यक्षेत्र के चुनाव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी; पहले से स्थितियाँ स्पष्ट रहेंगी और आप अपने लक्ष्य के अनुरूप सही निर्णय ले पाएंगे. आपके लिए बड़े लाभ के संकेत हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है. करियर में मिलने वाली चाही गई सफलता के कारण आपका मन प्रसन्न और उत्साहित रहेगा

लव - यह महीना लव लाइफ वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. आपके पार्टनर इस महीने काफी खुश नजर आएंगे और वह आपको अपनी मां की बात भी सुना सकते हैं. साथ ही इस महीने आप दोनों मिलकर किसी विदेश यात्रा पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं, जिससे एक-दूसरे के साथ बिताने के लिए भरपूर समय मिलेगा और आपका रिश्ता और भी मधुर होगा।

वृश्चिक

यह महीना आम तौर पर अच्छा रहने की उम्मीद दिखाता है, पर स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना जरूरी है। परिवार में आपसी मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करें, ताकि आगे चलकर किसी बड़ी मुसीबत में न फंसना पड़े। इस महीने परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ने की आशंका बनी रह सकती है, जिससे आपका आर्थिक तनाव बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर भी नुकसान उठाने के योग बनते हैं, इसलिए हर वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें। इस दौरान किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं है।

अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर करने से बचें ताकि अनावश्यक अफरा-तफरी से बचा जा सके। हो सकता है कि इस महीने आपके किसी मित्र के साथ धोखा हो जाए, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाणी पर संयम बनाए रखें और घरेलू संकल्पों को भी मजबूत रखें। यात्रा करते समय सावधानी बरतें; लंबी यात्रा के समय अपने सामान और सुरक्षा का खास ध्यान रखें। परिस्थितियों के अनुसार योजना बनाएं और अनावश्यक जोखिम से बचें।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के लिहाज से इस महीने में सामान्य स्थिति बनाए रखने की उम्मीद है, पर मौसमी बीमारियों के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इससे उनकी पढ़ाई में रुकावट आ सकती है और कुछ बच्चों में मानसिक चिंता भी बनी रह सकती है। इसलिए इस महीने आपको भी अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा ताकि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें।

वित्त - यह माह आपके लिए कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। महीने के पहले हिस्से (पूर्वार्ध) में आपको किसी बड़ी कंपनी के साथ एक अहम डील करने का मौका मिल सकता है, जिससे पेशेवर क्षेत्र में लाभ के संकेत मजबूत होंगे। इसके साथ ही कार्यस्थल पर नई आशाओं और अवसरों के स्रोत भी बनेंगे, उत्तरार्ध में स्थिति में संतुलन बन सकता है और ऐसी जगह से भी आर्थिक सहयोग मिल सकता है, जो अब तक रुका पड़ा था। इस समय धन की प्राप्ति के संकेत भी स्पष्ट हो सकते हैं, जिससे आपकी नकदी प्रवाह में सुधार हो सकता है और वित्तीय स्थिति मजबूत नजर आएगी।

करियर - यह महीना करियर के बारे में थोड़े असमंजस भरा लग सकता है। अपनी योग्यता के अनुसार आप अपने काम के क्षेत्र का निर्णय स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस समय डिप्रेशन आदि से खुद को बचाने के लिए जरूरी है कि आप समझदारी से कदम उठाएं। किसी अनुभवी और विश्वसनीय सलाहकार से मिलकर अपने जीवन के लिए सही निर्णय लेने की कोशिश करें ताकि आगे की राह साफ और स्थिर हो सके।

लव - इस महीने आपके प्रेम संबंधों के लिए एक अहम समय होने वाला है। लव पार्टनर के साथ मिलकर आप अपनी जिंदगी के किसी बड़े फैसले पर विचार कर सकते हैं, जिसके सकारात्मक असर आने वाले समय में स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। इस अवधि में उनका एक खुशखबर भरा संदेश मिलने की भी संभावना बनती है, जो दोनों के बीच प्रेम और विश्वास को और गहरा कर देगा। आपसी समझ, समर्पण और सहयोग से यह माहौल और भी सौहार्दपूर्ण बनेगा, और रिश्ते में नयी ऊर्जा का संचार होगा।

धनु

इस महीने आपके लिए खास तरह के मौके सूर्य-चन्द्र के मिले जुले प्रभाव से सामने आ सकते हैं. राशि वालों के लिए यह समय लाभदायक साबित होगा और नए लोगों से मिलने के अवसर भी आपके रास्ते खोलेंगे. स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं और पारिवारिक सम्मान में वृद्धि होगी. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आप के लिए विशेष पद प्राप्ति की संभावनाएं बन सकती हैं. कार्यस्थल पर इस महीने लाभ के योग बनेंगे, जिससे आप अपने करियर में आगे बढ़ने के अवसर पाएंगे।

आप एक नए परियोजना पर काम शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए नई दिशाओं के द्वार खोल देगा. संपत्ति से जुड़े कार्यों में आपको लाभ मिलने की संभावना है और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा निवेश करने का विचार भी बन सकता है. शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए यह महीना शुभ संकेत दे रहा है; उनमें से जिनके पास सही दिशा-निर्देश होंगे, उन्हें लाभ हो सकता है. घरेलू जीवन में इस महीने मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, और धार्मिक यात्रा पर जाने का भी प्लान बन सकता है

स्वास्थ्य - इस महीने आपको सेहत के प्रति सावधानी बरतनी है. काम के अधिक बोझ और तेज भाग दौड़ की वजह से शारीरिक थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. मौसम के परिवर्तन के अनुसार अपने आहार पर भी नियंत्रण रखें और खराब मौसम में बाहर निकलने से बचें. अगर जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह लेने में देर न करें. इसे देखते हुए यह महीना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिलाजुला रहने की संभावना है.

वित्त - इस महीने आपके आय क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं। आपका कोई रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है, और इसमें आपके सहयोगी मित्रों का आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है। पार्टनरशिप आदि बनाने के दौरान अपने साथियों के चयन में सावधानी रखें; अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस महीने आपको कोई बड़ा ऑफर भी मिल सकता है, खासकर कार्यक्षेत्र में। आय के नए स्रोत बनेंगे, और अगर आप शेयर मार्केट में कारोबार करते हैं तो यह महीना आपके लिए ठीक-ठीक है।

कैरियर - इस महीनों में करियर के प्रयास कर रहे जातकों के लिए फायदेमंद संकेत दिख रहे हैं। आपके अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, और आपके व्यवहार से अधिकारी वर्ग आपकी प्रशंसा करेंगे। इसी के कारण संभवत: आपको पदोन्नति मिल सकती है। यह महीना आपके लिए सुखद रहने वाला है, क्योंकि आपकी कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण आपको उन्नति तक ले जाएगा।

लव - यह महीना लव लाइफ वालों के लिए कुछ उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। कुछ बातों को लेकर आपका लव पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकता है और उन बातों को जानकर वह आपसे दूरी भी बना सकता है। इस महीने आप दोनों के बीच समझ की कमी दिखाई दे सकती है और आपसी सामंजस्य बनाने में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। बेहतर होगा कि अपने पार्टनर के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाएं और बैठकर अपने संबंध के बारे में खुलकर चर्चा करें, ताकि आपके रिश्ते में बन रही दूरियों की स्थिति दूर हो सके और विच्छेद की संभावना टल सके।

मकर

यह महीना आपके लिए कई परेशानियाँ लेकर आ सकता है। परिवार में संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, इसलिए अपनी पर्सनल बातें दबाकर रखें। इस महीने व्यापार में बड़े लेनदेन सोच-समझकर करें और किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें; यह आपके लिए बड़ा नुकसान दे सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं संभव हैं जिन्हें समय पर नजरअंदाज न करें। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। इस महीने शत्रु पक्ष मजबूती से होंगे और आपके बनाए हुए योजना को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, परंतु आप उनसे उबरने में सफल रहेंगे। इस महीने किसी को बड़ी रकम उधार देना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा।

स्वास्थ्य - इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है, लेकिन आपकी जीवनसाथी के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है जिससे आप मानसिक तौर पर तनावग्रस्त महसूस करेंगे। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य कारणों से आपको अपने किसी परिचित से आर्थिक मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है।

वित्त - आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। व्यापार-व्यवसाय में समय ना दे पाने के कारण आपका काम बिगड़ सकता है, और आपके पार्टनर आपसे धोखा कर सकते हैं। इस महीने व्यापार-व्यवसाय में बड़े परिवर्तन करने से बचना ही ठीक रहेगा; इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सावधानीपूर्वक सोच-विचार करें। आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए आपको किसी से मदद लेनी पड़ सकती है।

कैरियर - यह महीना करियर बनाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. इस महीने आपको अपने करियर के लिए कई कठिन संघर्ष करने पड़ सकते हैं. संभव है कि आपके अधिकारी वर्ग आपके विरोध में खड़े हो जाएं, जिससे आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़े. बेहतर होगा कि आप अपने अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें. अपने कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करें

लव - यह महीना प्रेमी जोड़ों के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस समय आप दोनों के बीच आपसी समझ में कमी दिख सकती है और कुछ बातों पर बेवजह वाद-विवाद हो सकता है, जिससे आपके निजी जीवन में परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। ऐसे मौकों पर शांत रहना और बातचीत के जरिए ही समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करना बेहतर रहेगा।

कुंभ

इस महीने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आपको निजात मिल सकती हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। साथ ही, यह महीना आपके लिए रोज़गार और आर्थिक स्थिति के लिहाज़ से शुभ संकेत लेकर आ रहा है, नई प्रॉपर्टी खरीदने के अवसर बनेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में आपको आर्थिक लाभ के योग दिखेंगे। रुका हुआ धन भी इस समय मिलने की उम्मीद है, जिससे आपके वित्तीय हालात बेहतर होंगे।

इसके अलावा, कुछ नए लोगों के साथ मिलकर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, जिससे निकट भविष्य में लाभ की संभावना बनेगी। इस महीने किसी विशेष कार्य को लेकर आप थोड़ा चिंतित रहेंगे, लेकिन अंततः महीने के उतरते-उतरते आपके व्यापार का प्रदर्शन सुधरेगा और पूरा होगा। पारिवारिक दृष्टि से भी कुछ चिंता बनी रहने की आशंका है, खासकर अपने परिवार के किसी सदस्य की सेहत या स्थिति को लेकर।

स्वास्थ्य - इस महीने स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए शुभ संकेत हैं। आप किसी पुरानी बड़ी बीमारी से निजात पाने में सफल हो सकते हैं और परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ हल्की मौसमी बीमारियाँ दिखने की आशंका बन सकती है, पर इस महीने कोई विशेष बड़ी बीमारी सामने आने की संभावना कम ही दिखाई देती है। खान-पान पर संयम बनाए रखें

वित्त - इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति के लिए सुखद समाचार मिलने के संकेत हैं. दूसरों के मुकाबले आपको इस महीने लाभ होगा. आप अपने लिए किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं. आपके कार्य क्षेत्र में नया प्लांट लगाने या अन्य किसी नया प्रोजेक्ट को अमल में लाने का अवसर आ सकता है, जिससे क्षेत्रीय लाभ बढ़ेगा. पुराने कर्ज से मुक्ति पाने के भी योग बनते हैं. साथ ही इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में कोई नई बड़ी पार्टनरशिप डील हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी.

कैरियर - यह महीना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए सफलता से भरा रहेगा। जिस भी कार्य के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या करियर के अन्य क्षेत्रों में। आप जिसे भी क्षेत्र में से एक को पसंद कर के चुनना चाहेंगे, उसे प्राप्त करना आपके लिए सहज और आसान रहेगा। इस दौरान परिवार और मित्रों से आर्थिक सहयोग मिलने से आप अपने मनचाहे काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे, और आपकी मेहनत का फलों को आप वास्तविक रूप में देख सकेंगे।

लव - इस महीने लव-लाइफ के लिए खास मौका है। पार्टनर के साथ आप इस समय पूरी तरह से मजा उठा पाएंगे और वह आपके पक्ष में रहेगा। इस महीने आप अपने साथी के साथ किसी हिल स्टेशन या ऐसी जगह घूमने जा सकते हैं, जहाँ आप दोनों आनंद उठा सकें। समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। अगर अभी तक आपने अपने दिल की बात अपने साथी से नहीं कही है, तो यह अवसर आपके लिए बिलकुल सही है

मीन

यह महीना आपके लिए सामान्यतः संतुलित मात्रा में लाभ देगा, लेकिन कुछ कारणों से निराशा भी हाथ लग सकती है. विचार किए गए काम पूरे न हो पाने से मन थोड़ा नकारात्मक हो सकता है. इस दौरान नया काम या क्षेत्र खोजने की कोशिश भी चलती रहेगी. अपने मन की बात किसी से कहने से बचें, नहीं तो आपके बनने वाले अवसरों में बाधा आ सकती है. स्वास्थ्य के मामलों में कुछ परेशानी रहने की संभावना है, जिससे आपका दिन थोड़ा हल्का-फुल्का रहेगा. खर्चे भी बढ़ सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है. नौकरी वालों के लिए यह महीना उतार-चढ़ाव वाला रहेगा और अधिकारिक स्तर पर कुछ मतभेद भी सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है

स्वास्थ्य - यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य रहेगा. मौसम के अनुसार कुछ बीमारियाँ आपकी पकड़ में आ सकती हैं, इसलिए अपने खान-पान पर थोड़ा ध्यान दें. वर्षा के मौसम के कारण बाहर निकलने से बचना बेहतर होगा ताकि आप संक्रमण से बच सकें. इस महीने आप अपने जीवनसाथी और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा तनावग्रस्त रह सकते हैं, इसलिए घर के भीतर साफ-सफाई और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. लक्षणों पर नज़र रखें और जरूरत पड़ने पर त्वरित चिकित्सकीय सलाह लें.

वित्त - यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति में नरमी लाएगा, जिससे आपको किसी परिचित व्यक्ति से मदद मांगनी पड़ सकती है. व्यापार-व्यवसाय में बड़े नुकसान के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रभाव से भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी और आपको रिकवर होने में काफी वक्त लग सकता है. इसलिए इस अवधि में बड़ा जोखिम उठाने से बचना बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव करना आपके लिए हितकारी नहीं होगा.

कैरियर - आर्थिक तंगी के कारण इस महीने आपके करियर में कई मुश्किलें सामने आ सकती हैं, यह महीना करियर के लिहाज से काफी उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। एक गलत फैसले से आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर होकर करियर के लिए सकारात्मक कदम उठाने जरूरी हैं।

लव - यह महीना लव लाइफ के लिए। प्रेमी-प्रेमिका में थोड़ा तनाव बन सकता है क्योंकि आपका पार्टनर कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज़ हो सकता है, और साथ ही परिवार की तरफ से भी विरोध का सामना हो सकता है। ऐसे समय में समस्याओं की मात्रा बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप अपने लव पार्टनर की मन की बात समझने की कोशिश करें