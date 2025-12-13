मेरी खबरें
    Mehandipur Balaji Temple: यहां दर्शन से मिलती है भूत-प्रेत बाधाओं से मुक्ति, जानें इतिहास और दर्शन के नियम

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 05:28:55 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 06:35:12 PM (IST)
    HighLights

    1. राजस्थान में है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर।
    2. यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है।
    3. इस मंदिर से जुड़े हैं कई चमत्कारी रहस्य।

    धर्म डेस्क। भगवान हनुमान को संकटमोचन कहा जाता है, क्योंकि उनकी उपासना से भक्तों के जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को समर्पित ऐसे ही चमत्कारी मंदिरों में से एक है राजस्थान का प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर।

    यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने रहस्यों और मान्यताओं के कारण भी देश-विदेश में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहां दर्शन करने से भूत-प्रेत, नकारात्मक शक्तियों और मानसिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है।

    रहस्यों से घिरा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर

    राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार, एक समय यह इलाका घने जंगलों से घिरा था और यहां जंगली जानवरों का बसेरा हुआ करता था। यही कारण है कि इस स्थान को आज भी रहस्यमय माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं पर स्वयं बालाजी महाराज की विशेष कृपा होती है।


    स्वयं प्रकट हुई थी बालाजी की प्रतिमा

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मेहंदीपुर बालाजी में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा किसी कलाकार द्वारा बनाई गई नहीं है, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले बालाजी महाराज ने दो पहाड़ियों के बीच दैवीय लीला के माध्यम से प्राकट्य दिया। तभी से यहां उनकी पूजा-अर्चना होती आ रही है और यह स्थान सिद्धपीठ के रूप में जाना जाने लगा।

    भूत-प्रेत बाधा से मुक्ति की मान्यता

    मेहंदीपुर बालाजी मंदिर विशेष रूप से उन लोगों के लिए जाना जाता है, जो भूत-प्रेत, ऊपरी बाधा या नकारात्मक शक्तियों से परेशान होते हैं। यहां होने वाले विशेष कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। भक्तों का विश्वास है कि बालाजी महाराज की कृपा से मानसिक और आत्मिक कष्टों से राहत मिलती है।

    बाल रूप में होते हैं बालाजी के दर्शन

    इस मंदिर में हनुमान जी बाल रूप में विराजमान हैं। यहां प्रतिदिन विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। श्रद्धालु बालाजी महाराज से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और जीवन में सुख-शांति की कामना करते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती।

    विशेष भोग और आरती

    मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में सुबह और शाम विशेष आरती होती है। इस दौरान बालाजी महाराज को चोला चढ़ाया जाता है और लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। हालांकि, यहां की एक अनोखी मान्यता है कि मंदिर का प्रसाद घर नहीं ले जाना चाहिए।

    मंदिर से जुड़े खास नियम

    • मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है।

    • मंदिर से प्रसाद या कोई भी खाने-पीने की वस्तु घर नहीं लानी चाहिए।

    • दर्शन से लगभग एक सप्ताह पहले प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन वर्जित है।

    • श्रद्धालुओं को ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का पालन करने की सलाह दी जाती है।

    मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आज भी आस्था, विश्वास और रहस्यों का अद्भुत संगम माना जाता है, जहां भक्त पूरी श्रद्धा के साथ आकर बालाजी महाराज से संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं।

    अस्वीकरण - इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

