Mehandipur Balaji Temple: यहां दर्शन से मिलती है भूत-प्रेत बाधाओं से मुक्ति, जानें इतिहास और दर्शन के नियम

धर्म डेस्क। भगवान हनुमान को संकटमोचन कहा जाता है, क्योंकि उनकी उपासना से भक्तों के जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को समर्पित ऐसे ही चमत्कारी मंदिरों में से एक है राजस्थान का प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर।

यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने रहस्यों और मान्यताओं के कारण भी देश-विदेश में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहां दर्शन करने से भूत-प्रेत, नकारात्मक शक्तियों और मानसिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। रहस्यों से घिरा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार, एक समय यह इलाका घने जंगलों से घिरा था और यहां जंगली जानवरों का बसेरा हुआ करता था। यही कारण है कि इस स्थान को आज भी रहस्यमय माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं पर स्वयं बालाजी महाराज की विशेष कृपा होती है।

स्वयं प्रकट हुई थी बालाजी की प्रतिमा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मेहंदीपुर बालाजी में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा किसी कलाकार द्वारा बनाई गई नहीं है, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले बालाजी महाराज ने दो पहाड़ियों के बीच दैवीय लीला के माध्यम से प्राकट्य दिया। तभी से यहां उनकी पूजा-अर्चना होती आ रही है और यह स्थान सिद्धपीठ के रूप में जाना जाने लगा। भूत-प्रेत बाधा से मुक्ति की मान्यता मेहंदीपुर बालाजी मंदिर विशेष रूप से उन लोगों के लिए जाना जाता है, जो भूत-प्रेत, ऊपरी बाधा या नकारात्मक शक्तियों से परेशान होते हैं। यहां होने वाले विशेष कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। भक्तों का विश्वास है कि बालाजी महाराज की कृपा से मानसिक और आत्मिक कष्टों से राहत मिलती है।