    बुध गोचर से बना श्रीलक्ष्मीनारायण योग, इन छह राशियों की चमकेगी किस्मत, खूब मिलेगा धन

    23 नवंबर को तुला राशि में बुध के गोचर से शुभ लक्ष्मी नारायण योग बना है। बुध के विशाखा नक्षत्र (गुरु के स्वामित्व) में प्रवेश से कई राशियों को व्यापार, करियर और आर्थिक लाभ के योग मिलेंगे। यह परिवर्तन 30 नवंबर तक विशेष रूप से शुभ प्रभाव देगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 01:29:08 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 01:29:08 PM (IST)
    बुध गोचर का छह राशियों को मिलेगा लाभ। (फाइल फोटो)

    1. बुध गोचर से बना शुभ लक्ष्मी नारायण योग।
    2. बुध ने प्रवेश किया तुला राशि में 23 नवंबर।
    3. विशाखा नक्षत्र प्रवेश से बढ़े शुभ प्रभाव।

    धर्म डेस्क। पंचांग के अनुसार 23 नवंबर को तुला राशि में बुध का गोचर से बहुत ही शुभ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हुआ है। ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया की बुध मंगलदेव की राशि वृश्चिक में वक्री हो चुके हैं। 23 को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 30 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे।

    उसके बाद छह दिसंबर को फिर से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। बुध का यह गोचर 23 नवंबर, रविवार को शाम 7 बजकर 58 मिनट पर हुआ है। शुक्र दो नवंबर से छह दिसंबर तक तुला राशि में ही रहेंगे।


    बुध ग्रह का गुरु के नक्षत्र में प्रवेश

    • ज्योतिष शास्त्र अनुसार, ग्रह समय-समय पर गोचर और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, जिसका व्यापक प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि बुध देव 22 नवंबर के दिन विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं।

    • इस नक्षत्र के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। ऐसे में बुध का गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कुछ राशियों को लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही इन राशियों के लोगों को व्यापार में लाभ और करियर में तरक्की के योग बन रहे है।

    इन राशियों को मिलेगा लाभ

    • मेष: बुध का गोचर धन और वाणी के भाव में होगा, जो आर्थिक लाभ और करियर में सफलता दिलाएगा। l

    • वृषभ: यह गोचर आपके लिए आर्थिक सुदृढ़ता और शत्रुओं पर विजय दिला सकता है।

    • मिथुन: बुध का यह गोचर आपके राशि के लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। l

    • कर्क: आपके लिए यह गोचर सुख, शांति और संपत्ति का लाभ दे सकता है।

    • कन्या: आपके लिए यह गोचर विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। व्यापार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं।

    • धनु: यह गोचर लाभ और आय के भाव में होगा, जिससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।

