बुध गोचर से बना श्रीलक्ष्मीनारायण योग, इन छह राशियों की चमकेगी किस्मत, खूब मिलेगा धन

धर्म डेस्क। पंचांग के अनुसार 23 नवंबर को तुला राशि में बुध का गोचर से बहुत ही शुभ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हुआ है। ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया की बुध मंगलदेव की राशि वृश्चिक में वक्री हो चुके हैं। 23 को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 30 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे।