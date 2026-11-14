धर्म डेस्‍क। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्‍योंकि इसके आधार पर ही आपके आचार-विचार-व्‍यवहार-आचरण पर विचार किया जाता है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि केतु प्रधान जातक की विचारधारा कैसी होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आठवें घर में केतु के होने का क्‍या प्रभाव पड़ता है। पंडित दीपक के पाराशर ने इस पर प्रकाश डाला है। पढ़ें।

अष्टम भाव में केतु हो तो जातक को अपने विचारों,आशंकाओं,गुप्त विषयों और अचानक लिए जाने वाले निर्णयों को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कई बार जातक छोटी सी बात को भी रहस्य या षड्यंत्र समझने लगता है। बिना पर्याप्त प्रमाण के किसी पर संदेह करना और मन में निष्कर्ष बना लेना मानसिक अशांति तथा संबंधों में दूरी का कारण बन सकता है। अपनी आशंकाओं को सत्य मानने से पहले वास्तविकता की जांच अवश्य करें।

दूसरी बात

अपनी निजी और आर्थिक बातों को हर किसी के साथ साझा न करें। पैतृक संपत्ति, उत्तराधिकार और परिवार की साझा संपत्ति के मामलों में विशेष सावधानी रखें। किसी भी दस्तावेज पर बिना समझे हस्ताक्षर न करें और आर्थिक लेन देन में लिखित प्रमाण अवश्य रखें।

तीसरी बात

तंत्र-मंत्र, गूढ़ साधना और आध्यात्मिक अनुभवों के प्रति अनावश्यक आकर्षण या भय न रखें।।किसी के चमत्कारों और सिद्धियों के दावों से प्रभावित होकर अपनी बुद्धि को उसके अधीन न करें।

बिना योग्य मार्गदर्शन के कठिन साधनाएं और प्रयोग करने से बचें। किसी भी अनुभव को बिना समझे चमत्कार मान लेना उचित नहीं है।

चौथी बात

स्वास्थ्य से जुड़ी किसी परेशानी को भाग्य या ग्रहों का प्रभाव मानकर अनदेखा न करें। अचानक कोई परिस्थिति उत्पन्न होने पर घबराकर निर्णय लेने के बजाय धैर्य रखें और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें।

पांचवीं बात

किसी भी संबंध को संदेह अथवा आवेश में आकर अचानक समाप्त न करें। केतु के प्रभाव में कभी कभी व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अलग कर लेता है और बाद में उसे अपने निर्णय का मूल्य समझ आता है।।एकांत अच्छा है लेकिन एकांत के नाम पर अपने प्रियजनों और जिम्मेदारियों से विमुख न हों। संबंधों में कोई समस्या हो तो पहले बातचीत और समझदारी से उसका समाधान खोजने का प्रयास करें।