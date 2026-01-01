Masik Rashifal January 2026: करियर, प्यार और पैसा... 12 राशियों के लिए क्या लेकर आया है नए साल का पहला महीना, जानिए

धर्म डेस्क: यह महीना सभी 12 राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। ग्रहों की बदलती स्थिति के कारण जहां मिथुन और मकर राशि वालों को आर्थिक और पारिवारिक मोर्चे पर बड़ी खुशियाँ मिलने वाली हैं, वहीं मेष और कर्क राशि के जातकों को मानसिक तनाव और करियर की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति इस महीने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वृश्चिक और सिंह राशि के लिए करियर में नए अवसर और मान-सम्मान के प्रबल योग बन रहे हैं।

मेष- यह महीना आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। इस दौरान कुछ पारिवारिक समस्याएँ आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। महीने के पूर्वार्ध में किसी प्रशासनिक या सरकारी कार्य में उलझाव की स्थिति बन सकती है। आप पर मिथ्या आरोप लगने की संभावना है, अतः सावधान और सतर्क रहें। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। इस दौरान किसी बड़ी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। कार्य की अधिकता के कारण जीवनसाथी और बच्चों से कुछ मतभेद हो सकते हैं। हालांकि इस महीने आपको किसी बड़े कार्य या प्रोजेक्ट का ऑफर मिल सकता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा।

वित्त - इस महीने आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन अपने परिश्रम और सूझ-बूझ से आप स्थिति को दोबारा मजबूत करने में सफल रहेंगे। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में व्यापार-व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा तथा किसी बड़े निवेश में भागीदारी का अवसर भी मिल सकता है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना कुछ कष्टदायक रह सकता है। किसी पुराने रोग के उभरने की संभावना है, जिससे शारीरिक परेशानी हो सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। मौसमी बीमारियों से आप और आपका परिवार प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए विशेष सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। महीने की शुरुआत में किसी मौसमी बीमारी की चपेट में आने की संभावना है, जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर मानसिक चिंता बनी रह सकती है। महीने के उत्तरार्ध में कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। खानपान पर नियंत्रण रखें तथा योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें इससे स्वास्थ्य में सुधार होगा।

वृषभ - इस महीने की शुरुआत में अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में लगातार प्रयास और मेहनत आपको महत्वपूर्ण सफलता दिला सकती है। परिवार में पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने की योजना बन सकती है, जिससे घर का वातावरण प्रसन्नतापूर्ण रहेगा और बच्चों में विशेष खुशी देखने को मिलेगी। इस महीने आप किसी बड़े विवाद से मुक्त हो सकते हैं, जिससे मानसिक रूप से स्वयं को अधिक मजबूत महसूस करेंगे। परिवार के साथ मिलकर किसी नए कार्य या भविष्य की योजना पर विचार हो सकता है। सुख-सुविधाओं में वृद्धि के लिए नया वाहन या नया भवन खरीदने हेतु बड़ा निवेश करने के योग भी बन रहे हैं।

लव लाइफ - इस महीने आपकी लव लाइफ में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके व्यवहार के कारण पार्टनर आपसे कुछ दूरी बना सकता है। आपका साथी आपके साथ समय बिताना चाहता है और आपका सहयोग अपेक्षित है। इसलिए अपने पार्टनर को समय दें, उनकी भावनाओं को समझें और उनका ख्याल रखें।

करियर - करियर के लिहाज से यह महीना भी उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। इस दौरान आपको अपने करियर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। कुछ अड़चनों के कारण सफलता में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन अंततः सफलता निश्चित है।

लव - इस महीने प्रेम जीवन से जुड़े जातकों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। यदि अब तक परिवार आपके संबंध को स्वीकार नहीं कर रहा था, तो यह समय अनुकूल सिद्ध होगा। पुरानी बातों को भुलाकर परिवार आपके रिश्ते को स्वीकार कर सकता है। आपका पार्टनर आपके साथ सुरक्षित और सुखद महसूस करेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

कैरियर - कैरियर के लिए प्रयासरत जातकों के लिए यह महीना लाभदायक सिद्ध होगा। अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपके अच्छे व्यवहार व कार्यशैली से वे प्रसन्न रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप पदोन्नति या जिम्मेदारियों में वृद्धि के योग बन सकते हैं। कार्य के प्रति आपका समर्पण और मेहनत आपको निरंतर प्रगति दिलाएगी।

वित्त - इस महीने आय के क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं। कोई रुका हुआ कार्य पुनः शुरू हो सकता है, जिसमें सहयोगी मित्रों से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी. पार्टनरशिप में कार्य करते समय अपने साथियों का चयन सोच-समझकर करें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है और आय के नए स्रोत विकसित होंगे। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है।

मिथुन - यह महीना मिथुन राशि वालों के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। इस दौरान आपको कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे आप और आपका परिवार प्रसन्न रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की नौकरी लगने से आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। इस महीने आप पत्नी और बच्चों के साथ भरपूर समय बिता पाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंध और मजबूत होंगे। महीने के मध्य में प्रॉपर्टी अथवा भूमि से संबंधित किसी बड़े निवेश के योग बन रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में प्राप्त होंगे। महीने के पूर्वार्ध में कुछ छोटी-मोटी परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन उत्तरार्ध आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है, जिससे रुके हुए कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। किसी पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा। खानपान में संयम रखें और बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें। नियमित योग, व्यायाम और दिनचर्या में अनुशासन अपनाने से आप स्वयं को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे।

वित्त - आर्थिक रूप से यह महीना अत्यंत शुभ रहेगा। आपको कोई विशेष अवसर या ऑफर मिल सकता है, जिसमें निवेश करना लाभदायक सिद्ध होगा। व्यापार-व्यवसाय में इस महीने बड़े बदलाव कर सकते हैं, जिससे अच्छा मुनाफा होगा। महीने के उत्तरार्ध में आर्थिक सहायता या अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आय के नए स्रोत विकसित होंगे और आप स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। शेयर बाजार में निवेश के लिए भी समय अनुकूल है।

करियर - करियर के क्षेत्र में यह महीना सफलता दिलाने वाला रहेगा। जिस क्षेत्र में आप प्रयासरत हैं, उसमें उल्लेखनीय प्रगति होगी। पदोन्नति या मान-सम्मान प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। सही करियर विकल्प चुनने में कोई दुविधा नहीं रहेगी और मनचाहा परिणाम प्राप्त होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

लव लाइफ - प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अत्यंत अनुकूल रहेगा। आपका पार्टनर आपके साथ प्रसन्न रहेगा और आपसी समझ में वृद्धि होगी। पार्टनर अपने परिवार, विशेषकर माता से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बात साझा कर सकता है। इस महीने साथ में यात्रा, विशेषकर विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जिससे आप दोनों को एक-दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का अवसर मिलेगा।

कर्क - इस महीने आप कार्य की तलाश को लेकर कुछ परेशान दिखाई दे सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में पारिवारिक समस्याओं के कारण मन अशांत रह सकता है। यह समय आपके लिए अत्यधिक परिश्रम वाला रहेगा। जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, उसमें सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस महीने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंता बनी रह सकती है। इसी कारण पत्नी से विचार-विमर्श कर आप निवास स्थान परिवर्तन का निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह निर्णय सकारात्मक रहेगा। घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा तथा परिवार में किसी धार्मिक आयोजन की योजना भी बन सकती है। महीने के उत्तरार्ध में कार्य के सिलसिले में बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के मामले में यह महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वयं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है, जिससे आर्थिक दबाव और बच्चों की पढ़ाई से संबंधित परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। समय रहते स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।

वित्त - इस महीने आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि महीने के अंतिम समय में बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शुरुआती दिनों में विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। व्यापार-व्यवसाय में बना-बनाया काम बिगड़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। किसी बड़े सौदे या अवसर के हाथ से निकल जाने की भी संभावना है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें।

करियर - करियर के क्षेत्र में यह महीना अत्यधिक भागदौड़ वाला रहेगा। कड़ी मेहनत के बावजूद मनचाही सफलता मिलने में देरी हो सकती है। हालांकि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें और प्रयास में कोई कमी न छोड़ें। शीघ्र ही आपके परिश्रम का फल मिलने वाला है।

लव लाइफ - लव लाइफ में इस महीने आपको अपने पार्टनर के साथ कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। संभव है कि परिवार आपके संबंध को स्वीकार न करे, जिसके कारण आप दोनों को कुछ समय परिवार से दूरी बनानी पड़े। आर्थिक स्थिति के चलते भी आपको कई प्रकार के समझौते करने पड़ सकते हैं। धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में आपके रिश्ते को मजबूत करेगा।

सिंह - इस महीने आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप पूरी निष्ठा और सामर्थ्य के साथ निभाएंगे। आपके कार्य करने की शैली और समर्पण को देखकर अधिकारी वर्ग और व्यावसायिक साझेदार आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसके फलस्वरूप आपको सम्मान और पदोन्नति मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हालाँकि पारिवारिक दृष्टि से यह महीना कुछ उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। माता-पिता के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल प्रभावित हो सकता है। संयम और संवाद से स्थिति को संभालने का प्रयास करें। इस महीने प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश करने का विचार आ सकता है, लेकिन कोई भी निर्णय सोच समझकर लें। जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है। महीने के दौरान जीवनसाथी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने या यात्रा का योग भी बन रहा है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सावधानी की मांग करता है। किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने की संभावना है, जिससे शारीरिक कष्ट हो सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है। मौसम के अनुसार दिनचर्या रखें और खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें।

वित्त - कार्य क्षेत्र में इस महीने आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मी या व्यावसायिक साझेदार आपके विरुद्ध हो सकते हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, संबंध टूटने की स्थिति भी बन सकती है। आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस होगी, इसलिए इस महीने किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम उठाने से बचें।

कैरियर - करियर के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह महीना सफलता से भरा रहेगा। जिस कार्य या क्षेत्र के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। शिक्षा और करियर से जुड़े निर्णयों में आपको सही दिशा मिलेगी। परिवार और मित्रों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होने से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे।

लव - लव लाइफ के लिए यह महीना खुशखबरी लेकर आएगा। यदि आप एकतरफा प्रेम में हैं, तो इस महीने आपका पार्टनर आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। इससे प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आप अपने साथी के साथ आनंदमय समय बिताएंगे।

कन्या - इस महीने कन्या राशि वालों को अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। लंबे समय से जिस कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वह इस महीने पूर्ण हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा का योग बन रहा है। इस यात्रा के दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो भविष्य में आपके लिए सफलता के नए मार्ग खोलेगी। पारिवारिक दृष्टि से यह महीना अनुकूल रहेगा। पुराने मतभेद समाप्त होंगे और परिवार में आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम बन सकता है। परिवार में नए सदस्य के आगमन के संकेत हैं, जिससे घर का वातावरण आनंदमय रहेगा। मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य को लेकर यह महीना सतर्कता का है। किसी पुरानी बीमारी के फिर से उभरने की संभावना बनी हुई है। स्वयं के साथ-साथ पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रह सकती है। मौसम के अनुसार सावधानी बरतें और खान-पान को संतुलित रखें।

वित्त - वित्तीय दृष्टि से यह महीना चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहना आवश्यक है। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संबंधों में तनाव या अलगाव की स्थिति बन सकती है। आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा, इसलिए कोई बड़ा निवेश या जोखिम लेने से बचें।

कैरियर - करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों को इस महीने सफलता मिलेगी। जिस क्षेत्र को चुनने को लेकर आप असमंजस में थे, उस पर निर्णय लेना आसान होगा। शिक्षा और करियर से जुड़े प्रयास सफल होंगे। परिवार और मित्रों से आर्थिक सहयोग मिलने से आप अपने मनचाहे कार्य को पूरा कर पाएंगे।

लव लाइफ - लव लाइफ के लिए यह महीना सुखद रहेगा। एकतरफा प्रेम करने वालों के लिए समय अनुकूल है। आपका लव पार्टनर आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, जिससे प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। इस महीने आप अपने साथी के साथ आनंद और रोमांस से भरपूर समय बिताएंगे।

तुला - यह महीना तुला राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। माह के उत्तरार्ध में आपको कोई बड़ी सफलता प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ और विरोधियों की सक्रियता बनी रह सकती है, लेकिन आपकी कार्यकुशलता और समझदारी के चलते आप सभी बाधाओं को पार करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक दृष्टि से यह महीना शुभ है। लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक मतभेद समाप्त हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। पत्नी और बच्चों के लिए गिफ्ट, ज्वेलरी या वस्त्र की खरीदारी संभव है। माह के उत्तरार्ध में कहीं बाहर यात्रा का भी योग बन रहा है। हालाँकि कुछ बातों को लेकर दांपत्य जीवन में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना कुछ चिंताजनक रह सकता है। माता-पिता या बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह महीना लाभकारी है। किसी बड़ी पार्टनरशिप से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। व्यापार-व्यवसाय में बड़े निवेश का मन बनेगा और कहीं से अचानक आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। कार्यक्षेत्र में बड़े समझौते आपके पक्ष में रहेंगे। नया व्यवसाय शुरू करने का भी योग है।

करियर - करियर के लिए यह महीना उत्कृष्ट है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और मनचाहा क्षेत्र प्राप्त हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

लव - प्रेम जीवन में कुछ गलतफहमियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे दूरी बढ़ने की आशंका है। यदि समय रहते संवाद नहीं किया गया तो कोई तीसरा व्यक्ति लाभ उठा सकता है। बेहतर होगा कि बैठकर शांतिपूर्वक बात करें, गलती स्वीकारने में संकोच न करें और वाणी पर संयम रखें। ऐसा करने से संबंधों में पुनः मधुरता आएगी।

वृश्चिक - इस महीने वृश्चिक राशि वालों को कुछ बड़ा करने का अवसर प्राप्त होगा। जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे, उसमें महत्वपूर्ण सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। माह के पूर्वार्ध में पदोन्नति या विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता के कारण किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यद्यपि कार्यक्षेत्र में विरोधियों से चुनौती मिल सकती है, लेकिन आप उन्हें स्वीकार कर सफलता प्राप्त करेंगे।

परिवार के लिए आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने में आप सफल रहेंगे। पत्नी और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु एफडी या निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश की भी योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मौसमी बीमारियों के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। इससे मानसिक चिंता हो सकती है। स्वयं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें।

वित्त - आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। माह के पूर्वार्ध में किसी बड़ी कंपनी से डील होने की संभावना है, जिससे आय के नए स्रोत बनेंगे। उत्तरार्ध में रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग हैं।

करियर - करियर को लेकर इस महीने कुछ दुविधा और मानसिक तनाव रह सकता है। अपनी योग्यता के अनुसार निर्णय न ले पाने से परेशानी बढ़ सकती है। इस समय डिप्रेशन से बचें और किसी अनुभवी सलाहकार से मार्गदर्शन लेकर ही महत्वपूर्ण निर्णय लें।

लव - प्रेम जीवन में यह महीना निर्णायक सिद्ध हो सकता है। लव पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आगे देखने को मिलेगा। पार्टनर से कोई खुशखबरी मिलने के योग हैं, जिससे आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा।

धनु - इस माह धनु राशि वालों के लिए समय मिला-जुला रहने वाला है। माह के पूर्वार्ध में कोई दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। किसी निकट संबंधी के स्वास्थ्य या उनसे जुड़ा कोई कष्टदायक विषय आपको परेशान कर सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, अन्यथा दुर्घटना की आशंका बन रही है।

माह के उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ कुछ बेहतर होंगी। किसी बड़े कार्य में सहयोगी बनने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में लाभ की स्थिति बनेगी। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान या विशेष पद की प्राप्ति संभव है। हालांकि न्यायालय से जुड़े मामलों में सावधानी आवश्यक है, नुकसान की संभावना बनी हुई है। पारिवारिक मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी अपरिचित व्यक्ति से अपने निजी विषय साझा न करें।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु मौसम के कारण सर्दी-जुकाम या वायरल जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। खान-पान पर नियंत्रण रखें और वर्षा में भीगने से बचें। जीवनसाथी एवं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है।

वित्त - आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस हो सकती है। किसी परिचित से आर्थिक सहायता लेनी पड़ सकती है। व्यापार-व्यवसाय में घाटे के संकेत हैं, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं। इस माह कोई बड़ा जोखिम न लें और कार्यक्षेत्र में परिवर्तन से बचें।

कैरियर - यह महीना उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। आर्थिक दबाव के कारण निर्णय लेने में भ्रम हो सकता है। कोई गलत फैसला आपकी मेहनत को प्रभावित कर सकता है, इसलिए धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें।

लव - प्रेम जीवन में तनाव रह सकता है। परिवार की ओर से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक दबाव बढ़ेगा। हालांकि आपका पार्टनर आपके साथ रहेगा। इस माह प्रेम संबंध को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।

मकर - मकर राशि वालों के लिए यह महीना शनि की साढ़ेसाती के सकारात्मक प्रभाव के कारण लाभकारी रहेगा। कोई पुराना विवाद समाप्त होगा और परिवार में सुख-शांति का माहौल बनेगा। कहीं से बड़ा आर्थिक लाभ या संपत्ति प्राप्त होने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव का विचार बन सकता है। सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है, हालांकि विरोधियों की संख्या भी बढ़ेगी। अपमान या षड्यंत्र से सावधान रहें। माह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे तथा वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा। माह की शुरुआत में मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है। माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। उत्तरार्ध में पुरानी बीमारी उभर सकती है। योग, प्राणायाम और संतुलित आहार से लाभ होगा।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह महीना शुभ है। नए कार्यों की शुरुआत में सफलता मिलेगी। मित्रों और सहयोगियों से आर्थिक सहायता मिल सकती है। व्यापार में कोई बड़ी पार्टनरशिप या डील संभव है, जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा।

कैरियर - कैरियर के लिए प्रयासरत जातकों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी। मनचाही नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। उत्तरार्ध में वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा अधिकारियों से मतभेद बढ़ सकते हैं।

लव लाइफ - प्रेम जीवन के लिए यह महीना अनुकूल है। पार्टनर के साथ घूमने-फिरने का योग बनेगा। यदि अब तक आपने अपने मन की बात नहीं कही है, तो यह समय उपयुक्त है। हालांकि, पहले अपने साथी की भावनाओं को समझना आवश्यक है, अन्यथा एकतरफा प्रेम परेशानी का कारण बन सकता है।

कुंभ - यह महीना कुंभ राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। स्वास्थ्य, पारिवारिक और मानसिक स्तर पर कुछ चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए हर निर्णय सोच समझकर लें। शत्रु पक्ष सक्रिय रहेगा, जिससे बनते कार्यों में बाधा आ सकती है। मानसिक असंतुलन के कारण तनाव बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए महीना सामान्य से ठीक रहेगा, जबकि व्यापार में स्थिति स्थिर बनी रहेगी। भूमि या रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों में निवेश के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। स्वयं के स्वास्थ्य के साथ-साथ जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है। इससे आर्थिक दबाव और बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ सकता है। समय रहते चिकित्सकीय सलाह लेना लाभकारी रहेगा।

वित्त - आर्थिक रूप से महीने की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रह सकती है। विरोधियों के कारण नुकसान या बना-बनाया कार्य बिगड़ने की संभावना है। किसी बड़े सौदे या अवसर के हाथ से निकलने का भी योग बन रहा है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लाभ प्राप्त होगा।

कैरियर - करियर के क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, फिर भी मनचाही सफलता मिलने में देरी संभव है। हताश न हों और निरंतर प्रयास करते रहें शीघ्र ही आपके परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा।

लव - प्रेम संबंधों में इस महीने कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। परिवार की असहमति के कारण तनाव की स्थिति बन सकती है। आर्थिक कारणों से भी कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। धैर्य और संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा।

मीन - यह महीना मीन राशि वालों के लिए सामान्य से अच्छा रहेगा। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन आर्थिक सहयोग या लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। पारिवारिक जीवन में मतभेद संभव हैं, विशेषकर जीवनसाथी और ससुराल पक्ष से।

स्वास्थ्य - स्वयं का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जीवनसाथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। इसके कारण मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। आवश्यकता पड़ने पर परिचितों से आर्थिक सहायता लेनी पड़ सकती है।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह महीना शुभ रहेगा। व्यापार में लाभ के योग बनेंगे।