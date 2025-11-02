Monthly Horoscope November 2025: इन राशियों को नवंबर महीने में व्यापार में मिलेगी सफलता, पढ़ें सम्पूर्ण राशिफल

धर्म डेस्क। November Horoscope 2025: अक्टूबर 2025 का महीना ग्रहों की दृष्टि से परिवर्तन और प्रगति का संकेत दे रहा है। इस माह कई राशियों के लिए करियर और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग हैं, जबकि कुछ राशियों को स्वास्थ्य और संबंधों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

जहां एक ओर मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वाले जातकों को अवसर और तरक्की के संकेत मिलेंगे, वहीं मिथुन, कन्या और कुंभ राशि वालों को मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महीने प्रेम जीवन में भी नई शुरुआत और पुराने रिश्तों में सुधार के संकेत हैं। अक्टूबर का यह महीना आत्मविश्वास, संयम और समझदारी से लिए गए फैसलों का समय है।

स्वास्थ्य - यह माह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. माह की शुरुआत में आप मौसमी बीमारी की गिरफ्त में आ सकते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. घर पर रिश्तेदारों, खासकर माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर मानसिक तनाव बना रहेगा. माह के अंत की ओर आप किसी पुरानी बीमारी महसूस कर सकते हैं. अपने खान-पान पर थोड़ा नियंत्रण रखें और साथ ही योगा जैसे हल्के अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें

मेष - यह महीना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा; अपने सपनों को सच होते देखते रहेंगे। इस महीने कार्यक्षेत्र में लाभ के संकेत स्पष्ट होंगे और पारिवारिक सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार की उम्मीद है, और व्यापार-व्यवसाय में रुके हुए काम फिर से चल पड़ेंगे। परिवार के साथ सामंजस्य बढ़ेगा और आप किसी बड़े समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। इस महीने आपके शत्रु भी आपके कार्य की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन बातचीत में संयम बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो शुभ तमाम योजनाओं में बाधा आ सकती है। नौकरीपेशा के लिए पदोन्नति के योग बनेंगे, और आपका व्यवहार स्टाफ पर अच्छा प्रभाव डालेगा। धार्मिक यात्रा की संभावना भी बनेगी और किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात की प्रबल संभावना है। नई संपत्ति खरीदने का भी योग बन सकता है। स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उभर सकती हैं

वृषभ - यह महीना आपके लिए सामान्य रूप से शुभ रहने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी आवश्यक है। कार्यक्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम और भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। खान-पान में लापरवाही न करें, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। महीने के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। परिवार में चल रहे मतभेद समाप्त होंगे और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। हालांकि, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सतर्क रहें और कोई भी निर्णय सोच-समझकर ही लें। न्यायालय से जुड़े मामलों में विजय के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे, किंतु कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं। इसलिए किसी से अनावश्यक विवाद में न पड़ें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। इस महीने नौकरी या कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने से बचें। आपके व्यवहार में आया सकारात्मक परिवर्तन विरोधियों को भी आपके पक्ष में कर देगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और जीवनसाथी से चल रहे मतभेद दूर होंगे। हालांकि बच्चों को लेकर मन में हल्की चिंता बनी रह सकती है। मित्रों के साथ किसी छोटी यात्रा का योग बन रहा है

लव - यह महीना लव लाइफ के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है. अगर आपके परिवार वाले अभी तक आपके रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, तो इस महीने उन्हें यह मौका मिलेगा. पुरानी गलतफहमियाँ पीछे छोड़ दें, क्योंकि समय बदलेगा और आपके परिवार वाले आपके रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे. आपका पार्टनर आपके साथ अच्छे और सुखद अनुभव करेगा, और आपका रिश्ता मजबूती से आगे बढ़ेगा.

कैरियर - अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध इस महीने आपकी सफलता के लिए बड़े मददगार बनेंगे। आपका व्यवहार उनके प्रति सकारात्मक रहेगा, जिससे अधिकारी वर्ग आपका प्रशंसा करेगा और संभवतः पदोन्नति मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। यह महीना आपके लिए सुखद रहेगा और आपके कार्य के प्रति आपकी निष्ठा/समर्पण आपको आगे बढ़ाएगी।

वित्त - इस महीने आय के क्षेत्र में लाभ के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आपका कोई भी रुका हुआ कार्य फिर से शुरू हो सकता है, और इस बार आपको सहयोगी मित्रों से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। पार्टनरशिप बनाते समय अपने साथियों का चयन बहुत सोच-समझकर करें, क्योंकि गलत सहयोग से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। महीने के दौरान आपको एक बड़ा अवसर भी मिल सकता है जो आपके कार्यक्षेत्र में विशिष्ट बदलाव ला सकता है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना भी बनी है, जिससे आपकी कुल आय बढ़ सकती है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो यह महीना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है

करियर - यह महीना आपके करियर के लिए उत्तम रहने वाला है। जिस क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, वहाँ आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावना है, और साथ ही पदोन्नति के भी संकेत हैं। विदेश जाने की तैयारियां बनने की भी संभावना नजर आ सकती है। इस महीने कार्यक्षेत्र का चयन करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी; आपकी पूरी स्थिति में बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यदि आप मनचाहे करियर की प्राप्ति करते हैं, तो आपका मन प्रसन्न और उत्साहित रहेगा।

वित्त - यह महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ रहेगा। आपको एक विशेष ऑफर मिल सकता है जिससे आप बड़ा निवेश कर सकते हैं। साथ ही इस महीने आप अपने व्यापार में बड़े परिवर्तन करेंगे, जिससे आपको महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ देखने को मिलेंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपको किसी बड़ी आर्थिक सहायता की संभावना है, जिससे रुके हुए कार्य पूरे हो सकेंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे। इस समय आप आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, और शेयर बाजार में निवेश करने के लिए यह समय आपके अनुकूल ही रहेगा।

स्वास्थ्य - यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने वाला है। आप किसी बड़ी बीमारी से छुटकारा पाने में सफल रहेंगे और साथ ही परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहेंगे। खान-पान पर थोड़ा नियंत्रण रखें और बाहर का खाना-पीना कम करें। खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम करें और योग का सहारा भी लें। इस महीने स्वास्थ्य के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे।

लव - यह महीना प्रेमी-जोड़ों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपका साथी इस महीने आपके प्रति अधिक खुश और प्यार दिखाएगा। वह आपकी बातों को अपनी मां तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा इस महीने आप अपने साथी के साथ कहीं विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, जिससे आपको दोनों के बीच समय बिताने के लिए भरपूर मौका मिलेगा।

मिथुन - यह महीना आपकी राशि के अनुसार कुछ सामान्य रहेगा, पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या परिवार में देखने को मिल सकती है। इस माह लेन-देन में सावधानी रखें, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही इस महीने आपसी रिश्तों में खटास भी देखने को मिलेगी। आपके लिए एक बड़ा काम रुक सकता है, तथा विरोधी वर्ग आपके कार्य को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों से दूरी बनाए रखें। पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है। व्यापार/व्यवसाय में परिवर्तन करने पर बच्चों पर आर्थिक प्रभाव संभव है; इस माह आपका आर्थिक स्थिति उतार-चढ़ाव भरा रहेगा और कहीं से बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकती है। साथ ही परिवार में कोई अप्रिय घटना घटने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जिससे मन अशांत रहेगा। इस माह गतिविधियों में सावधानी बरतें और वाणी पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य - यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संभव है कि आप पुराने रोगों की वजह से परेशान हों और इससे शरीर में अलग-अलग तकलीफें उठानी पड़ेगी. साथ ही इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है. मौसमी बीमारियां इस महीने आपके परिवार सहित सबको घेरे रख सकती हैं. इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतना जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार बेहतर स्वास्थ्य बनाए रख सकें।

वित्त - इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुस्त रहेगी, लेकिन दृढ़ मेहनत से आप अपने व्यापार-व्यवसाय की स्थिति को फिर से मजबूती दे सकते हैं। इस महीने आपके काम की सराहना होगी और अत्यधिक मेहनत के बल पर आप अपने कार्य को पुनः खड़ा कर पाएंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आप उनकी सहायता से आगे बढ़ेंगे। महीने के दूसरे भाग में बड़े अवसर मिलेंगे और आपको कुछ राशि का रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है; साथ ही आप बड़े निवेशों में हिस्सेदारी दे सकते हैं।

करियर - इस महीने करियर के मौके उतार-चढ़ाव से गुज़रेंगे। आपके लिए यह महीना बड़ा निर्णय लेने का महीना भी हो सकता है, करियर के मामले में एक अहम फैसला ले पाएंगे सही सोच और समुचित तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ चुनौतियों के चलते आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्प और मेहनत से सफलता निश्चित है।

लव - यह महीना आपकी लव लाइफ में कुछ बदलाव लेकर आएगा. आपके व्यवहार के कारण आपका साथी दूरी बनाने की कोशिश कर सकता है. हो सकता है कि वह आपको थोड़ा समय दे, या चाह सकता है कि आप पहले की तरह साथ मिलकर बिताएंगे. अगर आपका पार्टनर सचमुच आपके साथ वक्त बिताना चाहता है, तो यह संकेत है कि वह आपके साथ जुड़ना चाहता है और आपको खुश देखना चाहता है. इस अवधि में उन्हें समय दें, उनके साथ बातचीत करें और उनके भावनाओं का ख्याल रखें. जब आप उनके प्रति संवेदनशील होंगे और छोटी-छोटी बातें उनका ख्याल रखेंगे

कर्क - यह महीना आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। आपके अशांत मन को इस दौर में शांति मिलेगी, जिससे आपकी सोच स्पष्ट और संतुलित रहेगी इस समय आपको अपने बड़े निर्णय खुद ही लेने पड़ेंगे, लेकिन ये निर्णय आगे चलकर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। व्यापार और व्यवसाय में एक बड़ी साझेदारी का रास्ता बन सकता है, और ऐसा भागीदारी आपके लिए नए अवसर ला सकती है। आपके कार्यों में सहयोग की बौछार होगी, इष्ट मित्रों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है और आप अपने सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति करेंगे। शत्रु वर्ग का प्रभाव कम होगा और वे आपकी सफलता में बाधा डालने की स्थिति से पीछे रह जाएंगे। व्यवसाय के क्षेत्र से बड़े मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं, जिससे लाभ मिलने की उम्मीद है। इस महीने ससुराल पक्ष से भी सहयोग की स्थितियां बनेंगी, जिससे पारिवारिक सहयोग मजबूत होगा। घर पर मेहमानों के आगमन का दौर बना रहेगा और कुछ मंगलमय आयोजनों के योग बन सकते हैं।

स्वास्थ्य - यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में शिकायतें उभरने पर आपको कई बार व्यस्त और भागदौड़ भरे दिन बिताने पड़ सकते हैं, साथ ही आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। ऐसी स्थितियों में सावधानी बरतना जरूरी है ताकि परेशानियाँ बढ़ें नहीं। सावधानियां, खानपान पर नियंत्रण रखें,तैलीय और जंक फूड से बचकर संतुलित आहार लें।

वित्त - इस महीने आपके लिए आर्थिक रूप से काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। आप किसी प्रमुख साझेदारी के हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आपके आय-लाभ में वृद्धि होगी। बड़े व्यावसायिक निवेश करने का विचार आपके दिमाग में आ सकता है, और संभव है कि आपको कहीं से महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता मिले। समग्र रूप से यह महीना आपके लिए वित्तीय दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में बड़े समझौते आपके पक्ष में बनेंगे, और आप अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत करने का भी विचार कर सकते हैं।

करियर - इस महीने आपके करियर के लिए कई खुशखबरी हैं. आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और आपको अपने मनचाहे करियर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. साथ ही आपके वरिष्ठ सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी.

लव - इस महीने अपने लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर आपका मनमुटाव हो सकता है, जिससे आपके बीच दूरियां बढ़ने की संभावना है. इस तरह के व्यवहार से कोई तीसरा व्यक्ति लाभ उठा सकता है. बेहतर यही होगा कि आप दोनों मिलकर अपने दिल की बात बैठकर हल करें. समस्या की जड़ को समझकर सही मार्ग ढूंढें

सिंह - यह महीना आपकी राशि वालों के लिए बेहद शुभ है। रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी और इस माह आपके व्यक्तिगत अधिकारों/हक की प्राप्ति संभव होगी, विशेषकर पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले में आपको अपने हिस्से का लाभ मिलेगा। व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र में परिस्थितियाँ सामान्य चलेंगी, और आपको गलत साझेदारी से बचते हुए स्थिरता मिल सकती है; साथ ही किसी बड़े पार्टनरशिप के अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपके लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे। परिवार के माहौल में आपके सहयोगी प्रयासों से दरारें मिटेंगी और आपसी मतभेद दूर होंगे; पत्नी से भी संबंधित मतभेदों का समापन होगा। नए व्यक्ति से संपर्क बन सकता है, जो जीवन में नई दिशा ला सकता है। आर्थिक स्थिति इस महीने ठीक-ठाक बनेगी, और आप दूसरों की आर्थिक मदद भी कर सकेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे।

स्वास्थ्य - इस महीने आपका स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. शुरुआत के दिनों में आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा सकता है. घर परिवार में माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी. महीने के अंत तक आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ सकते हैं. अपने खान-पान पर खास ध्यान दें और संतुलित आहार लें. साथ ही योगा आदि के नियमित अभ्यास से आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है.

वित्त - यह महीना आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। जिस भी नए काम आरम्भ कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने की संभावना अधिक है। करियर के क्षेत्र में आप उम्मीद के मुताबिक परिणाम पाएंगे। साथ ही, दोस्तों और सहयोगियों से आपको आर्थिक सहायता भी मिल सकती है। इस महीने बड़ा व्यापारिक साझेदारी या डील करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा।

कैरियर - यह महीना करियर के लिए प्रयासरत जातकों के लिए बेहद मेहनत भरा रहेगा. अपनी लगन और मेहनत से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं; इस महीने आपको मनचाहा नौकरी प्रस्ताव मिलने की संभावना बनती है. महीने के आखिरी चरण में वाणी पर संयम बनाए रखें, अन्यथा आपके और अधिकारियों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं, जिसका असर आपकी नौकरी पर भी पड़ सकता है.

लव - इस महीने आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने का प्लान बना सकते हैं। अगर आपका पार्टनर आपके अनुकूल है और आप दोनों के बीच कुछ बातचीत नहीं हुई है, तो यह महीना आपके लिए बातचीत शुरू करने का अच्छा समय है। अपने मन की बात अपने साथी तक पहुँचाने से आपकी रिश्तेदारी मजबूत हो सकती है और नए अंदाज में नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं

कन्या - यह महीना कन्या के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण परिवार के लिए तनावपूर्ण हो सकता है और आर्थिक व्यय की संभावना बढ़ सकती है। जमीन-जायदाद या संबंधी मामलों में विवादों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अन्यथा आप अदालत से जुड़े कार्यों में उलझ सकते हैं। क्रोध को नियंत्रित रखना आपके लिए लाभदायक होगा; वरना आपके बने-बनाए कार्य ध्वस्त हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में इस महीने बड़े जोखिम उठाने से बचें, अपने साथी के साथ बच्चों के प्रति चिंता भी बनी रहेगी। यह महीना उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। वाणी पर संयम रखें और विवादों से दूर रहने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य - यह महीना आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ कठिनाइयां लेकर आ सकता है। पुरानी बीमारी के फिर से उभरने के आसार बन सकते हैं, जिससे शारीरिक कष्ट महसूस हो सकता है. साथ ही घर में पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रहेगी. मौसम के अनुसार अपना ख्याल रखें और खान-पान पर थोड़ा नियंत्रण रखें ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें.

वित्त - इस महीने कार्य क्षेत्र में आपका सामना कुछ तीखे विरोधों से हो सकता है। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, वे भी आपकी गतिविधियों का विरोध कर सकते हैं। साझेदारी आधारित व्यवसायों में लगे पार्टनर आपके साथ सहयोग छोड़ सकते हैं, जिससे आपके व्यापार की स्थिति कमजोर हो सकती है। परिणामस्वरूप आर्थिक हालात में गिरावट महसूस हो सकती है। इस महीने बड़े जोखिम उठाने से बचना ही उचित रहेगा, अन्यथा हानि का जोखिम बना रह सकता है।

कैरियर - यह महीना उन लोगों के लिए सफलता भरा रहेगा जो करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं. जिस भी कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है. शिक्षा, करियर और उस क्षेत्र के बारे में यह महीना खास रहेगा; जिनमें से एक क्षेत्र को आप चुनना चाहते हैं, वह आपको सरलता से प्राप्त हो जाएगा. इस महीने परिवार और मित्रों से आर्थिक सहयोग मिलने से आप अपना मनचाहा काम पूरा कर पाएंगे.

लव - यह महीना प्रेमी-प्रेमिका के लिए खुशखबरी लेकर आएगा, खासकर अगर आपकी दिल की धड़कन एक तरफा प्रेम को लेकर आगे बढ़ रही है। इस महीने आपका लव पार्टनर आपके सामने अपने विचार रख सकता है, और संभव है कि वह आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर दे। इस महीने आप और आपके साथी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत और हल्का-फुल्का रहेगा, और आप दोनों मिलकर इस समय का आनंद उठाएंगे।

तुला - यह महीना आपके लिए संतुलित है। व्यापार-व्यवसाय करने वालों के लिए इस महीने अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि नौकरीपेशा व्यक्तियों को महीने भर संभल कर चलना होगा; नहीं तो किसी विवाद में फँसने का खतरा हो सकता है, जिससे आपकी छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से किसी बड़े जोखिम से बचना उचित रहेगा। इस महीने असल में सौहार्दपूर्ण और मुस्कान भरे पल अधिक रहेंगे, खासकर परिवार में। पार्टनरशिप या जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएँ परिवार में उभर सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपने निर्णयों को पूरी तरह सोच-समझकर ही लें, अन्यथा आप दीर्घकालिक जोखिम में पड़ सकते हैं। इस महीने परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना है, जिससे घर का माहौल और अधिक खुशनुमा बनेगा।

स्वास्थ्य - यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए कई उतार-चढ़ाव लेकर आएगा। आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रह सकते हैं। अगर पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट आए, तो आर्थिक दबाव और बच्चों की पढ़ाई के कारण उनको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेहतर यही होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और चाहें तो जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें।

वित्त - इस महीने आपको वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि महीने के मध्य या अंत में आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन आरंभिक दिनों में प्रतिस्पर्धियों या विरोधियों से जूझना पड़ सकता है। आपके व्यवसाय में पहले से बना-बनाया काम प्रभावित रह सकता है, जिससे मानसिक तौर पर आप काफी चिंतित और बेचैन महसूस करेंगे।

करियर - इस महीने करियर के मामले में कुछ खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं. काफी मेहनत के बावजूद भी आपको वही सफलता नहीं मिलेगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं. बेहतर है कि आप अपने करियर पर थोड़ा और फोकस करें और हर कदम बहुत सोच-समझकर उठाएं. परिश्रम में कोई कमी न छोड़ें, क्योंकि आपका धैर्य और दृढ़ता आखिरकार रंग लाएगी. इस माह आपको जल्द ही बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, अगर आप निरंतर प्रयास करते रहे और आत्मविश्वास बनाए रखें.

लव - इस महीने आपके रिश्ते में कुछ बड़े फैसले आ सकते हैं, खासकर अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप किन रास्तों पर जाना चाहते हैं, इसके बारे में निर्णय लेने पड़ेंगे. हो सकता है कि आपके परिवार वाले इन रिश्ते को स्वीकार न करें, जिसकी वजह से आपको परिवार से दूरी बनाने की स्थिति भी बन सकती है. साथ ही मौजूदा आर्थिक हालात के चलते कई चीजों पर समझौता करने के संकेत भी नजर आ सकते हैं.

वृश्चिक - इस महीने के लिए आपकी स्थिति काफी शुभ नज़र आ रही है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपके फायदे का है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस अवधि में उन्नति के अवसर मिलेंगे और काम के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा। यदि आप व्यापार या व्यवसाय में हैं, तब भी यह महीना आपके लिए बड़े अवसर लेकर आ सकता है; खुद का कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का सुयोग्य समय हो सकता है। इस दौरान आर्थिक मदद मिलने की संभावना है, जो आपके व्यवहार से लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। हालांकि, कुछ विवादित परिस्थितियाँ बनने के कारण परिवारिक क्षेत्र में अस्थिरता भी संभव है, इसलिए वाणी पर संयम बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य - इस महीने स्वास्थ्य सामान्य रहने की उम्मीद है, लेकिन मौसमी बीमारियों के कारण बच्चों के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आ सकता है, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है और मन में कुछ मानसिक चिंता भी बनी रह सकती है। ऐसे में इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है.

वित्त - यह महीना आपके लिए काफी शुभ साबित होगा। जिन नए कार्यों की शुरुआत आप करना चाहेंगे, उनमें सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी। इस समय आप अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और मेहनत का फल मिलेगा। साथ ही आपको अपने मित्रों और सहयोगियों से आर्थिक मदद मिलने की भी संभावना बनती दिख रही है। इस माह बड़े व्यावसायिक भागीदारी या डील करने के मौके बनेंगे, जिसका लाभ आपको आगे के समय में मिलेगा।

कैरियर - नौकरी-करियर की कोशिश कर रहे लोगों के लिए यह महीना काफी मेहनत भरा रहने वाला है। आपकी कठिन मेहनत ही आपके भाग्य में बदलाव ला सकती है, और इस दौरान आपको मनचाहा जॉब ऑफर मिल भी सकता है। हालांकि माह के अंत की ओर वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी दूरी या मतभेद बढ़ सकते हैं, जिसका असर आपकी नौकरी पर भी पड़ सकता है।

लव - इस महीने आप अपने प्रेम पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आपके लव पार्टनर आपके अनुसार व्यवहार करेगा, अगर आपने अभी तक अपनी मन की बात अपने साथी से नहीं कही है, तो यह वक्त आपके लिए उपयुक्त है ताकि आप खुलकर बोल सकें। हकीकत यही है कि इससे पहले अपने पार्टनर के मन की स्थिति को हल्का-फुल्का समझना ज़रूरी है

धनु - यह महीना आपके लिए सामान्य-सा है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए सावधानी बरतें, भोजन-रूटीन पर नियंत्रण रखें और वाहन आदि के उपयोग में सतर्क रहें। परिवार को समय दें और अपने साथी के विचारों का सम्मान करें। इस महीने व्यापार-व्यवसाय की स्थिति सामान्य बनी रहेगी और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है; कार्यक्षेत्र में सुधार दिख सकता है। भूमि से जुड़े कार्यों में लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना ठीक-ठाक रहेगा; किसी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को निभाते समय सतर्क रहें!पारिवारिक जीवन में पुराने चले आ रहे विवादों को सुलझाने में सफलता मिलेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई के संबंध में स्थानांतरण संभव है

स्वास्थ्य - इस महीने के स्वास्थ्य पर नजर डालें तो आपको सामान्य स्थितियाँ रहने की उम्मीद है, लेकिन मौसमी बदलाव के कारण कुछ बीमारियां भी आपके आसपास आ सकती हैं. अपने खान-पान पर थोड़ा संयम बनाए रखें और मौसम के अनुरूप खान-पान का ख्याल रखें.

वित्त - इस महीने आय के क्षेत्र में लाभ के अच्छे संकेत बन रहे हैं, जिससे आपका कोई रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है। साथ ही साझेदारी व सहयोग से आपको आर्थिक मदद मिलने की संभावना है। पार्टनर चुनते समय अपने साथियों का चयन सावधानीपूर्वक करें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस महीने आपके लिए कोई बड़ा ऑफर भी आ सकता है

कैरियर - यह महीना करियर के लिए लाभदायक रहेगा, खासकर उन जातकों के लिए जो मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस दौरान आपके वरिष्ठ अधिकारी आप से संतुष्ट और खुश रहेंगे, जिसका सीधा फायदा आपके एक-एक व्यवहार में दिखेगा। आपके अच्छे ढंग से बर्ताव और सकारात्मक रवैये की वजह से अधिकारी वर्ग आपका समर्थन करेगा, जिसे देखते हुए संभावना है कि आपको पदोन्नति मिल सकती है। इस महीने का समय आपके लिए सुखद रहेगा

लव - इस महीने लव लाइफ वालों के लिए कई उतार-चढ़ाव रहने की संभावना है. कुछ बातें आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे आपका पार्टनर नाराज हो सकता है और आप दोनों के बीच दूरी बढ़ सकती है. इस समय में आपसी समझ में कमी नजर आ सकती है और सामंजस्य बनाने में थोड़ा समय लग सकता है. ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ धैर्य बनाए रखें और एक-दूसरे की बातों को गहराई से समझें.

मकर - यह महीना आपकी राशि वालों के लिए सामान्य-ठीक-ठाक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा; इस महीने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी जख्म को हल्के में न लें, वरना बड़ी समस्या में आप उलझ सकते हैं। यह महीना आपके लिए संभाल कर चलने का है। व्यापार/व्यवसाय में बड़े जोखिम उठाने से पहले अच्छी तरह से विचार करें; इस महीने बड़ी पार्टनरशिप की सोच-विचार करें, अन्यथा सहयोगियों से भारी नुकसान की संभावना है। इस महीने आर्थिक मदद आपको लेनी पड़ सकती है। साथी-विवादों से दूर रहने का प्रयास करें; नहीं तो न्यायालय आदि के कार्यों में उलझ सकते हैं। इस महीने पुरानी प्रॉपर्टी के विवाद फिर से सामने आ सकते हैं

स्वास्थ्य - इस महीने स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। माह की शुरुआत में आप किसी मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। घर-परिवार में माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर मानसिक चिंता बनी रह सकती है। माह के बीच वाले हिस्से में आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित होते दिख सकते हैं। खान-पान और जीवनशैली पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें

वित्त - इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है। माह के पहले हिस्से में आपके पास किसी प्रतिष्ठित कंपनी के साथ बड़ा सौदा करने का अवसर आयेगा, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में लाभ के संकेत दिखेंगे और नई आय के मार्ग खुलेंगे। वहीं माह के दूसरे हिस्से में रुकी हुई राशि भी मिल सकती है, जिससे आपके आर्थिक संतुलन में सुधार होगा।

करियर - इस महीने करियर को लेकर आप थोड़ा असमंजस और बेचैनी महसूस कर सकते हैं. आपकी योग्यता के अनुसार आप अपने कार्य क्षेत्र का सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. ऐसे समय में डिप्रेशन जैसी स्थितियों से खुद को बचाएं और किसी भरोसेमंद सलाहकार या मार्गदर्शक से मिलकर अपने जीवन के लिए उचित कदम तय करें.

लव - यह महीना आपके लिए रोमांटिक रिश्तों में अहम बदलाव लाने वाला है. अपने लव पार्टनर के साथ मिलकर आप अपनी जिंदगी के किसी बड़े निर्णय तक पहुँच सकते हैं, जिससे सकारात्‍मक असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा. इस महीने आपके साथी की ओर से कोई खास खुशखबरी मिलने की उम्मीद है, जिससे आपके बीच का प्रेम और भी गहरा होगा.

कुंभ- यह महीना आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पाएंगे और स्वास्थ्य में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा और अपने सहयोगियों का बड़ा और भरोसेमंद साथ मिलेगा। मानसिक तौर पर थोड़ा तनाव बना रह सकता है, पर चिंता करने की जरूरत नहीं। व्यापार-व्यावसायिक जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे, पर आर्थिक स्थिति में ज्यादा गिरावट नहीं होगी; कहीं से रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं, जिससे आपके अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे। परिवार में कुछ बड़े मतभेद देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि पत्नी के साथ आपका रिश्ता कुछ बिगड़ जाए। इस महीने परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। हालांकि, कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की अनुभूति और प्रशंसा बढ़ेगी, और सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्रों में मान-सम्मान में वृद्धि होगी। इस महीने किसी की मदद करने से आपको सम्मान मिलेगा।

स्वास्थ्य - इस महीने आपका स्वास्थ्य कई उतार-चढ़ाव भरे रहने की संभावना है. स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहना पड़ सकता है. साथ ही जीवनसाथी के स्वास्थ्य में गिरावट से आर्थिक दबाव और बच्चों की पढ़ाई के खर्चे आपको काफी नुकसान दे सकते हैं. बेहतर होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का खास खयाल रखें और अगर जरूरत हो तो मेडिकल सलाह तुरंत ले लें.

वित्त - इस महीने आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन महीने के अंत में आपको बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। शुरुआती दिनों में कुछ अड़चनों और विरोधियों से सामना हो सकता है, और आपका व्यवस्थित किया गया कारोबार भी मजबूत मनोबल के साथ आगे बढ़ाने से कुछ दिक्कतें पैदा कर सकता है, जिससे आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं।

करियर - इस महीने करियर के मामले में खास भाग्यशाली अवसर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए अत्यधिक मेहनत की ज़रूरत भी रहेगी. मेहनत के बावजूद आपको अपनी मनचाही सफलता मिलने को लेकर कुछ संदेह बना रहेगा. बेहतर होगा कि आप अपने करियर पर पूरा ध्यान दें और किसी भी तरह की कमी न छोड़ें. निराश होने की जरूरत नहीं है, शीघ्र ही आपको बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है.

लव - इस महीने आपके प्रेम जीवन में अपने साथी के साथ मिलकर कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है. हो सकता है कि आपके परिवार के कुछ लोग आप दोनों के रिश्ते को स्वीकार न करें, जिसके कारण आपको परिवार से दूर रहना पड़ सकता है. साथ ही आर्थिक स्थिति के चलते आपको कई चीजों पर समझौता भी करने पड़ सकते हैं.

मीन - यह महीने आपकी राशि के हिसाब से कुछ सकारात्मक और कुछ चुनौतियों वाला रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में यह महीना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर सकते हैं और पुराना अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। इस महीने कार्यस्थल में परिवर्तन संभव है, जिससे शुभ परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में साझेदारी करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर की दिशा में मददगार साबित होगी। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को सम्मान और पद की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा वालों के लिए यह महीना विशेष लाभदायक रहेगा

स्वास्थ्य - इस महीने आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी खबर है। आप किसी बड़ी पुरानी बीमारी से निजात पाने में सफल होंगे। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहेंगे, भले ही बीच-बीच में मौसम के अनुसार कुछ हल्की-मौसमी बीमारियां आ सकती हैं। पर इस महीने किसी विशेष बड़ी बीमारी की संभावना कम ही रहेगी। खान-पान पर थोड़ा नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य की दृष्टि से योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

वित्त - यह महीना आपके लिए आर्थिक स्थिति में सुखद खबरें लेकर आएगा। इस अवधि में आपको लाभ मिलने की उम्मीद है और आप अपने क्षेत्र में नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र में नया प्लांट, मशीन या व्यवस्था लगा सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय लाभ संभव होगा। पुराने कर्ज से भी मुक्ति मिलने के संकेत हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी। साथ ही इस महीने आपको कोई बड़ी भागीदारी या साझेदारी समझौते भी बनाते दिख रहे हैं, जो आपके व्यवसाय को गति देेंगे और आय में वृद्धि करेंगे।

कैरियर - इस महीने करियर में मेहनत कर रहे लोगों के लिए काफी उत्साहित और सफलता से भरा रहेगा। जिस भी कार्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। शिक्षा और करियर दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने के मौके साफ दिखेंगे, और जिन क्षेत्रों को आप सुनना चाहते हैं, उनमें से एक को चुनना आपके लिए सहज और आसान होगा। इसके अलावा इस महीने परिवार और मित्रों से मिलने वाला आर्थिक सहयोग आपके मनचाहे काम को पूरा करने में सहायक बनेगा।

लव - इस महीने प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा समय फलने-फूलने वाला है. अपने पार्टनर के साथ आप इस महीने पूरी तरह से एन्जॉय करेंगे और आपका रिश्ता आपके अनुकूल रंग लेगा. इस समय का हर पल आपके लिए शानदार होने वाला है. अगर आप अभी तक अपने दिल की बात अपने साथी तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो यह समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है. आपका साथी भी संभवतः आपके प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से स्वीकार करेगा और आप दोनों के बीच प्रेम और विश्वास मजबूत होगा.