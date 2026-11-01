धर्म डेस्‍क। नवंबर का महीना शुरू हो रहा है। हर महीने की तरह इस बार भी सभी के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। किसी के लिए अच्‍छा समय शुरू होगा तो किसी के लिए मुश्‍किल समय। धनु, वृषभ, मेष और सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्‍छा रहने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में काम बनेंगे, आय के नए रास्‍ते खुलेंगे। तुला, वृश्चिक, मिथुन के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। रिश्‍तों में तनाव बढ़ेगा, सेहत पर असर पड़ेगा, भागदौड़ होगी और पैसों का भी नुकसान हो सकता है। आइये पढ़ते हैं सभी राशियों का विस्‍तृत राशिफल।

मेष - इस महीने आपके लिए बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है घर में किसी नए मेहमान का आगमन होगा परिवार के साथ यह महीना शानदार रहने वाला है इस महीने आप परिवार के साथ शानदार समय व्यतीत करेंगे घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे साथ ही साथ सारा परिवार एकत्रित नजर आएगा इस महीने परिवार में किसी का जॉब लग सकता है आर्थिक दृष्टि से यह महीना शानदार रहेगा कार्य क्षेत्र में उतार-चढ़ाव के बावजूद शानदार सफलता आपको मिलेगी आर्थिक लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में बड़ा निवेश इस महीने कर सकते हैं नौकरी वालों के लिए या महीना अच्छा रहेगा बड़ी कामयाबी के साथ-साथ सम्मान की वृद्धि होगी शेयर मार्केट में लाभ होगा इस महीने नया वाहन मकान खरीदने के योग बनेंगे कर के सिलसिले में लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं

वित्त - इस महीने आर्थिक तौर से आपको लाभ के योग बन रहे हैं साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी इस महीने आप अपने कार्यक्षेत्र में लाभ अर्जित करने में सफल होंगे आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा साथ ही साथ आर्थिक मदद भी इस मैंने आपको प्राप्त होगी

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है कार्य की अधिकताओं के कारण भाग दौड़ की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी होगी जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा हालांकि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना ना भूले विशेषकर कार्यक्षेत्र में खान-पान का समय व्यवस्थित रखें लंबी यात्राओं पर जाते समय अपने स्वास्थ्य संबंधी सामग्री साथ रखें इस महीने व्यायाम योग के द्वारा आप अपने शरीर को सयमित कर सकते हैं

वृषभ - इस महीने आर्थिक लाभ के योग बनेंगे कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव की स्थिति के बावजूद आप अपने कार्य में प्रगति महसूस करेंगे व्यापार व्यवसाय वालों के लिए यह महीना खास अच्छा रहेगा इस महीने आर्थिक बड़े लाभ के योग बनेंगे व्यापार का विस्तार होगा किसी नए कार्य की शुरुआत की भी योजना बन सकती है पारिवारिक लोगों के साथ यह महीना अच्छा रहेगा इस महीने पुराने विवाद खत्म होंगे प्रॉपर्टी संबंधी विवाद में सफलता मिलेगी इस महीने घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे परिवार के साथ कहीं बाहर जाने की योजना भी बन सकती है यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा नौकरी वालों के लिए या महीना बड़ी सफलता दिलाने वाला होगा साथ ही साथ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी सम्मान बढ़ेगा इस महीने लंबी यात्राओं के योग बनेंगे वाहन का उपयोग संभलकर करें शत्रु पक्ष से सावधान रहे विवादों से दूर रहें शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं

लव - इस महीने अपने पार्टनर के साथ आपके तालमेल अच्छे रहेंगे साथ ही साथ आप अपने परिवार के लिए कोई नया प्लान कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा होगा इस महीने पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा आपका पार्टनर आपके साथ खुश रहेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा है इस महीने आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी जिस कार्य क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी साथ ही साथ नए लोगों से जुड़ना होगा यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा

लव - यह महीना आपकी लव लाइफ के लिए भी अच्छा है इस महीने अपने पार्टनर के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छे रहने वाले हैं साथ ही साथ इस महीने आप अपने पार्टनर को अपने जीवन संगिनी बनने में सफल हो सकते हैं आप दोनों अपने जीवन के लिए बड़ा निर्णय लेंगे

करियर - करियर की दृष्टि से यह महीना आपका अच्छा रहने वाला है इस महीने आप अपने कार्यक्षेत्र में सभी को आकर्षित करने में सफल होंगे आपके कार्य की सराहना होगी करियर में आपका किसी विशेष जगह पद पर सिलेक्शन हो सकता है

वित्त - यह महीना आपके लिए अच्छा है इस महीने आप बड़ा प्रॉफिट कमाने में सफल होंगे साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं को लागू करके आप लाभ अर्जित करेंगे पुराना निवेश बड़ा लाभ देकर जाएगा आर्थिक दृष्टि से यह महीना शानदार है

मिथुन राशि

मिथुन - इस महीने आपको कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव का सामना करना होगा विरोधी वर्ग इस महीने आपको कार्य क्षेत्र में परेशानी खड़ी कर सकता है विवादों से दूर रहें वाणी का उपयोग संभाल कर करें व्यापार व्यवसाय में इस महीने स्थिति अच्छी रहेगी हालांकि कर्ज का बोझ बढ़ेगा व्यापार व्यवसाय में मुनाफे के साथ-साथ अत्यधिक परिश्रम करना होगा इस महीने बड़े कार्यो की पूर्ति करने के लिए आर्थिक मदद लेना पड़ेगी नौकरी वालों के लिए या महीना विवादों से भरा रहेगा इस महीने अपने अधिकारियों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं साथ ही साथ कोई महत्वपूर्ण पद आपके हाथ से निकल सकता है पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति रहेगी प्रॉपर्टी संबंधी विवादों में आप उलझ सकते हैं परिवार के साथ किसी प्रॉपर्टी को लेकर समझौता हो सकता है हालांकि परिवार के साथ आपसी सामंजस्य बना रहेगा मांगलिक कार्य के योग बनेंगे इस महीने नया वाहन मकान खरीदने या प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश करने के योग बन रहे हैं प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप ना करें

स्वास्थ्य - की दृष्टि से यह महीना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है इस महीने परिवार में किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है जिससे आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है इस महीने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा

वित्त - आर्थिक तौर से यह महीना अच्छा नहीं है इस महीने आपको अपने धन का सदुपयोग करना होगा व्यर्थ के कार्यों में धन बर्बाद ना करें साथ ही साथ इस महीने आपको आर्थिक मदद बैंक से लोन या किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी इस महीने कोई बड़ा लाभ होने के चांस कम है

कैरियर - करियर की दृष्टि से इस महीने आपको बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है इस महीने निराश होना आपको आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा नुकसान दे सकता है इस मैंने आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है

लव - अपने पार्टनर के साथ यह महीना आपके लिए अच्छा है इस महीने आपको अपने पार्टनर का सहयोग मिलेगा कार्यक्षेत्र के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां को आपका पार्टनर पूर्ण रूप से संभालेगा जिससे आपको पारिवारिक समस्याओं में राहत मिलेगी आपके साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा

कर्क राशि

कर्क - इस महीने विवाद के साथ-साथ परेशानियों का भी सामना आपके कार्यक्षेत्र में करना होगा अपने कार्य की विस्तार की योजना इस महीने अधूरी रह सकती है आपके साथी पार्टनर आपका साथ छोड़ सकते हैं इस कारण आपको कार्य क्षेत्र में बड़े नुकसान की संभावना है आर्थिक दृष्टि से यह महीना ठीक रहेगा लेकिन इस महीने आपको अपने कार्य को पूरा करने के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी इस महीने मित्रों का परिजनों का सहयोग मिलेगा व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी आर्थिक लाभ के योग सामान्य है नौकरी वालों के लिए यह महीना विवादों से भरा रहेगा हालांकि महीने के उतरते समय में लाभ के योग बनेंगे इस महीने लंबी यात्रा पर जाने की योग बनेंगे वाहन आदि से लंबी यात्रा करने का अवसर मिलेगा ऐसे में सावधानी रखें स्वस्थ का ख्याल रखें पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति रहेगी मित्रों के साथ किसी कार्य विशेष को लेकर झगड़ा हो सकता है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा नहीं है इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा साथ ही साथ परिवार में किसी का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है जिस कारण समय और अर्थ दोनों का नुकसान होगा

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा नहीं है इस महीने आपको अपने आर्थिक कार्यों को सोच समझकर करना होगा बड़े रिस्क ना ले साथी साथ फिजूलखर्ची पर रोक लगाई इस महीने आर्थिक मदद जुटाना आपके लिए बहुत मुश्किल का काम होगा ऐसे में संभलकर कार्य करें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह महीना अच्छा है हालांकि आपके कार्य की सराहना होगी लेकिन मनचाही सफलता मिलना इस महीने संभव नहीं है इस समय आपको अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है साथ ही साथ अपने संबंध अपने से बड़े लोगों से अच्छे रखें जिससे आपको सपोर्ट मिल सके

लव - यह महीना आपकी लव लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है अपने पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर आपके मतभेद बढ़ सकते हैं ऐसे में दूरियां होना संभव है अपने संबंध को बचाने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपने रिलेशन के बारे में चर्चा करनी होगी

सिंह राशि

सिंह - यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा इस महीने आपके कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ के योग बनेंगे इस महीने आप अपने पुराने कार्य के साथ-साथ नए कार्यों से भी लाभ अर्जित करेंगे व्यापार व्यवसाय वालों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा इस महीने मुनाफे के बड़े योग हैं आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कर्ज का बोझ कम होगा इस महीने प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में बड़ा निवेश हो सकता है भविष्य के लिए आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं शेयर मार्केट से बड़े लाभ के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए यह महीना खास अच्छा रहेगा इस महीने पदोन्नति के साथ-साथ स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे इस महीने आपके परिवार के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं घर में मांगलिक कार्य के योग बन सकते हैं पारिवारिक लोगों के साथ बड़े फंक्शन में शामिल होंगे करियर के लिए यह महीना शानदार रहेगा इस महीने आप अपने लिए कोई नया आशियाना खरीद सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा है हालांकि आपको अपने खान-पान पर नियंत्रण रखना होगा बाहर के खान-पान से आपका स्वास्थ्य कर सकता है इस महीने अपने बच्चों को बाहर जाते समय सावधानी रखें नहीं तो किसी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह महीना अच्छा है कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलताएं प्राप्त होगी आर्थिक नए रास्ते बनेंगे इस महीने आपका निवेश आपको बड़ा लाभ देने वाला है साथ ही साथ इस महीने आप प्रॉपर्टी में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं जिससे आगामी समय में लाभ मिलेगा व्यापार व्यवसाय में नए प्रयोग सफल होंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा है इस महीने आपको बड़ी सफलता मिलेगी साथ ही साथ आपके कार्य की सराहना होगी वह किसी विशेष सम्मान से आपको सम्मानित किया जा सकता है करियर की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहने वाला है

लव - इस महीने अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम को हल करने में आप सफल होंगे अपने पार्टनर के साथ बैठकर आप सारी खुशियों पर चर्चा करेंगे जो चर्चा सार्थक होगी आपका पार्टनर आपकी पुरानी बातों को भूलकर आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकता है

कन्‍या राशि

कन्या - यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है इस महीने स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे इस महीने आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं साथ ही साथ इस महीने आप अपने लाइफ में शानदार लोगों से जुडने वाले हैं यह महीना आपके लिए बेहद अच्छा है आपको नया रास्ता मिलेगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे इस महीने आप अपने कार्य क्षेत्र को बदल भी सकते हैं व्यापारिक लोगों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा आर्थिक बड़े लाभ के योग बनेंगे प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ के योग बनते दिख रहे हैं शेयर मार्केट में निवेश कर रहे लोगों के लिए यह महीना शानदार रहेगा नौकरी वालों के लिए भी इस महीने बड़ी खुशखबरी मिल सकती है सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में यह महीना आपका दबदबा बना रहेगा इस महीने लंबी यात्राओं पर जाने के योग बनेंगे किसी कार्य विशेष को लेकर विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा है इस महीने आप अपने का ख्याल रखें साथ ही साथ इस महीने आपको लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें अपनी दवाइयां का सेवन समय पर करें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह महीना अच्छा है इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलताएं मिलेगी साथ ही साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी इस महीने आपको कार्यक्षेत्र में अपने लोगों का सहयोग प्राप्त होगा व्यापार व्यवसाय में नए प्रयोग सफल होंगे साथ ही साथ अपने निवेश से बड़ा लाभ कमा सकते हैं

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह महीना अच्छा है इस महीने आपको सफलता प्राप्त होगी साथ ही साथ आप नए लोगों से जुड़ेंगे इस महीने आप अपने करियर में अपने अधिकारियों से सम्मानित हो सकते हैं

लव - यह महीना आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है हालांकि आपके पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर आपके मतभेद बने रहेंगे लेकिन यह महीना आप दोनों साथ व्यतीत करने वाले हैं साथ ही साथ इस महीने आपका पार्टनर आपके ऊपर कोई बड़ा खर्च डाल सकता है अपने पार्टनर को खुश करने के लिए इस बार आपको अपनी जब खाली करना होगी

तुला राशि

तुला - इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र में विरोध का सामना करना होगा आपके साथी लोगों का आपके प्रति विरोध हो सकता है कार्य के सिलसिले में इस महीने आपके प्रति लोग नकारात्मक विचार बना सकते हैं व्यापारिक लोगों के लिए यह महीना अच्छा नहीं है इस महीने आर्थिक लॉस की स्थिति बन सकती है अत्यधिक परिश्रम के बाद भी बड़ा मुनाफा कमाना आपके लिए कठिन होगा हालांकि महीने की उतरते समय में स्थिति सामान्य होगी इस महीने व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा लेकिन आर्थिक लाभ के योग सामान्य है नौकरी वालों के लिए इस महीने अधिकारियों से संबंधों में सुधार होगा हालांकि इस महीने कोई बड़ा दायित्व यह सफलता मिलना आपके लिए कठिन है शेयर मार्केट वालों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा इस महीने पारिवारिक लोगों के साथ संबंध में उतार-चढ़ाव बना रहेगा हालांकि आप अपनी सूझबूझ से परिवार को इकट्ठा रखना में सफल होंगे इस महीने घर में कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है परिवार के साथ आप उसमें शामिल होंगे इस महीने वाहन का उपयोग संभाल कर करें बड़ी दुर्घटना के योग बन सकते हैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में विवादों की स्थिति बनी रहेगी करियर की दृष्टि से यह महीना समानता ठीक है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना ठीक है इस महीने आपको स्वास्थ्य की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे परिवार में भी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा हालांकि आपको योग और व्यायाम का सहारा लेना होगा

वित्त - आर्थिक दृष्टि सही है महीना अच्छा नहीं है इस महीने आप अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव करने से बच्चे साथी साथ इस महीने फिजूलखर्ची पर लगाम लगाई इस महीने आर्थिक मदद मिलना आपके लिए संभव नहीं है ऐसे में बड़े रिक्स ना लें व्यापार व्यवसाय में स्थित सामान रहेगी

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह महीना ज्यादा अच्छा नहीं है इस महीने आपको अपनी मनचाही सफलता मिलने में अभी समय है साथ ही साथ आपको इस महीने करियर में काफी परिश्रम करने की आवश्यकता है

लव - यह महीना आपकी लव लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है आप दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर मतभेद ज्यादा बढ़ सकते हैं आपकी पर्सनल बातें हैं आपके पार्टनर को पता चल सकती हैं जिस कारण आप दोनों का संबंध बिगड़ सकता है

वृश्चिक राशि

वृश्चिक - यह महीना आपका विवादों से भरा रहेगा इस महीने पारिवारिक लोगों को आपके विपरीत भड़काया जा सकता है ऐसे में परिवार से संबंध बिगड़ सकते हैं आर्थिक दृष्टि से भी यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा व्यापार व्यवसाय में अत्यधिक परिश्रम के बाद भी बड़ी सफलता मिलना कठिन है आर्थिक लाभ के योग समानता ठीक है लेकिन बड़े आर्थिक लाभ के योग कम बनेंगे नौकरी वालों के लिए यह महीना विवादों से भरा रहेगा इस महीने आपके विरोधी आपके प्रति नकारात्मक राजनीति कर सकते हैं अधिकारियों से आपके मतभेद बने रहेंगे इस महीने कोई बड़ा पद आपके हाथ से निकल सकता है शेयर मार्केट वालों के लिए यह महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा इस महीने प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहे वाणी का उपयोग संभलकर करें स्वास्थ्य का ख्याल रखें यात्रा आदि में सावधानी रखें

स्वास्थ्य - इस महीने आपको अपने और अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा परिवार में किसी का स्वास्थ्य या आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी कर सकता है ऐसे में समय और धन की हानि होना है अच्छा होगा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह जरूर लें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह महीना ज्यादा अच्छा नहीं है इस महीने आपको बड़े-बड़े कार्यो को अभी कुछ समय के लिए रोक देना होगा साथ ही साथ इस महीने अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने से बच्चे आर्थिक दृष्टि से यह महीना अच्छा नहीं है इस महीने व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगाकर आप कुछ राहत पा सकते हैं

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा इस महीने आपके वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको मिलेगा कार्यक्षेत्र में आप नए प्रयोग को लोग सराहना करेंगे इस महीने आपको समय पर जरूरी सपोर्ट मिलेगा

लव - इस महीने आपको अपने लव पार्टनर के साथ अपनी पर्सनल बातों को साझा करना परेशानी में डाल सकता है भावनात्मक तौर से यह महीना आपके लिए ठीक नहीं है ऐसे में भाव में बेहतर किसी भी बात को कह देना आपके लिए ठीक नहीं होगा आप के पार्टनर के साथ आपका संबंध बिगड़ सकता है

धनु राशि के जातक Dhanu Rashi

धनु - इस महीने आर्थिक दृष्टि से आपको बड़ी कामयाबी मिलने वाली है आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ बड़े लाभ के योग बनेंगे इस महीने आप किसी नए कार्य में भी निवेश कर सकते हैं जिससे आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा किसी पुरानी प्रॉपर्टी के निकलने से भी आपको धन लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा मित्रों परिजनों का आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा इस महीने स्वास्थ्य में लाभ रहेगा परिवार के साथ संबंधों में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है इस महीने परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे घर में आध्यात्मिक वातावरण होगा नौकरी वालों के लिए इस महीने कामयाबी मिलेगी आर्थिक लाभ के योग बनेंगे आपका रुका हुआ महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होगा शेयर मार्केट से लाभ के योग हैं इस महीने नया वाहन मकान खरीदने के योग बन सकते हैं करियर के लिए या महीना खास अच्छा रहेगा इस महीने लंबी यात्राओं के साथ-साथ अच्छे लोगों से आपका संपर्क होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा नहीं है इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ के चलते हुए आपको स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा है इस महीने आप बड़ा लाभ अर्जित करने वाले हैं साथ ही साथ इस महीने किया गया बड़ा निवेश आपको लाभ देगा आप अपने कार्य में सफल होंगे आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है कहीं से रुका हुआ धन मिलेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा है इस महीने आप अपने करियर में बड़ी सफलताएं अर्जित करने वाले हैं इस महीने आप नए लोगों से जुड़ेंगे साथ ही साथ आपके विशिष्ट लोगों का सहयोग मिलेगा इस महीने आप अपने कार्यक्षेत्र में लाभ अर्जित करेंगे

लव - यह महीना आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है आप दोनों के बीच चल रहे हैं मतभेद खत्म होंगे इस महीने आप अपने लाइफ के लिए कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं साथ ही साथ आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है इस महीने आप दोनों साथ समय व्यतीत करेंगे

मकर राशि

मकर - यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा इस महीने आपको सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा दायित्व मिल सकता है लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे साथ ही साथ इस महीने आप लोगों के काफी काम आने वाले हैं जिस कारण आपकी लोकप्रियता बढ़ाने वाली है नौकरी वालों के लिए या महीना शानदार रहेगा इस महीने आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी लोगों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे व्यापार व्यवसाय में भी खासा लाभ इस महीने आप कमाने वाले हैं इस महीने आप अपने व्यापार व्यवसाय में कुछ बड़े परिवर्तन भी कर सकते हैं परिवार के लोगों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे परिवार के साथ इस महीने लंबी यात्रा पर जा सकते हैं कार्य के सिलसिले में भी बड़ी यात्राओं की योग है इस महीने नया वाहन खरीद सकते हैं शेयर मार्केट में भी आप निवेश कर सकते हैं आपके लिए लाभकारी होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा है इस महीने आप अपने खराब स्वास्थ्य से निजात पाएंगे इस महीने आपको थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है हालांकि मौसम की दृष्टि से यह महीने आपके लिए अच्छा है स्वास्थ्य की लाभ प्राप्त करेंगे

वित्त - आर्थिक तौर से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है इस महीने आप बड़ा लाभ अर्जित करने वाले हैं कार्यक्षेत्र में लोगों को सपोर्ट के साथ-साथ आर्थिक सपोर्ट भी मिलेगा तथा आप व्यापार व्यवसाय बड़ा लाभ प्राप्त करने वाले हैं इस महीने नौकरी क वालों के लिए भी महीने की उतरते समय में लाभ के योग बनेंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है इस महीने आप अपने करियर में बड़ी सफलता अर्जित करेंगे साथ ही साथ इस महीने आप अपने करियर में कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए निर्णायक साबित होगा

लव - अपने लव पार्टनर के साथ आपके पुराने मतभेद खत्म होंगे साथ ही साथ आपका पार्टनर इस महीने आपके साथ समय व्यतीत करेगा आप दोनों के बीच कुछ नकारात्मक पहलू खत्म होंगे साथ ही साथ यह महीना आप दोनों साथ रहेंगे शॉपिंग यात्रा के साथ यह महीना अच्छा रहने वाला है

कुंभ राशि

कुंभ - यह महीना आपका समानता ठीक रहेगा इस महीने आप विवादों से दूर रहें नहीं तो आप किसी प्रशासनिक कार्य में उलझ सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में विवाद से दूर रहे पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद बने रहेंगे इस महीने आपके बड़े कार्य उलझ सकते हैं आपके शत्रु पक्ष आपके कार्य को बिगाड़ सकते हैं ऐसे में शत्रु पक्ष से सावधान रहें व्यापार व्यवसाय वालों के लिए यह महीना सामान्यतः आर्थिक लाभ के योग दिखता है इस महीने अत्यधिक भाग दौड़ के बाद भी आप बड़ी सफलता लाभ कमाने से दूर रहेंगे नौकरी वालों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा इस महीने आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे अधिकारियों से संबंधों में सुधार होगा शेयर मार्केट में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी इस महीने वाहन संबंधी दुर्घटना के योग हैं ऐसे में वाहन का उपयोग संभलकर करें लंबी यात्राओं के योग इस महीने बनेंगे स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए ठीक है इस महीने आपके स्वास्थ्य व परिवार में किसी का स्वास्थ्य ज्यादा गंभीर होने की स्थिति नहीं है यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अच्छा है

वित्त - आर्थिक दृष्टि से इस महीने कोई बड़ा रिस्क लेना आपके लिए अच्छा नहीं है व्यापार व्यवसाय वाले लोगों के लिए इस महीने काफी कठिनाइयों का सामना करना होगा साथ ही साथ आप आर्थिक सपोर्ट जुटाना मुश्किल होगा इस कारण आपको बैंक आदि से बड़ा लोन लेना पड़ सकता है इस महीने अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह महीना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है इस महीने निराश होने की आवश्यकता नहीं है सफलता आपको अवश्य मिलेगी इस महीने आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है तथा ऐसे लोगों से दूरी रखें जो आपके प्रति नकारात्मक विचार रखते हो

लव - इस महीने आपकी लव लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपके पार्टनर पर आपको अत्यधिक विश्वास करना इस महीने नुकसान में डाल सकता है आपका पार्टनर आपसे दूरी चाहता है ऐसे में आपका पार्टनर अपनी कुछ पर्सनल बातें आपसे छुपा कर रख रहा है उन पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं है

मीन राशि

मीन - यह महीना आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा इस महीने आपको समस्याओं के साथ-साथ लाभ के योग भी बनेंगे आर्थिक दृष्टि से इस महीने आपको लाभ रहेगा हालांकि कार्यक्षेत्र में विवाद का सामना करना पड़ सकता है व्यापारिक लोगों के लिए सप्ताह मुनाफे के साथ-साथ हानि के भी योग बनेंगे इस सप्ताह अपने साथी लोगों से मतभेद की स्थिति के कारण कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करना होगा आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा इस सप्ताह खर्चों की अधिकता रहेगी हालांकि इस सप्ताह आप प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में बड़ा निवेश कर सकते हैं नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा इस सप्ताह आपको कामयाबी मिलेगी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहेगी वाणी का उपयोग संभलकर करें विवादों से दूर रहें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है सबका है आपके स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी मानसिक तनाव थकावट के साथ-साथ आप शारीरिक तौर से सप्ताह काफी परेशान रहेंगे इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - यह सप्ताह है आपके लिए आर्थिक तौर से ज्यादा अच्छा नहीं है हालांकि व्यापार व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहेगी नौकरी क वालों को कुछ परेशानियों का सामना करना होगा आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा आर्थिक स्थिति का सामना इस सप्ताह है आपको करना पड़ेगा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा नहीं है इस सप्ताह है अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव को आपका सामना होगा इस सप्ताह हताश निराश ना हो परिवर्तन के साथ-साथ नई आशा लेकर चलें

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम का सामना करना होगा अपने पार्टनर के साथ आपके मतभेद बने रहेंगे आपका लव पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है ऐसे में संबंध और बिगाड़ सकते हैं