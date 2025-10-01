Masik Rashifal October 2025: मेष, वृषभ, मिथुन और सिंह राशि वालों के लिए शानदार रहेगा जुलाई का महीना, पढ़िए सम्पूर्ण मासिक राशिफल

धर्म डेस्क। धर्म डेस्क। अक्टूबर 2025 का महीना सभी राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियाँ लेकर आ रहा है। इस महीने जहां कुछ जातकों को करियर और वित्त में तरक्की के मौके मिलेंगे, वहीं कुछ को स्वास्थ्य और रिश्तों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव के बावजूद कई लोगों के लिए यह समय संबंधों को मजबूत करने का होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और पेशेवर दबाव साथ-साथ रहेंगे। सही संतुलन और धैर्य से काम लेने वाले जातकों के लिए यह महीना प्रगति और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

मेष - इस महीने के लिए आपके लिए बहुत शुभ संकेत हैं। पुरानी खटास के रिश्ते सुधरेंगे और परिवार के वातावरण में खुशहाली बनेगी। लंबे समय से चले आ रहे स्वास्थ्य समस्याओं में राहत मिलेगी, जिससे मन और तन दोनों को आराम मिलेगा। इस महीने कुछ बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है जो आपके और आपके परिवार के लिए सुखद अनुभव लेकर आएगी। कार्य क्षेत्र में तरक्की के संकेत स्पष्ट हैं, और नई पार्टनरशिप बनाने का मौका भी बन सकता है। अगर आप स्वरोजगार या साझेदारी के बारे में विचार कर रहे थे, तो इसमें सफलता मिल सकती है। नौकरी वालों के लिए यह महीना सामान्य रूप से ठीक-ठाक रहेगा; पुराने विवादों से निजात मिलने की संभावना है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी। इस महीने आप अपने जीवन के लिए बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं, जो भविष्य के लिए निर्णायक कदम बन सकता है।

वित्त - यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है; जो सभी कार्य की आप शुरुआत करते हैं, उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति और सफलता का अनुभव करेंगे। मित्रों, सहयोगियों और परिवार का सहयोग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इस महीने बड़े पैमाने पर पार्टनरशिप या डील हो सकती है, खासकर व्यापार क्षेत्र में, जिसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा।

स्वास्थ्य - यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। पारिवारिक स्तर पर माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपकी मानसिक चिंता बनी रहेगी। महीने के अंत की ओर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ सकते हैं। अपने खान-पान पर संयम बनाए रखें और साथ ही योगा आदि का अभ्यास करने से स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा।

स्वास्थ्य - इस महीने स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। काम के अधिक बोझ और तेज दौड़-भाग से शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मौसम के अनुरूप अपना भोजन-सितक नियंत्रण बनाए रखें और बुरा मौसम होने पर घर से बाहर जाने से बचें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ समस्या हो सकती है; जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लेना ठीक रहेगा। कुल मिलाकर यह महीना आपकी सेहत के लिए मिलाजुला संकेत दे रहा है

वृषभ - इस माह आप अपने कार्यक्षेत्र में नए प्रयोग करेंगे, जिससे सफलता मिलना संभव है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आर्थिक तौर पर भी यह महीना लाभकारी रहेगा। हर जगह से आपको सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे। परिवार में चल रहे तनाव घटेंगे, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। इस महीने आप किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं और नए लोगों से संपर्क में आएंगे। प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश करने की सोच मन में आ सकती है, साथ ही वाहन जैसी वस्तुओं के खरीदी के योग भी बन रहे हैं। संपत्ति प्राप्त होने के भी संकेत हैं। इसके अलावा इस महीने विवादों से दूरी बनाए रखें, शब्दों में संयम बरतें, और कुछ बातों को नजरअंदाज भी कर दें ताकि माह बेहतर और शांतिपूर्ण तरीके से बीते।

लव - यह महीना आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं। आपका लव पार्टनर आपके अनुकूल रहेगा। अगर आपने अभी तक अपने मन की बात अपने साथी से नहीं कही है, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है ताकि आप अपनी बात स्पष्ट कर सकें। अपनी मन की बात बोलना न भूलें, लेकिन उससे पहले पार्टनर के मन को समझने की कोशिश करें, नहीं तो एकतरफा प्रेम आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। मौसम के हिसाब से यह महीना प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल है

कैरियर - इस महीने आपको मनचाहा जॉब ऑफर मिलने की उम्मीद है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में शब्दों और औरों के साथ संभाषण में सावधानी बरतना जरूरी है, नहीं तो आपके और अधिकारियों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं, जिसका असर आपके करियर पर भी पड़ सकता है

लव - यह महीना प्रेमी-जोड़ों के लिए कुछ उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। कुछ बातों को लेकर आपका साथी नाराज़ हो सकता है और आपकी कुछ बातों से वह दूरी बना सकता है। इस महीने आप दोनों के बीच समझ की कमी दिखेगी और आपसी समन्वय बनाने में आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। बेहतर होगा कि अपने पार्टनर के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाएं और बैठकर अपने संबंध के बारे में साफ़ दिल से चर्चा करें, ताकि बढ़ रही दूरी और विच्छेद की स्थिति दूर हो सके।

कैरियर - यह महीना उन जातकों के लिए खास लाभ दे रहा है जो करियर के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस समय आपके अधिकारियों के साथ आपके अच्छे रिश्ते बनेंगे और आपका व्यवहार उन्हें प्रभावित करेगा। परिणामस्वरूप अधिकारी वर्ग आपकी प्रशंसा करेगा, जो संभवतः पदोन्नति के रास्ते खोल सकता है। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए सुखद रहने के संकेत दे रहा है। कार्य के प्रति आपकी लगन और समर्पण ही आपकी प्रगति का मुख्य कारण बनेगा

वित्त - इस महीने आय के क्षेत्र में लाभ के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप का कोई रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है, और इस दौरान सहयोगी मित्रों का आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है। पार्टनरशिप आदि बनाते समय अपने साथियों का चयन बहुत सोच-समझकर करें; अगर सावधानी नहीं बरती तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस महीने आपको कोई बड़ा अवसर कार्यक्षेत्र में मिल सकता है, जिससे आय बढ़ने की संभावना है। नए आय के स्रोत बनेंगे और शेयर बाजार से जुड़े लोग इस महीने अच्छा फायदा लाभ उठा सकते हैं।

मिथुन - यह महीना आपके लिए सुखद रहने वाला है, हालांकि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय में नए संबंध स्थापित होंगे, जबकि यात्रा आदि में सावधानी बरतना उचित है। इस महीने पुराने विवाद के कारण मन कुछ अशांत रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना उतार-चढ़ाव भरा रहेगा; महीने के अंत में लाभ के योग बनेंगे। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति से आपका मन प्रसन्न रहेगा, परंतु इस महीने विवादों से आप और आपका परिवार दूरी बनाकर रखें, अन्यथा व्यर्थ के कार्यों में उलझ सकते हैं।

स्वास्थ्य - यह महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। आपका स्वयं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर भी कोई चिंता नहीं रहेगी। मौसम के अनुसार कभी-कभी मौसमी बीमारियां जरूर आ सकती हैं, लेकिन यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सामान्य स्थिति ही बनाए रखेगा। किसी बड़ी बीमारी से इस महीने आपको निजात मिल सकती है।

वित्त - इस महीने मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में कई शानदार अवसर खुल सकते हैं। आपकी मेहनत, कुशलता और योग्यता के बूते आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आप सही दिशा में कदम बढ़ाने में सफल रहेंगे। इसके साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट भी आपके कार्यक्षेत्र में आ सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के साथ-साथ व्यावसायिक स्तर पर भी लाभदायक साबित होगा। यह महीना संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए भी लाभदायक हो सकता है; आप बड़ी मात्रा में निवेश कर सकते हैं और इसके बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही अपनी सुख-सुविधाओं के लिए नया वाहन खरीदने की भी संभावना बनती दिख रही है।

कैरियर - इस महीने मिथुन राशि के उन जातकों के लिए खुशखबरी है जो अपने करियर को लेकर मेहनत कर रहे हैं। आपका कठिन परिश्रम इस महीने रंग लाने वाला है और आपके लिए सार्थक परिणाम मिल सकते हैं। जिस तरह के कार्य की आप तलाश में थे, वह मिलने की उम्मीद है, और साथ ही विदेश जाने के अवसर भी बन सकते हैं।

लव - यह महीना प्रेमी जोड़ों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। अगर आपके परिवार वाले अभी तक आपके रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, तो यह महीना बदलाव की शुरुआत करेगा। परिवार वाले पुरानी बातों को भुलाकर आपके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए प्रेरित होंगे, और आपका साथी भी आपके साथ खुशी महसूस करेगा। इस समय परिवार के साथ संवाद में ईमानदारी और सहानुभूति बनाए रखें

कर्क - यह महीना आपके लिए ठीक-ठाक नजर आ रहा है। इस महीने आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे और नये जिम्मेदारियों की शुरुआत होगी। कुछ विशिष्ट कार्यों के कारण आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनिंदा प्रतिद्वंद्विता बनेगी, वहीं घर के वातावरण में खुशखबरी भी मिल सकती है। रुके हुए कामों में गति आएगी और पारिवारिक मतभेद दूर होंगे; पूरे परिवार के साथ इस महीने आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ पर्सनल मामलों को किसी से साझा न करें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मदद किसी को देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस महीने आप किसी विशेष कार्य के प्रति अत्यंत उत्साहित रहेंगे, जबकि आंख और पेट से जुड़ी समस्याओं की संभावना भी बन सकती है।

स्वास्थ्य - इस महीने कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर खास सतर्क रहने की जरूरत है। मौसमी बीमारियों का आक्रमण संभव है, जिससे आप या आपके घर के सदस्य संक्रमित हो सकते हैं। अगर बाहर जाना पड़े, तो वर्षा में भीगने से बचें और बाहर के भोजन—खान-पान से दूरी बनाए रखें। हल्का-सादा भोजन करें

वित्त - यह महीना आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ उतार-चढ़ाव वाला रहेगा, अपने करीबी मित्रों के सहयोग से आप आर्थिक कठिनाइयों से उबरने में सक्षम होंगे। इस महीने व्यापार और व्यवसाय में आपको नया अवसर मिल सकता है जिसे आप सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी। साथ ही, एक नया स्वयं-प्रस्तावित प्रकल्प शुरू करने की योजना भी आपके दिमाग में बन सकती है।

कैरियर - यह महीना कैरियर के ढांचे को नए आयाम दे सकता है। कठिन परिश्रम के बिना अच्छे परिणाम संभव नहीं होंगे, लेकिन आपकी हमेशा पसंद किया जाने वाला क्षेत्र भी संभावना के दायरे में है। अपने उच्चाधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना इस महीने आपके कार्यक्षेत्र में सफलता के द्वार खोल देगा। अधिकारी वर्ग आपके प्रति सौम्य और सहायक रवैया अपनाएंगे, जिसके कारण आपको पदोन्नति जैसे फायदे मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना आपके पेशेवर विकास के लिए लाभकारी रहेगा

लव - इस महीने आपके लिए ढेर सारी खुशी और आनंद की मीठी उमंग है। आपके पार्टनर के साथ एक लंबी ड्राइव पर जाने का मौका बनेगा, जिससे थोड़ा समय एक-दूसरे के साथ बिताने को मिलेगा। इस दौरान आपके रिश्ते में नई ताजगी और नयापन आता दिखेगा। आपके साथी लंबे समय से अपनी दिल की बात कहने को बेताब हैं

सिंह - इस महीने के लिए आपका परिचय-परिचयात्मक आकलन यह रहा कि यह समय आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। पुराने विवाद हल हो सकते हैं और कार्यस्थलों पर सग़ठन-समर्थन मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें; इस महीने किसी करीबी से दूरी भी बन सकती है, जिससे मन थोड़ा उदास रह सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह महीना बेहतर रहेगा और रुका हुआ धन प्राप्त होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना सामान्य-सा ही रहेगा, परन्तु बेहतर प्रदर्शन से तरक्की के अवसर बनते दिखते हैं। परिवारिक स्तर पर इस महीने कहीं बाहर जाने का अवसर बन सकता है। आप किसी खास कार्य के लिए इस महीने सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। बोलचाल में संयम बनाए रखें और किसी भी तरह के वाद-विवाद से दूर ही रहें। यात्रा के दौरान भी सावधानी रखना आवश्यक है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से सिंह राशि वालों के लिए यह महीना शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कुछ न कुछ चुनौती लेकर आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण आपको थोड़ा तनाव भी हो सकता है, और आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का खासतौर पर ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय मदद लेने से न हिचकिचाएं। रोग को बढ़ने से रोकने के लिए समय रहते उपाय करें और उचित आराम, संतुलित आहार और आवश्यक हो तो विशेषज्ञ की सलाह लें।

वित्त - इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकती है। घरेलू खर्चों में वृद्धि के कारण आपका बजट बिगड़ सकता है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। व्यापार और व्यवसाय में भी नुकसान होने की संभावना है, खासकर यदि आप किसी साझेदारी में काम कर रहे हैं तो पार्टनर आपसे दूरी बना कर नया काम शुरू कर सकते हैं। इस परिवर्तन से आपके कार्यक्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है और आर्थिक स्थिति और भी कमजोर पड़ने की संभावना बन सकती है।

कैरियर - यह महीना सिंह राशि के लिए करियर के क्षेत्र में सामान्य-सी स्थिति दिखाता है। सफलता मिलने में लाभ तो होगा, परंतु इसका आकार परिश्रम के अनुपात में थोड़ा कम दिख सकता है; यानी मेहनत के बावजूद आपको तुरंत बड़े परिणाम मिलते नहीं दिखेंगे। इस महीने यदि आप किसी सफल व्यवसाय या नौकरी को हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा और प्रयास रहने के बावजूद सफलता के अवसर कुछ कम रहेंगे। बेवजह उम्मीदें लगाने से बचें और ठोस योजना बनाकर काम करें। समय-समय पर अपने कौशल को निखारना, नेटवर्किंग को बढ़ावा देना और लक्ष्यों को स्पष्ट रखना इस महीने आपको बेहतर परिणाम दे सकता है।

लव - यह महीना प्यार भरे संबंधों के लिहाज़ से आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपके रिश्ते को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो सकती है, जिससे आपका साथी प्रभावित हो सकता है और कभी-कभी संबंध विच्छेद तक आ सकता है। बेहतर होगा कि आप कुछ बातों को ध्यान से समझें और बिना वजह कोई बड़ा निर्णय न लें, ताकि संबंध मजबूत बना रहे।

कन्या - इस महीने आपके कार्यक्षेत्र में अच्छे संकेत दिखेंगे और आप पुराने उलझनों से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही परिवार के साथ इस समय का अच्छा अनुभव मिलेगा। घर में मेहमानों के आगमन का सिलसिला बना रहेगा, जिससे माहौल खुशनुमा बना रहेगा। किसी मांगलिक अवसर के योग बनेंगे और आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना होगी। रुके हुए कामों को पूरा करने का समय आ जाएगा ताकि आप आगे बढ़ सकें, और नए कार्यों का विचार भी मन में आ सकता है। इस महीने किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलकर आपको खुशी मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा वालों के लिए यह महीना शुभ रहेगा; आपको किसी खास दायित्व की प्राप्ति संभव है। हालांकि अपने नजदीकी व्यक्ति के साथ विवाद की संभावना भी बनी रहेगी, जिससे मन थोड़ा हल्का रहने की उम्मीद है। स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी बरतना जरूरी है; खान-पान पर नियंत्रण रखें ताकि स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना से बचा जा सके।

स्वास्थ्य - इस महीने स्वास्थ्य को लेकर आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जिससे आपके बजट पर भी असर पड़ेगा। हो सकता है कि इस महीने आपका खर्चा बिगड़ जाए और बजट गड़बड़ा जाए। साथ ही परिवार के किसी अन्य सदस्य के स्वास्थ्य की समस्या भी आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, मौसम के खतरे से खुद को बचाकर रखें ताकि आप स्वस्थ रहें और ऐसी मुश्किलों से बच सकें।

वित्त - इस महीने कन्या राशि वालों के लिए राशि-आय में बड़ा निवेश करने का अवसर आ सकता है, जिसका आने वाले समय में सुखद परिणाम संभव है। अगर आपके व्यापार-व्यवसाय में बदलाव करने की सोच रहे है, तो इस महीने थोड़ा इंतजार करें; अभी बदलाव करना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। किसी अजनबी को बड़ी रकम न दें, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान उठाना पड़ सकता है।

कैरियर - यह महीना आपके करियर के लिए ठीक-ठीक रहेगा। जिन परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, उनमें आपको सफलता मिल सकती है। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको एक खास मार्गदर्शक व्यक्ति का संपर्क मिलेगा, जिसके मार्गदर्शन से आपको करियर में सफलता पाने के उपाय मिलेंगे।

लव - इस महीने लव लाइफ वाले लोगों के लिए काफी अच्छा समय है। आपका प्यार आपके साथ रोमांस की गर्माहट से तर-ब-तर रहेगा, और आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। मौसम का पूरा आनंद उठाने के मौके मिलेंगे, जिससे इस महीने आपका प्रेम-संबंध और भी गहरा बनेगा। ये कुछ खास पलों की बयार आपके लिए लेकर आएगा, और संभव है कि आपको इस महीने पार्टनर की ओर से खुशखबरी मिलने की भी उम्मीद हो।

तुला - यह महीना आपके लिए कई प्रकार की चुनौतियां लेकर आ सकता है। हेल्थ के नए समय में परिवार के सदस्यों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं, और आपके अपने स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। इस महीने कुछ कार्यों के चलते आप परेशान रहेंगे और पेशेवर क्षेत्र में कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह महीना ठीक-ठाक ही रहेगा, लेकिन अचानक कुछ बड़ी वित्तीय मदद लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आप इस महीने किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तो उसके परिणाम अभी जल्दी नहीं मिलेंगे और धैर्य बनाकर रखना आवश्यक है। अपने मन की बातें इस दौरान साझा न करें, क्योंकि इससे आपके बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से मतभेद बढ़ सकते हैं और छोटी-छोटी बातों पर आपसी झगड़े भी हो सकते हैं। यात्रा आदि के समय खास ख्याल रखें और सावधानी बरतें

स्वास्थ्य - इस महीने आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चिंता बनी रहेंगी। पुरानी बीमारी के फिर से उभरने के आसार हो सकते हैं, जिससे शारीरिक तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। साथ ही परिवार के सदस्य, खासकर पत्नी का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय हो सकता है। मौसम के अनुसार अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और खान-पान पर कड़ाई से नियंत्रण बनाए रखें ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे।

वित्त - इस महीने आपके कामकाजी क्षेत्र में आपको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपके साथ सहयोग करने वाले लोगही आपका विरोध कर सकते हैं, और व्यापार-व्यवसाय में साझेदार भी आपके पक्ष से हटकर चल सकते हैं, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। आर्थिक तंगहाली महसूस होगी और नुकसान का खतरा बढ़ जाएगा। इस महीने बड़े जोखिम उठाने से बचें

कैरियर - यह महीना तुला राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, उसमें अभी सफलता मिलने में समय लगेगा। ऐसे में धैर्य बनाए रखें और अपने प्रयासों को जारी रखें। मन में नेगेटिव विचारों को आने दें नहीं—इनसे आपकी प्रगति रुक सकती है। सकारात्मक और सार्थक कदम उठाते रहें, ताकि आपके करियर में आगे बढ़ने की दिशा साफ रहे।

लव - इस महीने लव लाइफ के लिए खुशखबरी की बारिश लगेगी। अगर आपका एक तरफा प्यार है, तो इस महीने आपका लव पार्टनर सामने अपना विचार रख सकता है, यानी वे आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। इससे आपकी लव लाइफ में सुखद और आनंददायक समय आएगा, और साथ ही आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। इस महीने आप अपने साथी के साथ बेहद आनंदित और एंजॉयिंग पल बिताने वाले हैं।

वृश्चिक - इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकती है, जबकि व्यापार और कारोबार सामान्य-ठीक ठाक बने रहने की उम्मीद है। बड़े निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना उचित रहेगा; अन्यथा हंसी-खुशी में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ अस्वस्थता संभव है, इसलिए अपनी सेहत पर खास ध्यान दें। परिवारिक जीवन में भी कुछ उलझने देखने को मिल सकती हैं और किसी खास करीबी व्यक्ति का दुखद समाचार मिलने की संभावना है, जिससे मन थोड़ा अशांत रह सकता है। भूमि, भवन, वाहन जैसे कार्यों के संदर्भ में सतर्कता बनाए रखना जरूरी है; गलत निर्णय से नुकसान की आशंका बढ़ सकती है। इस महीने आप किसी बड़े निर्णय या कार्य को लेकर असमंजस में पड़ेंगे। नौकरी पेशा वर्ग के लिए यह महीना थोड़ा कोशिशों भरा और तनावपूर्ण हो सकता है

स्वास्थ्य - यह महीने आपके स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ आपके जीवन में चुनौतीपूर्ण भी बन सकती हैं। विशेषकर आपके जीवनसाथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिसके कारण आप मानसिक रूप से थोड़ा तनावग्रस्त महसूस करेंगे। साथ ही आर्थिक स्थिति भी थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, जिसके चलते आपको कभी-कभी आर्थिक मदद के लिए अपने किसी परिचित या दोस्त की सहायता लेनी पड़ सकती है

वित्त - इस महीने आपकी सेहत से संबंधित परेशानियों की वजह से आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। व्यापार-व्यवसाय में समय की कमी के कारण आपका काम प्रभावित हो सकता है और आपके पार्टनर भी आप के साथ धोखा कर सकते हैं। इस महीने बड़े परिवर्तन या बदलाव करने से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच-समझ कर कदम उठाए। आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए आपको संभवतः किसी से सहायता लेनी पड़ सकती है।

करियर - करियर से जुड़े प्रयासों में उतार-चढ़ाव लेकर आ रहा है। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको इस महीने काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके अधिकारी वर्ग आपके विरोध में जा सकते हैं, जिससे आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में शांत रहते हुए और समझदारी से काम लेना जरूरी है। अपने अधिकारी वर्ग के साथ रिश्ते मधुर बनाए रखें ताकि आप मुश्किल परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निपट सकें। मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी क्षेत्रीय योग्यता और काम के प्रति समर्पण दिखाते रहें

लव - इस समय आप के बीच एक-दूसरे की समझ में कमी महसूस हो सकती है, खासकर कुछ छोटी-छोटी बातों को लेकर बेवजह वाद-विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं। ऐसे में आपकी निजी जिंदगी में समस्या बढ़ सकती हैं

धनु - इस महीने आपके कैरियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए शुभ संकेत हैं। नए लोगों से मुलाकात और संबंध मजबूत होंगे, जिससे आपके पेशेवर चक्र में नया जोश पैदा होगा। नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियों की शुरुआत करने के लिए यह माह बहुत उपयुक्त रहेगा। पारिवारिक दायरे में मांगलिक कार्यक्रमों की भागीदारी बनेगी और आप उनसे खुशहाल समय बिताने का आनंद उठाएंगे। कामकाजी दृष्टि से यह महीना आपकी उत्साहवर्धक ऊर्जा के साथ शुरू होगा; आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव कर पाएंगे और नई आदतें डालने में सफल होंगे। नौकरीपेशा वर्ग के लिए भी यह समय सकारात्मक परिणाम दे सकता है और पदोन्नति या व्यवहार में सुधार के संकेत दिखेंगे। आपके अधिकारी आपके व्यवहार से खुश होंगे, जिससे आपको कार्यस्थल पर सहयोग और मान-सम्मान मिलने की संभावना है। इस महीने प्रॉपर्टी संबंधित निवेश के भी मौके आपके सामने आ सकते हैं, जिन्हें समझदारी से आगे बढ़ाने पर लाभ मिल सकता है। पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा और आप अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में सफल होंगे। आप खुद में एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे

स्वास्थ्य - धनु राशि वालों के लिए यह समय महिला स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ समस्याओं भरा रह सकता है, खासकर मौसमी बीमारियों के कारण। आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। घर परिवार में माता-पिता की तबीयत नरम पड़ने जैसी स्थिति बन सकती है, और आपकी पत्नी को सिरदर्द जैसी तकलीफ महसूस हो सकती है। योग, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम से इन समस्याओं को रोकने में मदद मिल सकती है।

वित्त - इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति के लिए खुशखबरी लाने वाला है। आपको अपने आस-पास किसी भी स्थिति से लाभ मिल सकता है। इस महीने आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। क्षेत्र में नया प्लांट या मशीन आदि लगाने से लाभ बढ़ सकता है। पुराने कर्ज से मुक्ति पाने के संकेत भी साफ दिखेंगे। इसके साथ ही इस महीने आप एक नई बड़ी पार्टनरशिप डील भी कर सकते हैं, जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार होगी।

कैरियर - इस महीने धनु राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, वहां आपको अपनी मनचाही पदवी मिल सकती है। साथ ही विदेश यात्रा के भी अवसर बन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कर रहे उम्मीदवारों को भी सफलता मिल सकती है। आने वाले समय में आपके कार्यक्षेत्र में कुछ विशेष लाभ मिल सकता है।

लव - यह महीना आपके लव लाइफ के लिए खास खुशियाँ लेकर आएगा। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना बन रही है, जो आपके दिल को आनंद से भर देगा। इस सुखद समाचार से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और आप आत्मीयता से दूसरे के साथ अपने खुशियाँ साझा कर पाएंगे। इसके अलावा आपका लव पार्टनर आपके मन की बात भी खुले दिल से बताएगा, जिससे आप दोनों के बीच समझ और गहराई बढ़ेगी। मौका मिलते ही आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाकर मनोरंजन का आनंद भी उठा पाएंगे, जिससे रोमांस और भी नई ऊर्जा से भर जाएगा।

मकर - इस महीने स्वास्थ्य मामलों में कुछ हल्की-फुल्की समस्याओं के संकेत मिल सकते हैं, जबकि परिवार के बीच तालमेल की कमी का अनुभव होगा। आपके निर्णय इस समय कुछ कमजोर हो सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में हलचल बनी रहेगी; फिर भी माह के अंत की ओर लाभ के संकेत बनते दिखेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी भी निर्णय को सोच-समझकर ही लें; आर्थिक दृष्टि से यह महीना उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वन्द्वियों का दबाव बढ़ सकता है। इस महीने यात्रा के योग भी बन रहे हैं और परिवार में मंगलकारी अवसर दिख सकते हैं, जिनके कारण कुछ मांगलिक कार्यक्रम संभव हैं। आपको किसी विशिष्ट दायित्व या समाज/संस्थान से जुड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस महीने कुछ बातों को अनदेखा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, जबकि वाणी पर संयम बनाए रखें ताकि विवादों से बचा जा सके।

स्वास्थ्य - इस महीने मकर राशि के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर खास सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी पुराने रोग के कारण आप शारीरिक तौर पर कमजोर महसूस कर सकते हैं। मौसम के प्रभाव से भी यह समय आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए खाने-पीने की आदतों पर खास नजर रखें

वित्त - मकर राशि वाले इस महीने आय के क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत करने के लिए तैयार रहें। आपके व्यापार या व्यवसाय में गिरावट की स्थिति बन सकती है, और संभव है कि आपके सहयोगी आपका साथ छोड़ दें, जिससे परिस्थिति से निपटना काफी कठिन हो जाएगा। ऐसे समय में व्यवसाय में बड़े बदलाव से बचना ही उचित रहेगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा निवेश करने से भी बचना चाहिए, वरना हानि उठानी पड़ सकती है। कोशिश करें कि समय को धैर्यपूर्वक निकालें और स्थिति को संतुलित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। महीने के दूसरे हिस्से में आर्थिक स्थिति में थोड़ी सुधार संभव है।

कैरियर - यह महीना मकर राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। कठिन मेहनत के बाद भी सफलता मिलना मुश्किल दिख रहा है। साथ ही करियर के क्षेत्र में सहयोगी आपके मनचाही सहायता नहीं दे पाएंगे, जिससे स्थितियाँ आपकी तरफ से विपरीत जा सकती हैं। इस समय आपको निरंतर कोशिश के साथ-साथ सहयोग की भी जरूरत होगी ताकि आप मुश्किल दौर को पार कर सकें।

लव - इस महीने बालों के लिए जीवन कुछ मुश्किलें लेकर आ सकता है। आपको अपने प्रेम साथी के साथ और परिवार की ओर से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। हालांकि आपका साथी आपके पक्ष में रहेगा। इस महीने आप अपने रिश्ते की लव लाइफ में कोई अहम फैसला भी ले सकते हैं।

कुंभ - इस महीने आपकी राशि वाले व्यक्तियों के लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपके ऊपर कुछ आरोप-प्रत्यारोप लग सकते हैं, जिससे आपका मन अशांत रहेगा। सोशल रूप से कुछ लोग इस माह आपकी विरोधी नजर आएंगे, जिससे आपको तनाव महसूस होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य होने की संभावना है, और व्यापार-व्यवसाय में स्थिति ठीक-ठाक बनी रहेगी। इस महीने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। यात्रा आदि में सावधानी रखना जरूरी रहेगा। इस महीने अपने मन की बात किसी से साझा न करें, अन्यथा वह आपके बने हुए कार्य को प्रभावित कर सकता है। परिवार में भी तनाव की स्थिति बनी रहेगी, संपत्ति को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं। इस महीने आपके विरोधी आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं, जिससे नुकसान की संभावना बनती है।

स्वास्थ्य - यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए सामान्य रहेगा। मौसम के असर से कुछ बीमारियों के चपेट में आ सकती हैं। अपने खान-पान पर नियंत्रण बनाए रखें और बारिश के मौसम में बाहर निकलने से बचें। इस महीने जीवनसाथी और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, इसलिए अधिक देखरेख और सावधानी जरूरी होगी।

वित्त - इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ढीली रहेगी, जिससे आपको किसी परिचित से मदद मांगनी पड़ सकती है। कारोबार में बड़े नुकसान के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ी गिरावट भी आ सकती है, जिससे उबरने में समय लग सकता है। इसलिए इस समय व्यापार में कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचें। कार्य क्षेत्र या भूमिका में बदलाव करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा।

केरियर - आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण इस महीने आपके करियर में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इस अवधि में करियर से जुड़ी स्थितियाँ उतार-चढ़ाव भरी रहेंगी, और एक छोटा-सा गलत निर्णय आपकी समस्त मेहनत पर पानी फेर सकता है। अतः नकारात्मक विचारों और चिंताओं से दूरी बनाए रखें और करियर के लिए सकारात्मक प्रयासों पर ध्यान दें। संयम और सतर्कता के साथ योजना बनाएँ, ताकि आप इस समय के नुकसान को कम कर सकें और बेहतर अवसरों की दिशा में आगे बढ़ सकें।

लव - यह माह लव लाइफ के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आएगा। आपका लव पार्टनर कुछ बातों को लेकर नाराज़ हो सकता है, और साथ ही परिवार के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे यह महीना तनावपूर्ण रहेगा। बेहतर होगा कि आप अपने लव पार्टनर की मन की बातों को समझने की कोशिश करें। उनके साथ कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जाएं ताकि रिश्ता मजबूत हो सके। अपने साथी के साथ सहज रहें ताकि वह भी खुलकर अपनी बात आपसे कह सके।

मीन - यह महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा; कुल मिलाकर परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी। कार्यक्षेत्र में आपको लाभ के अवसर मिलेंगे और नए कार्य भी मिल सकेंगे। अच्छे लोगों से संपर्क बनाने से भी लाभ के अवसर बनेंगे, जिससे यात्रा आदि के अवसर भी बन सकते हैं। इस महीने परिवार के अंदर मांगलिक कार्य बनने के योग बनते दिख रहे हैं। हालांकि आपसी मतभेदों के कारण कुछ तनाव बना रह सकता है। इसलिए अपने निर्णय सोच-विचार कर लें और किसी भी दबाव में आकर कोई बड़ा कदम न उठाएं। इस महीने पारिवारिक दृष्टि से बच्चों के विषय में स्थान परिवर्तन के अवसर बनेंगे, जो आगे आपके लिए लाभकारी रहेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार के बीच मतभेद उभर सकते हैं। इस महीने भूमि, भवन, वाहन आदि की खरीद के भी योग बन रहे हैं, इसलिए यदि आवश्यक हो तो सही समय और पर्याप्त शोध के साथ ही कदम उठाएं।

स्वास्थ्य - यह महीना खास तौर पर मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। अधिक भागदौड़ के कारण कुछ शारीरिक थकान का अनुभव हो सकता है, इसलिए आराम के लिए समय निकालना ज़रूरी है। परिवार के किसी सदस्य खास तौर पर आपके जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है। इस महीने बारिश आदि से बचकर रहें और खान-पान पर थोड़ा संयम रखें।

वित्त - लंबे समय से जिस बड़े लक्ष्य को पाना चाहते थे, वह इस महीने पूरा होगा। इस अवधि में आपको कोई खास कार्य या बड़ी साझेदारी मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यवसाय में बड़े परिवर्तन करने का योग बन रहा है, और इसका लाभ आपको भविष्य में दिखेगा। कार्यस्थल पर दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बड़ी मात्रा में आर्थिक मदद भी मिल सकती है।

कैरियर - इस महीने करियर के प्रयास कर रहे लोगों के लिए सफलता भरा रहने वाला है। जिस क्षेत्र में आप सफलता पाना चाहते हैं, उसमें आपको अच्छी उपलब्धि मिलेगी, खासकर शिक्षा और करियर क्षेत्रों में। आप जिस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस महीने परिवार और मित्रों से आर्थिक सहयोग मिलने के कारण आप अपना मनचाहा काम पूरा कर पाएंगे।

लव - इस महीने लव लाइफ वालों के लिए खासा शुभ संकेत मिल रहे हैं। पार्टनर के साथ आप पूरे माह भरपूर आनंद का अनुभव करेंगे और आपका साथी आपके मुताबिक व्यवहार करेगा। आप चाहें तो इस महीने किसी खूबसूरत स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं, जो संबंधों में नयापन भर देगा। यह समय आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। अगर अभी तक आपने अपने दिल की बात अपने पार्टनर तक नहीं पहुंचाई है, तो यह समय उपयुक्त मौका है। पार्टनर भी आपकी बात को समझेगा और संभवत: आपका प्रस्ताव स्वीकार करेगा।