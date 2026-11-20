धर्म डेस्‍क। ज्‍योतिष के जानकारों को पता होगा कि चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करने में ढाई दिन का समय लेते हैं। इसके चलते राशियों पर असर होता है। इसी क्रम में 20 नवंबर रात्रि 1:00 am पर चंद्रमा देवता कुंभ राशि से गोचर करते हुए मीन राशि में प्रवेश किया है और 22 नवम्बर प्रातः 7:00 am तक मीन राशि में ही रहेंगे।।

चंद्रमा देवता क्रमशः देवगुरू बृहस्पति के पूर्वभाद्रपद नक्षत्र,शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और बुध के रेवती नक्षत्र से गोचर करते हुए मीन राशि से मेष राशि तक की यात्रा करेंगे।

इन राशियों को रहना होगा सतर्क

धनु राशि के जातकों के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना वर्जित है और यदि यात्रा करनी पड़े तो व्यवस्थित और योजनाबद्ध रूप से करें। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें।

तुला राशि के जातकों के लिए बाह्य तले भुने भोजन का सेवन वर्जित है। मौसम संबंधित सावधानी रखना भी लाभदायक सिद्ध होगा।

सिंह राशि और मेष राशि के जातकों के लिए समय अधिक प्रतिकूल है विशेषकर सिंह राशि के जातकों का समय विपरीत है। लम्बी दूरी की यात्रा करनी पड़े तो व्यवस्थित और योजनाबद्ध रूप से करें। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें।