Numerology: दिल में कई राज छिपाकर रखते हैं इस मूलांक के लोग, कूट कूट के भरा होता है हुनर

धर्म डेस्क। अंक ज्योतिष के अनुसार जन्म तिथि से व्यक्ति के स्वभाव, सोच और व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। हर मूलांक की अपनी खासियत होती है। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 7 की, जिसके जातक स्वभाव से रहस्यमयी, समझदार और प्रभावशाली माने जाते हैं।

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक 7 माना जाता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह केतु है, जो रहस्य, अंतर्ज्ञान और गहरी सोच का प्रतीक है। यही कारण है कि मूलांक 7 वाले लोग हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं।

रहस्यमयी लेकिन स्पष्ट सोच

केतु के प्रभाव से इनका स्वभाव थोड़ा रहस्यमयी होता है। ये अपने मन की बातें हर किसी से साझा नहीं करते और कई राज अपने भीतर ही रखते हैं। हालांकि, जब बोलते हैं तो बेहद स्पष्ट और सटीक तरीके से अपनी बात रखते हैं।

बाहर से हंसमुख, भीतर से गंभीर

मूलांक 7 के लोग बाहर से काफी खुशमिजाज और मिलनसार नजर आते हैं। इनकी सकारात्मक ऊर्जा आसपास के माहौल को भी अच्छा बना देती है, लेकिन भीतर से ये शांत, गंभीर और गहरी सोच वाले होते हैं।

मजबूत निर्णय क्षमता

ये लोग किसी भी फैसले से पहले हर पहलू को अच्छी तरह परखते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं।

लोगों को परखने में माहिर

मूलांक 7 वाले लोग बातचीत के दौरान सामने वाले इंसान के असली स्वभाव को आसानी से समझ लेते हैं। यही वजह है कि ये चालाक या स्वार्थी लोगों से दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं।

नोट - यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्वासों पर आधारित है। नईदुनिया इसकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।