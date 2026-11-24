रामकृष्ण मुले, इंदौर। सिख समाज द्वारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानकदेव महाराज का 557वां प्रकाश पर्व मंगलवार को मनाया जाएगा। वे दूसरी यात्रा के दौरान 509 साल पहले इंदौर, बेटमा और ओंकारेश्वर आए थे। 1517 में उनके आगमन का उल्लेख पुरातन ग्रंथ गुरु खालसा में मिलता है।

जहां-जहां उन्होंने शबद सुनाया वहां ऐतिहासिक महत्व के गुरु घर बने। इन स्थानों पर आज भी हर साल कई धार्मिक आयोजन होते हैं, जिनमें हजारों की संख्या में संगत एकत्रित होती है। समय के साथ इन गुरुद्वारों ने नवीन स्वरूप धारण किया। आज भी इन स्थानों से कई सेवा कार्य संचालित किए जाते है।

इमली साहिबः जिस पेड़ के नीचे सुनाया शबद तो बना इमली साहिब गुरुद्वारा गुरु नानक देव महाराज उनकी दूसरी यात्रा के दौरान दक्षिण से होते हुए इंदौर आए थे। यहां खान नदी के किनारे इमली के पेड़ के नीचे आसन लगाकर शबद सुनाया था इसलिए जब यहां गुरुद्वारा बना ती उसका नाम गुरुद्वारा इमली साहिब रखा गया। पहले इस स्थान की सेवा संभाल उदासी मत के पैरोकारों ने और रमईया सिंखो ने संभाली। इसके बाद होलकर स्टेट के सहयोग के लिए फौज पंजाब से आई तो उन्होंने गुरुद्वारे की सेवा संभाल की। शहर के इस सबसे प्रमुख गुरुद्वारे की व्यवस्था गुरुसिंघ सभा द्वारा की जा रही है। बेटमा साहिब: बावड़ी के खारे पानी को कर दिया था मीठा गुरु नानकदेव महाराज दूसरी यात्रा के दौरान बेटमा साहिब भी आए थे। गुरु खालसा में उनकी यात्रा का उल्लेख है। पुरातन कथाओं के अनुसार यह स्थान राजा गोपीचंद की नगरी के नाम से पहचाना जाता था। इस स्थान पर भीलों का आतंक था। गुरुजी ने उन्हें अहिंसा का संदेश दिया। कहा जाता है कि उनके आगमन से यहां बावड़ी का खारा पानी मीठा हो गया। इसके चलते यहां बने गुरुद्वारे का नाम बावड़ी साहिव पड़ा। 1964 में यह गुरुद्वारा गुरुसिंध सभा के पास रजिस्टर्ड है। गुरु खालसा के अनुसार 1517 में गुरु नानकदेव छह माह यहां रूके थे।