Navratra 2026: शैव, शाक्त और वैष्णव परंपराओं में नवरात्र में खाने के नियम अलग-अलग क्यों हैं?

धर्म डेस्‍क। नवरात्र के दौरान व्रत और खाने के नियम हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं। कई लोग नवरात्र के दौरान नौ दिनों तक व्रत रखते हैं और प्याज और लहसुन से लेकर अनाज तक कुछ चीजें खाने से बचते हैं। हालांकि, हर हिंदू परंपरा में खाने के नियम एक जैसे नहीं होते हैं। धार्मिक मान्यताओं, क्षेत्रीय परंपराओं, मौसम और स्थानीय रूप से उपलब्ध खाने के आधार पर शाकाहार और मांसाहार खाने के अलग-अलग तरीके हैं। शैव, शाक्त और वैष्णव परंपराओं में धार्मिक मान्यताओं और खाने की आदतों में क्या अंतर हैं और इसके पीछे क्या कारण हैं?

1. नवरात्रि में व्रत के नियम अलग-अलग क्यों होते हैं? कुछ लोग नवरात्र के दौरान पूरे दिन व्रत रखते हैं, जबकि कुछ फल या एक समय का भोजन करते हैं। व्रत में साबूदाना, आलू, ज्वार का आटा और कूटू का आटा जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग प्याज, लहसुन और अनाज से भी दूर रहते हैं। हालांकि, ये नियम हर परिवार में एक जैसे नहीं होते हैं। व्रत का तरीका व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं, परिवार की परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार बदल सकता है।

2. शैव परंपरा में खाने को लेकर क्या मान्यताएं हैं? शैव परंपरा में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस परंपरा को मानने वाले लोगों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। कई शिव भक्त पूजा और व्रत के दिनों में सादा और सात्विक खाना खाते हैं। दूसरी ओर, कुछ स्थानीय परंपराओं में मांस पर पूरी तरह से रोक नहीं है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि सभी शिव भक्त एक जैसे खाने के नियमों का पालन करते हैं। 3. शाक्त परंपरा में बलि और प्रसाद का रिवाज शाक्त परंपरा में देवी दुर्गा, काली और शक्ति के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर, धार्मिक रस्मों के हिस्से के तौर पर पशु बलि का रिवाज भी देखा जाता है। पशु बलि का रिवाज हर शक्तिपीठ या मंदिर से जुड़ा नहीं है, और कई जगहों पर प्रसाद के तौर पर फल, मिठाई और शाकाहारी डिश चढ़ाई जाती हैं। इसलिए, देवी की पूजा में खाने-पीने के नियम इलाके और स्थानीय परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।